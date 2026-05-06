Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Motiv zůstává nejasný. Němci v případu zběsilého řidiče v Lipsku hlásí minimální posun

Autor: ,
  15:36
Motiv pondělní zběsilé jízdy centrem východoněmeckého Lipska zatím stále není jasný. Třiatřicetiletý řidič najel na pěší zónu, zabil dva lidi a dalších šest zranil. Policie zatím vyloučila jen politický či náboženský motiv. Lipská radnice rozmístila na několika místech města mobilní zábrany a zvažuje další opatření.
V centru Lipska najel automobil do skupiny lidí, informují tiskové agentury....

V centru Lipska najel automobil do skupiny lidí, informují tiskové agentury. Policie podle německých médií potvrdila dva mrtvé a několik zraněných. (4. května 2026) | foto: Reuters

V centru Lipska najel automobil do skupiny lidí, informují tiskové agentury....
V centru Lipska najel automobil do skupiny lidí, informují tiskové agentury....
V centru Lipska najel automobil do skupiny lidí, informují tiskové agentury....
V centru Lipska najel automobil do skupiny lidí, informují tiskové agentury....
13 fotografií

Třiatřicetiletý Němec Jeffrey K., který se podle úřadů v minulosti potýkal s psychickými problémy, vyjel v pondělí kolem 16:45 z náměstí Augustusplatz, projel ulicí Grimmaische Strasse na hlavní lipské náměstí Markt a zastavil se až u kostela svatého Tomáše. Vrážel přitom do lidí.

Auto se řítilo v Lipsku pěší zónou a srazilo několik lidí. Hlášeni jsou mrtví i zranění

Policie jej zhruba po 500 metrech zadržela, nijak se podle ní nebránil. Zabil 63letou ženu a 77letého muže, šest dalších lidí zranil. Soud prozatím řidiče poslal do psychiatrické nemocnice.

Mluvčí lipského státního zastupitelství ve středu řekl, že k motivu zběsilé jízdy centrem města zatím stále nemůže nic říci. Vyšetřující soudce v úterý uvedl, že existují indicie, že Jeffrey K. spáchal čin „ve stavu přinejmenším výrazně snížené příčetnosti“. Státní zastupitelství už dříve zahájilo vyšetřovaní pro podezření ze dvou vražd a několika pokusů o ni.

Úřady už v úterý potvrdily, že muž se donedávna nacházel v psychiatrické léčebně, do které přišel dobrovolně. Byl z ní propuštěn na konci dubna. Podle regionálních médií Jeffreyho K. krátce před tím opustila žena, která se odstěhovala i se společným synem.

Lipská radnice mezitím nechala rozmístit v centru mobilní zábrany, které brání vjezdu do středu města. Zároveň prověřuje, jak bezpečnost zlepšit dlouhodobě. Primátor největšího saského města Burkhard Jung ale varoval před unáhlenými kroky. „Nesmíme centra našich měst změnit v pevnosti,“ řekl. Je třeba podle něj najít rovnováhu mezi bezpečností a svobodou ve veřejném prostoru.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

Z milenky vyrobil smyslné housle. Její akt se stal nejdražší fotkou na světě

Le Violon d’Ingres, slavné foto amerického fotografa Mana Raye zobrazující jeho...

Je to vůbec nejdražší fotografie, jaká se kdy prodala v aukční síni. Dráždivý akt Kiki z Montparnassu s „efkami“ na zádech připodobnil ženu k houslím a dodnes přináší svědectví o lásce Mana Raye a...

Francie vyslala letadlovou loď do Rudého moře. Chystá se chránit Hormuzský průliv

Letadlová loď Charles de Gaulle

Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle a její doprovodná válečná plavidla ve středu proplula Suezským kanálem a míří do oblasti Rudého moře a Adenského zálivu. Podle středečního francouzského...

6. května 2026  15:54

Hrozí rozpočtový Armagedon, řekl Kupka. Schillerovou nazval Dluženou von Bankrot

Přímý přenos
Martin Kupka (ODS) na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny. Ta se zabývá...

Opozice varuje před rozvolňováním pravidel rozpočtové odpovědnosti vládou ANO, SPD a Motoristů sobě a hrozícím výrazným růstem zadlužování České republiky. „Hrozí dramatický propad do dluhů,...

6. května 2026  5:35,  aktualizováno  15:50

Při hašení obřího požáru v Polsku se zřítil letoun, pilot zemřel

Hasičské auto projíždí kouřem z lesního požáru na jihovýchodě Polska. (6....

