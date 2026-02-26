Krádež na Floridě a protivládní emigranti. Jak to bylo s rozstříleným člunem u Kuby

  22:34
Motorový člun, který ve středu vplul do kubánských vod, byl ukraden na Floridě a na jeho palubě byli občané Spojených států, sdělili američtí představitelé zpravodajskému webu Axios. Kubánské ministerstvo vnitra předtím uvedlo, že deset lidí na člunu byli protivládně smýšlející Kubánci dříve hledaní za plánování útoků v zemi. Kubánská pohraniční stráž čtyři lidi zabila a zbylých šest zranila.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026)

foto: Reuters

Americký ministr zahraničí Marco Rubio podle zdrojů Axiosu uvedl, že Washington incident vyšetřuje a požádal Kubu o přístup k šesti zraněným.

Motorový člun se podle kubánského ministerstva vnitra přiblížil na vzdálenost zhruba jedné námořní míle k ostrovu Cayo Falcones, který leží při severním pobřeží Kuby asi 200 kilometrů východně od Havany.

Když se k němu na lodi přiblížilo pět členů kubánské pohraniční stráže, posádka podezřelého plavidla zahájila palbu a zranila velitele stráže. Kubánští pohtaničníci poté palbu opětovali.

Plánovali teror, říká Kuba o útoku na člun. USA dávají ruce pryč, Rusko vidí provokaci

Majitel člunu na Floridě nahlásil, že plavidlo ukradl jeho zaměstnanec, sdělil americký činitel Axiosu. Někteří členové posádky měli kriminální minulost a nejméně jeden ze zabitých byl podle zdroje Američan. Další americký občan je mezi zraněnými a je v péči lékařů na Kubě.

Nejméně jeden člověk na palubě měl vízum, na základě kterého může cizinec vstoupit do Spojených států, aby uzavřel sňatek s americkým občanem. Zbylé osoby na palubě zřejmě měly v USA povolení k trvalému pobytu.

Kuba je od incidentu v kontaktu s americkým ministrem zahraničí a pobřežní stráží, uvedl ve čtvrtek podle agentury Reuters představitel kubánského ministerstva zahraničí. Washington podle něj projevil vůli ve věci spolupracovat.

Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel ve čtvrtek v reakci na incident na sociální síti X napsal, že se jeho země bude bránit proti jakékoli „teroristické a žoldácké agresi, která se snaží podkopat svrchovanost a národní stabilitu Kuby“.

Dva ze šesti zadržených byli na Kubě dříve hledáni pro podezření z plánování teroristických činů proti této zemi, uvedly kubánské úřady. Rovněž identifikovaly čtyři zbývající pasažéry a uvedly, že na ostrově zadržely dalšího Kubánce, který tam přijel z USA, aby skupinu přivítal.

Kubánská pobřežní stráž rozstřílela ve svých vodách posádku americké lodi

Z mrtvých byla zatím identifikována jen jedna osoba. Kubánští emigranti se v USA často soustřeďují ve floridském městě Miami. Kubánské ministerstvo vnitra dodalo, že úřady na ostrově v souvislosti se spiknutím zadržely dalšího podezřelého.

Spojené státy od ledna uvalily na Kubu energetickou blokádu s odůvodněním, že ostrov, ležící zhruba 235 kilometrů od pobřeží Floridy, představuje „výjimečnou hrozbu“ pro národní bezpečnost USA. Washington ve středu povolil prodej venezuelské ropy na Kubu, pokud z ní nebude profitovat režim, ale obyvatelé a soukromý sektor.

