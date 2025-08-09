Technický zázrak, o němž snili už Římané. Itálie postaví nejdelší visutý most na světě

Italská vláda dala tento týden zelenou výstavbě mostu, který spojí italskou pevninu s ostrovem Sicílie. Přípravné práce by mohly začít už koncem léta a samotná výstavba by měla odstartovat příští rok. Most přes Messinskou úžinu bude nejdelším visutým mostem na světě. Projekt vyjde na závratných 13,5 miliardy eur (337 miliard korun).
Vizualizace ukazuje, jak bude vypadat most spojující italskou pevninu se Sicílií. | foto: CTK / AP / Webuild - Eurolink Image Library ČTK

Most, jehož dokončení je plánováno na rok 2032, bude podle italské vlády „technickým zázrakem“, který odolá silným větrům a zemětřesením v oblasti ležící na křižovatce dvou tektonických desek.

„Bude to nejdelší visutý most na světě,“ uvedl ve středu ministr dopravy Matteo Salvini, podle kterého projekt vytvoří desítky tisíc pracovních míst ve dvou chudých italských regionech – Sicílii a Kalábrii. „Je to dílo, které nemá ve světě obdoby. Jsem hrdý na dosud odvedenou práci,“ dodal.

Čína staví nejvyšší most světa, šest set metrů nad řekou. Cestu zkrátí z hodin na minutu

Stavba bude mít střední rozpětí rozpětí 3 300 metrů a šířku 60 metrů. Pylony, na kterých bude most zavěšen, budou vysoké 399 metrů. Po mostě povede v obou směrech tříproudová vozovka a uprostřed dva páry kolejnic. Kapacita má být až šest tisíc aut za hodinu a 200 vlaků denně.

Nový most v celkové délce 3666 metrů spojí město Messina na Sicílii s městem Villa San Giovanni v Kalábrii.

Projekt nicméně vyvolává protesty, mimo jiné kvůli obavám ze zemětřesení nebo dopadu na krajinu a ekosystém. Ochránci životního prostředí podali stížnost kvůli možnému ohrožení stěhovavých ptáků. Odpůrci stavby rovněž tvrdí, že cena projektu je příliš vysoká a Itálie by mohla tyto peníze využít lépe jinde.

Infrastruktura související s obranou?

Výstavba mostu by však mohla zemi pomoci splnit závazek v rámci NATO vydávat na obranu pět procent hrubého domácího produktu (HDP), neboť italská vláda chce podle médií projekt klasifikovat jako infrastrukturu související s obranou. Podle ní by byl strategickým koridorem i pro rychlé přesuny vojsk a vybavení na jižním křídle NATO.

NATO zvýší obranné výdaje, spojenci potvrdili závazek ke kolektivní obraně

„Most představuje základní infrastrukturu s ohledem na vojenskou mobilitu a přítomnost důležitých základen NATO v jižní Itálii,“ míní vláda.

Podle Alessandra Marroneho z římského Institutu pro mezinárodní vztahy ale taková tvrzení chybně rozšiřují definici vojenského prostředku.

„Prioritou NATO je zajistit, aby jednotky umístěné v západní Evropě mohly být rychle nasazeny na východ, pokud by Rusko zaútočilo na východní křídlo NATO,“ řekl listu The Financial Times.

Jak by to vypadalo, kdyby Rusko napadlo NATO. Agentura představila možný scénář

Itálie se podle experta musí místo toho zaměřit na modernizaci přístavů, letišť a silnic v regionech, kde jsou rozmístěny její jednotky: „Pokud musíte jet na východ, je to buď přes Jadran, letadlem, nebo přes Alpy.“

Kabinet premiérky Giorgie Meloniové přesto zdůrazňuje strategický význam mostu. „Vidíme, jak se Rusko stále více prosazuje ve Středomoří,“ uvedla v červnu na summitu NATO poté, co italští stratégové vyjádřili stupňující se obavy z rostoucích vazeb Moskvy na Libyi.

Dosud nejdelší visutý most je v Turecku

První plány na stavbu tohoto mostu byly vypracovány před více než půl stoletím. Most si přál také diktátor Benito Mussolini.

O krok blíž k jeho výstavbě se dostal někdejší italský premiér Silvio Berlusconi, když jeho vláda v 90. letech představila první detailní plán na výstavbu visutého mostu. Budování mělo trvat šest let a jeho uvedení do provozu bylo původně plánováno na rok 2012. Další italská vláda Romana Prodiho ale v roce 2006 od projektu upustila.

Dolní Morava přišla o rekord, nejdelší visutý most pro pěší je v Maďarsku

V roce 2008 další vláda Berlusconiho slíbila, že most bude postaven, a v roce 2009 oznámila, že zajistila financování. Další rok pak veřejnosti představila grafický návrh projektu, v únoru 2013 ale italský parlament rozhodl o jeho zrušení kvůli nedostatku peněz.

Současná vláda schválila dekret o obnově projektu mostu přes Messinskou úžinu v březnu 2023. Kabinet loni zadal ekologickou studii, která měla prozkoumat dopad na místní přírodní prostředí. Projekt poté schválilo ministerstvo životního prostředí a po středečním definitivním schválení by stavba mostu měla začít ještě letos a trvat šest let.

Bez jištění ani krok. V Itálii otevřeli nejvyšší visutý most pro pěší v Evropě

Sen o mostu přes Messinskou úžinu je starý přes 2000 let. Filozof Plinius Starší napsal, že v roce 251 před naším letopočtem Římané ze Sicílie do Říma dostali slony, které zajali během první punské války. Podle Plinia se zvířata dostala přes moře pomocí mostu z lodí a sudů.

Dosud nejdelší visutý most na světě byl otevřen v Turecku v březnu 2022. Most Çanakkale přes průliv Dardanely má rozpětí mezi pilíři 2023 metrů. Tento most překonal do té doby nejdelší japonský most Akaši Kaikjó, který byl otevřen 5. dubna 1998 a má rozpětí hlavního pole 1991 metrů.