Během hašení rozsáhlého požáru na jihovýchodě Polska se v úterý pozdě večer zřítil letoun polské výroby M-18 Dromader, jeho pilot zahynul. Neštěstí vyšetřuje prokuratura, informují polská média. Od...

6. května 2026  12:24,  aktualizováno  15:43

Medvěd Ludvík se na zámek vrátil vycpaný, preparátor poodhalil detaily procesu

Preparovaný medvěd Ludvík se stal součástí expozice na zámku v Náchodě.

Oblíbený medvěd Ludvík se vrátil na zámek v Náchodě, byť již jen vycpaný. Návštěvníci všech prohlídkových tras se k němu podívají, až budou procházet arkádovou chodbou. Zvíře střeží někdejší...

6. května 2026  15:42

Meruňky, jablka i švestky. Sadaři sčítají ztráty po mrazech, škody jsou velké

Květy meruňky zničené při jarních mrazících. (duben 2026)

Letošní úroda ovoce nebude až tak dobrá, jak si sadaři na různých místech kraje představovali. Můžou za to noční mrazíky. První škody zejména na meruňkách způsobily na začátku dubna, další na jeho...

6. května 2026  15:40

Děkujeme, jste inspirací. Češi v dojemných vzkazech přejí Attenboroughovi k jubileu

David Attenborough (2008)

Češi mohou na speciální webové stránce poslat přání známému britskému dokumentaristovi a přírodovědci Davidu Attenboroughovi, který oslaví v pátek 8. května sté narozeniny. Uvedli to organizátoři...

6. května 2026  15:38

Motiv zůstává nejasný. Němci v případu zběsilého řidiče v Lipsku hlásí minimální posun

V centru Lipska najel automobil do skupiny lidí, informují tiskové agentury....

Motiv pondělní zběsilé jízdy centrem východoněmeckého Lipska zatím stále není jasný. Třiatřicetiletý řidič najel na pěší zónu, zabil dva lidi a dalších šest zranil. Policie zatím vyloučila jen...

6. května 2026  15:36

Sudetoněmecký sjezd v Brně bude, vnímáme ho jako potřebný, říká pořadatel

Premium
David Macek na jednání zastupitelů Brna v obležení mnoha lidí, kteří přišli...

Vypadá to, jako by dnes v české politice nebylo důležitější téma než řešit, jestli je vhodné pořádat v Česku sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Ten se uskuteční zhruba za dva týdny v Brně....

6. května 2026  15:34

Odpočet a pak rána. Pyrotechnici odpalovali u Lišova nebezpečnou munici

Nález u Lišova obsahoval kulometné náboje, dělostřelecký granát a desítky...

U Lišova na Českobudějovicku pyrotechnici v úterý zlikvidovali část objevené nebezpečné munice. Policie upozorňuje, že s jarním obdobím počty nálezů stoupají, a varovala lidi, aby na munici nesahali...

6. května 2026  15:26

S pornem máte utrum. V USA rozjeli mobilní síť pro věřící, škodlivý obsah blokuje

Americká firma Radiant Mobile spustila mobilní síť pro křesťany. (6. května...

Pornografie je dnes dostupná prakticky na dvě kliknutí. Právě s tím se rozhodl zatočit nový mobilní operátor Radiant Mobile. Provoz spustil v úterý a primárně se zaměřuje na americké křesťany, ale...

6. května 2026  15:20

Láká jen „lehká“ angličtina. Z dalších cizích jazyků maturuje nejméně lidí v historii

Státní maturity odstartovaly, přičemž tisíce studentů po celé zemi se dnes...

Testy z cizích jazyků ve středu končí písemné státní maturitní zkoušky. Letos je ale zájem o němčinu, francouzštinu, španělštinu a ruštinu mizivý. U některých jazyků se počty zájemců propadly na...

6. května 2026  15:18

Kontroverze na Bienále. Rusko otevřelo pavilon, Pussy Riot zapálily dýmovnice

Protest skupiny Pussy Riot před ruským pavilonem na benátském Bienále (6....

Rusko ve středu otevřelo na Bienále umění v Benátkách svůj národní pavilon. První ruská účast na jedné z nejznámějších přehlídek umění na světě od začátku ruské agrese vůči Ukrajině vyvolala podle...

6. května 2026  15:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.