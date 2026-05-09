Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Motor letadla v USA pohltil člověka, který se pohyboval po ranveji, a začal hořet

Autor: ,
  12:31
Na letišti v americkém Denveru narazilo letadlo do člověka, který se pohyboval po ranveji. V kabině se následně objevil kouř a cestující byli evakuováni. Na místě zasahovali hasiči.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Incident se odehrál v pátek před půlnocí místního času (ráno SELČ). Letadlo odlétalo z Denveru směrem do Los Angeles a vezlo 224 cestujících a sedm členů posádky, uvedla podle CNN společnost Frontier Airlines ve svém prohlášení.

Chodec byl podle oficiálního zdroje ABC News alespoň částečně pohlcen jedním z motorů, což způsobilo krátký požár motoru, který byl následně uhašen hasiči.

Cestující byli z preventivních důvodů bezpečně evakuováni prostřednictvím skluzavek, uvedly aerolinky s tím, že incident vyšetřují.

Podle stanice ABC News piloti po srážce s člověkem oznámili požár motoru a kouř v kabině. Nejméně jeden člověk na palubě byl lehce zraněn.

Vstoupit do diskuse

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Nejčtenější

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Do Česka se vrátí déšť s bouřkami a mráz. A také bude sněžit

V příštím týdnu se kvůli stude v Česku poměrně výrazně ochladí, informoval o...

V příštím týdnu se v Česku poměrně výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky, v úterý na horách napadne dokonce poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní...

9. května 2026  12:47

Motor letadla v USA pohltil člověka, který se pohyboval po ranveji, a začal hořet

aerolinky Frontier Airlines

Na letišti v americkém Denveru narazilo letadlo do člověka, který se pohyboval po ranveji. V kabině se následně objevil kouř a cestující byli evakuováni. Na místě zasahovali hasiči.

9. května 2026  12:31

Hasiči zasahují u požáru bývalé sauny v pražském hotelu, evakuovali několik lidí

ilustrační snímek

Kvůli požáru bývalé sauny v suterénu hotelu v pražské Blanické ulici hasiči evakuovali několik hostů. Kontrolují je záchranáři. Hasiči už požár lokalizovali. Novináře o tom informoval jejich mluvčí...

9. května 2026  12:20

OBRAZEM: Maskované oslavy v Doněcku i paráda v Berlíně. Kde si připomněli 9. 5.

Ruský prezident Vladimir Putin pronáší projev během vojenské přehlídky v Den...

Rusko si dnes připomíná 81. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Kromě Moskvy si lidé připomínají významný den i v dalších nejen ruských městech. Do ulic...

9. května 2026

Rusko slavilo skromnou přehlídkou. Putin velebil postup na Ukrajině i sílu ducha

Ruští vojáci se účastní vojenské přehlídky ke Dni vítězství. (9. května 2026)

V Moskvě se dnes dopoledne konala vojenská přehlídka, kterou si Rusko připomnělo 81. výročí sovětského vítězství ve druhé světové válce. Den vítězství je jedním z nejdůležitějších svátků v zemi a...

9. května 2026  8:34,  aktualizováno  11:29

Fico se v Moskvě sešel s Putinem, vojenské přehlídky se nezúčastnil

Slovenský premiér Robert Fico se v Moskvě setkal s ruským prezidentem...

Slovenský premiér Robert Fico se dnes v Moskvě sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Do ruského hlavního města přijel na oslavy spojené s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad...

9. května 2026  11:27

Na veřejnosti nevystupuje. Íránský vůdce přesto formuje válečnou politiku

Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího...

Nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí hraje klíčovou roli při formování válečné strategie spolu s vysokými íránskými představiteli. I když přesné rozdělení pravomocí v nyní rozděleném režimu...

9. května 2026  11:13

Česko-německé vztahy na Chebsku už nestojí na minulosti, míní místní politici

Poválečný odsun Němců z Chebu.

Vztahy mezi Němci a Čechy na Chebsku se za poslední desetiletí proměnily ve zcela běžný sousedský styk bez politických postojů. Někdejší obavy z požadavků sudetských Němců na vrácení majetku a na...

9. května 2026  10:21

„Starmer je mrtvej.“ Jak starý dobrý Londýn zíral na volební triumf radikálů

Premium
Příprava na místní volby v londýnském obvodu Hammersmith a Fulham (7. května...

Od našeho zpravodaje v Británii Mimořádně důležité volby v Británii dopadly přesně podle očekávání. Strana Reform UK Nigela Farage a zelení slaví epochální úspěch, zatímco zkroušený premiér Keir Starmer schytal se svými labouristy...

9. května 2026  10:16

„Iron Maiden už nepřijedou.“ Zlínský zimák je přežitý, shodují se promotéři

Sdružení Aréna Zlín uspořádalo veřejnou diskusi v Baťově institutu. Jejím...

Ve Zlíně kdysi hrály světové kapely jako Iron Maiden, Deep Purple i Jethro Tull, dnes se však velké koncerty městu vyhýbají. Organizátoři tvrdí, že současný stadion už nesplňuje nároky. Na stavbu...

9. května 2026  10:13

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Obraz, který vlastnila Masarykova vnučka, i verneovka. Aukce nabídne výjimečná díla

Květnová internetová dražba webu Aukceaukci.cz nabídne i obraz Óscara...

Až v zadním rohu galerie Aukce aukcí na pražském Maltézském náměstí visí nenápadný modročervený obraz. Jeho autorem je Mikuláš Medek a obraz je jen malou připomínkou nesnadného života slavného...

9. května 2026  9:37

WHO potvrdila šest případů nákazy hantavirem, tři lidé na nemoc zemřeli

Přímý přenos
Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, zatím u jednoho našli hantavirus

Z osmi podezřelých případů hlášených po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi v Atlantiku bylo dosud potvrzeno šest případů hantaviru. V pátek to podle agentury AFP oznámila Světová zdravotnická...

9. května 2026  7:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.