Čtyřletá Češka dobyla s tátou a bratrem základní tábor Everestu, drží tak rekord

7.leden 2024, TZ překonání světového rekordu.



Zara, 4 roky a 5 měsíců, došla 1.ledna 2024 po zhruba 170 km dlouhém pochodu z obce Jiri do základního tábora pro výstupy na nejvyšší horu světa Mt. Everest (tzv. EBC) ve výšce 5300 m n.m., a to zcela bez cizí pomoci.



Stala se tak nejmladší ženou na světě, která to kdy dokázala!



V současné době se vrací pěšky. Celková délka pochodu bude po dokončení přesahovat 270 kilometrů s celkovým převýšením přesahujícím 20000 metrů. Podmínky a počasí jsou zimní s teplotami hluboko pod bodem mrazu. V základním táboře 1.ledna panoval surový mráz -20 až -25 °C. Zara vystoupila v rámci akce hned na několik pětitisícových vrcholů. Během pochodu nenastal žádný problém, aklimatizace proběhla nadprůměrně dobře, malá Zara díky velice dobré fyzické kondici dokonce předběhla až na několik výjimek stovky ostatních trekerů, kteří navíc v drtivé většině výstup počali z letiště v Lukle. Je nutné zdůraznit, že podmínky v ubytovnách, v tzv. lodges, jsou velmi omezené a netopí se tam, v ložnicích bylo občas i pod -10 °C.



Jak je možné, že něco takového zvládne fyzicky a mentálně čtyřletá holčička?



Od nejranějšího věku, nápodobou jak vyrůstaly děti po stovky tisíc let, rodiče Zary věnovali důraz rozvoji jejích mentálních a fyzických dovedností po vzoru vypozorovaných od kmenů žijících původní stylem života. Konkrétně tak, že naprosto každý den malá Zara v nesmírně těžkých podmínkách malajské džungle ušla po skončení vyučování v její čínské školce 5-10 km s převýšením 300-600 metrů a o víkendech i násobně více. V roce 2023 tak ušla v džungli přes 2200 km. Kromě toho denně chodí pěšky do školky. Nedělá ji proto žádné problémy chodit po mnohem jednodušších a velmi dobře upravených stezkách v Himálajích. Malá Zara se také nikdy nekoupe v teplé vodě, naopak si přidává led, zřejmě proto ji nečinil žádný problém chlad. Díky propracované aklimatizaci ji neklesla hodnota satura kyslíku v krvi pod 90%.





Čtyřletá Zara je občankou České republiky a Kanady žijící v Malajsii s rodiči a sedmiletým bratrem. Hovoří česky, čínsky a anglicky.



Děkujeme za šíření, dle našeho názoru je nutné zvednout fyzické a mentální schopnosti dětí.