Třiatřicetiletý Němec Jeffrey K., který se podle úřadů v minulosti potýkal s psychickými problémy, vyjel v pondělí kolem 16:45 z náměstí Augustusplatz, projel ulicí Grimmaische Strasse na hlavní lipské náměstí Markt a zastavil se až u kostela svatého Tomáše. Vrážel přitom do lidí.
|
Auto se řítilo v Lipsku pěší zónou a srazilo několik lidí. Hlášeni jsou mrtví i zranění
Policie jej zhruba po 500 metrech zadržela, nijak se podle ní nebránil. Zabil 63letou ženu a 77letého muže, šest dalších lidí zranil. Soud prozatím řidiče poslal do psychiatrické nemocnice.
Mluvčí lipského státního zastupitelství ve středu řekl, že k motivu zběsilé jízdy centrem města zatím stále nemůže nic říci. Vyšetřující soudce v úterý uvedl, že existují indicie, že Jeffrey K. spáchal čin „ve stavu přinejmenším výrazně snížené příčetnosti“. Státní zastupitelství už dříve zahájilo vyšetřovaní pro podezření ze dvou vražd a několika pokusů o ni.
Úřady už v úterý potvrdily, že muž se donedávna nacházel v psychiatrické léčebně, do které přišel dobrovolně. Byl z ní propuštěn na konci dubna. Podle regionálních médií Jeffreyho K. krátce před tím opustila žena, která se odstěhovala i se společným synem.
Lipská radnice mezitím nechala rozmístit v centru mobilní zábrany, které brání vjezdu do středu města. Zároveň prověřuje, jak bezpečnost zlepšit dlouhodobě. Primátor největšího saského města Burkhard Jung ale varoval před unáhlenými kroky. „Nesmíme centra našich měst změnit v pevnosti,“ řekl. Je třeba podle něj najít rovnováhu mezi bezpečností a svobodou ve veřejném prostoru.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz