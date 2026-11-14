Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Netanjahu poslal za Trumpem šéfa Mossadu, chce obnovit útoky na Írán

Autor: ,
  8:00
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (21. dubna 2026)

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (21. dubna 2026) | foto: Reuters

Ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe vystupuje na...
Pohyb plavidel v Hormuzském průlivu. (4. května 2026)
Setkání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a amerického prezidenta...
Setkání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a amerického prezidenta...
31 fotografií
Ředitel izraelské tajné služby Mossad Roman Gofman v pátek ve Washingtonu jedná s vysokými představiteli administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa o válce s Íránem. Napsal to server Axios s odvoláním na své zdroje.

Návštěva jednoho z nejbližších spolupracovníků izraelského premiéra Benjamina Netanjahua přichází podle Axiosu v době, kdy Netanjahu vyvíjí na Trumpa tlak, aby obnovil údery proti Íránu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (21. dubna 2026)
Ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe vystupuje na briefingu v Bílém domě ve Washingtonu. (6. dubna 2026)
Pohyb plavidel v Hormuzském průlivu. (4. května 2026)
Setkání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a amerického prezidenta Donalda Trumpa v Bílém domě ve Washingtonu. (28. července 2026)
31 fotografií

Gofman se podle tří zdrojů Axiosu obeznámených s touto záležitostí v hlavním městě Spojených států setká s ředitelem Ústřední zpravodajské služby (CIA) Johnem Ratcliffem. Očekává se, že poté odcestuje do Miami, kde se sejde se zvláštním Trumpovým zmocněncem Stevem Witkoffem. Mossad, CIA i Bílý dům se k žádosti serveru o komentář odmítly vyjádřit.

Trump zatím Netanjahuovu tlaku vzdoruje, o válce spolu naposledy hovořili telefonicky minulý týden ve čtvrtek, uvedl nejmenovaný americký činitel. Prezident se podle Axiosu přiklání spíše na stranu amerických spojenců v oblasti Perského zálivu, tedy Saúdské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů (SAE), když nadále uplatňuje pouze námořní blokádu a vyvíjí na Írán ekonomický tlak. Současně vyhodnocuje, zda by bylo možné s Teheránem dosáhnout dohody.

Vzkaz Trumpovi. Íránské revoluční gardy ukázaly podzemní „raketové město“

„Mohl bych to ukončit okamžitě. Na žádost zemí, které se snažím chránit, to děláme trochu zdlouhavěji, o něco civilizovaněji,“ řekl Trump ve čtvrtek. Saúdská Arábie ho podle něj požádala, aby prozatím ponechal status quo, neboť Írán je údajně „v rozkladu“. Také Katar, Kuvajt, SAE i Bahrajn podle Trumpa raději volí vyčkávací taktiku.

Problémy na domácí scéně

Netanjahuova vládní koalice přišla po volbách z 27. října o parlamentní většinu. Prezident Jicchak Herzog v neděli formálně pověřil sestavením nové vlády šéfa opozice Gadiho Eisenkota. Ten má na vytvoření vlády 28 dní, zatím ale není jasné, zda uspěje. Podle zdrojů Axiosu se vůdci izraelské opozice obávají, že by Netanjahu mohl zaútočit na Írán nebo jej vyprovokovat k útoku na Izrael, aby Eisenkotovo úsilí o sestavení vlády podkopal.

Netanjahu zaútočil na strany izraelských Arabů. Nabádá k vládě národní jednoty

Oba politici se ve čtvrtek poprvé od voleb sešli, aby jednali o bezpečnostní situaci, včetně situace kolem Íránu. Eisenkot už před setkáním Netanjahův kabinet vyzval ke zdrženlivosti a jemu blízký zdroj serveru Axios řekl, že podle Eisenkota současná situace okamžitou vojenskou akci nevyžaduje.

Izraelská televizní stanice Channel 12 uvedla, že Netanjahu a další vysocí bezpečnostní činitelé naléhají na okamžité obnovení války s Íránem a že jediný, kdo se dosud staví proti, je náčelník generálního štábu Ejal Zamir. Ten sice považuje íránské hrozby za reálné, nikoli však za tak vážné, aby si žádaly okamžitý úder. Také Channel 12 míní, že Netanjahu by mohl nový útok na Írán využít k politickým účelům, dokud nevznikla nová vláda.

Zamir tak ve svém postoji zůstává osamocen tváří v tvář šéfovi Mossadu, šéfovi vnitřní tajné služby Šin Bet, předsedovi Rady národní bezpečnosti i izraelskému velvyslanci v USA, jež všechny jmenoval Netanjahu, upozornila Channel 12. Kritici premiérovi vytýkají, že do klíčových funkcí vybírá lidi na základě loajality vůči sobě a své rodině, nikoli výhradně podle bezpečnostních kritérií.

Válka, kterou rozpoutaly USA a Izrael společnými údery koncem února, je tak nyní v utlumené fázi, ale formálně neskončila. Trump původně tvrdil, že cílem úderů je odstranit íránský režim a že konflikt potrvá jen několik týdnů. Írán však odpověděl mimo jiné útoky na lodě v Hormuzském průlivu, což vedlo k výraznému nárůstu cen ropy a paliv a v důsledku se projevilo i ve volbách do Kongresu, v nichž získali většinu v obou komorách demokraté. Trump připustil, že porážka republikánů souvisí s válkou proti Íránu, ale zdůraznil, že svého rozhodnutí zahájit údery na Teherán nelituje.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Už zastiňuje Bílý dům. Trumpova gigantická tančírna získává jasné obrysy

Kontroverzní taneční sál prezidenta Trumpa má rozlohu zhruba 8 360 metrů...

Trumpův kontroverzní taneční sál na místě zbouraného Východního křídla Bílého domu je již z poloviny hotový a budí silné emoce. Zatímco někteří monumentální projekt obdivují, kritici upozorňují na...

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

KVÍZ: Velký polistopadový kvíz. Poznáte české politiky podle fotek?

Začátek konce. - Vše odstartoval 17. listopad. Na Albertově se sešli studenti...

Českou politickou scénou prošly od sametové revoluce desítky výrazných osobností. Některé vedly vládu, jiné usedly na Hrad nebo zastávaly důležité ministerské posty. Poznáte známé i méně známé tváře...

Přijdou genocidy i ekocidy. Thunbergová na konferenci ostře zaútočila na lídry

Na klimatickou konferenci OSN, která se koná v Turecku, přicestovala i...

Švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová ve čtvrtek v turecké Antalyi na klimatické konferenci OSN obvinila politiky a šéfy korporací, že ztratili ze zřetele oběti zhoršující se klimatické...

Noční honička u Liberce skončila střelbou. Dvě policejní auta jsou na odpis

Noční honička u Liberce skončila střelbou. Dvě policejní auta jsou na odpis....

Neuposlechla výzvu k zastavení a před policisty začala ujíždět. Do pronásledování řidičky se v pátek večer zapojilo několik hlídek. Policisté ji zastavili až ve Stráži nad Nisou za použití služební...

14. listopadu 2026  8:06

Netanjahu poslal za Trumpem šéfa Mossadu, chce obnovit útoky na Írán

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (21. dubna 2026)

Ředitel izraelské tajné služby Mossad Roman Gofman v pátek ve Washingtonu jedná s vysokými představiteli administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa o válce s Íránem. Napsal to server Axios s...

14. listopadu 2026

Kolaps v USA: technické potíže zastavily celou leteckou dopravu, ovlivnily i Evropu

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) po více než čtyřech hodinách zrušil...

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) musel vyhlásit celonárodní pozastavení letů. Důvodem byly mimořádné okolnosti a bezpečnostní důvody, které se týkaly komunikací a dotkly se všech středisek...

13. listopadu 2026  22:29,  aktualizováno  14. 11. 7:38

Potopení lodi na Nilu před 30 lety nepřežilo 20 turistů, většina byli Češi a Slováci

V roce 1996 se u egyptského města Edfu potopila výletní loď Princezna Džihání...

Před 30 lety, 14. listopadu 1996, se u egyptského města Edfu potopila výletní loď Princezna Džihání plující po Nilu z Asuánu do Luxoru se 128 lidmi na palubě. Více než polovina pasažérů byla z České...

14. listopadu 2026

Trump se ve čtvrtek setká se Si Ťin-pchingem a Putinem, tématem budou jaderné zbraně

Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching sledují z...

Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek setká s prezidenty Číny a Ruska Si Ťin-pchingem a Vladimirem Putinem. Podle agentury Reuters to uvedla mluvčí Bílého domu Olivia Walesová. Trilaterální...

14. listopadu 2026  1:47,  aktualizováno  2:28

Po střetu s tankerem se v USA částečně potopila výletní loď plná lidí

Záchranné složky u výletní lodi plné lidí v New Orleans, která se po srážce s...

Tanker se v pátek v New Orleansu na jihu USA srazil s výletní lodí se 129 cestujícími na palubě. Loď se částečně potopila. Na řece Mississippi zasahují záchranáři, uvedly úřady. Starosta města uvedl,...

13. listopadu 2026  22:23,  aktualizováno  14. 11.

Restaurace dřív těžily z dobré polohy, dnes přesvědčí digitální pověst, říká manažer

Premium
Marek Svoboda stojí v čele pražského podniku U Matěje Kotrby

V gastronomii začínal v rodinné restauraci ve dvanácti letech loupáním brambor, v devatenácti dostal možnost být tam manažerem. Dnes Marek Svoboda stojí v čele pražského podniku U Matěje Kotrby a...

14. listopadu 2026

O přidání si nechce říct osm z deseti Čechů, zjistil průzkum. Nejvíc váhají vzdělaní

ilustrační snímek

Peníze jednoznačně rozhodují, jakou práci si Češi vyberou. Když jde ale o vlastní mzdu, raději mlčí. O přidání si nechce říct osm z deseti Čechů, přičemž větší zábrany mají ženy a lidé s vyšším...

14. listopadu 2026

Vlastní značky v drogerii rostou. U čističů vítězí cena, u zubních past důvěra

Premium
ilustrační snímek

Privátní značky v drogerii drží čtvrtinu trhu a na rozdíl od potravin jejich prodeje dál mírně rostou. Nejlépe se prosazují u toaletního papíru, papírových utěrek a kapesníků či čisticích prostředků....

14. listopadu 2026

Dodáme léky domů, nabízejí lékárníci. Chtějí tak zabránit zásilkovému výdeji

Premium
ilustrační snímek

Lékárnická komora i další odborníci brojí proti zásilkovému výdeji léků na recept. Obávají se, že doručování kurýrními službami by bylo pro pacienty rizikové. Místo toho lékárníci navrhují...

14. listopadu 2026

Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě

Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...

KVÍZ: Velký polistopadový kvíz. Poznáte české politiky podle fotek?

Začátek konce. - Vše odstartoval 17. listopad. Na Albertově se sešli studenti...

Českou politickou scénou prošly od sametové revoluce desítky výrazných osobností. Některé vedly vládu, jiné usedly na Hrad nebo zastávaly důležité ministerské posty. Poznáte známé i méně známé tváře...

vydáno 14. listopadu 2026

Odpůrci krajní pravice demonstrovali v Praze, nad davem vlály i palestinské vlajky

Protest s názvem „Praha nácky nechce“, který byl zaměřen na odmítnutí...

Před hotelem Step v Malletově ulici v pražských Vysočanech se v pátek v podvečer sešlo několik stovek demonstrantů, kteří vyjádřili nesouhlas s příjezdem zástupců krajně pravicových stran ze střední...

13. listopadu 2026  19:18,  aktualizováno  21:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.