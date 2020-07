Mizící inkoust na smlouvách města vzbudil kritiku, Moskva řeší zpronevěru

Moskevská zastupitelka Jelena Selkovová umístila na sociální síť video, na kterém je smlouva o instalaci nového výtahu v obytném bloku. Poté, co k listině Selková přiblížila zapalovač, čísla napsaná inkoustem začala okamžitě mizet. Město mělo za práci oficiálně zaplatit 2,6 milionu rublů (864 tisíc korun).

Třiačtyřicetiletá Selkovová, která je bez stranické příslušnosti, se domnívá, že úředníci vládní agentury odpovědné za opravy bytů plánovali částku na smlouvě vymazat a nahradit ji vyšší poté, co radní vše schválí. „Mohli by si tam napsat jakoukoliv cenu, kterou chtějí,“ uvedla Selkovová pro list The Times.

Rozdíl v ceně by si úředníci podle Selkovové později rozdělili se společností, která dostala na provedení práce kontrakt. „Bytoví úředníci rozhodně nepoužili mizící inkoust při podvádění poprvé,“ uvedla zastupitelka.



Selkovová patří k řadě nezávislých a opozičních zastupitelů, kteří v roce 2017 překvapili Kreml tím, že se jim v místních volbách podařilo získat kontrolu nad nad některými z nejbohatších čtvrtí v Moskvě. Přestože mají členové zastupitelstva malou politickou moc, chtěli ve svých okresech odhalit korupci.

„Když jsem dorazila na schůzi zastupitelstva, všichni ostatní členové už smlouvu na instalaci výtahu podepsali. Měla jsem podezření, protože místo toho, aby byla čísla vytištěná, byla napsaná inkoustem,“ uvedla Selkovová.

Korupce je problém na všech vládních úrovních

„Zeptala jsem se, jestli někdo kouří a půjčí mi zapalovač. Potom jsem plamen přiložila ke smlouvě a sledovala jsem, jak čísla zmizela, popsala Selkovová. „Ostatní zastupitelé mi říkali, že je to jen nekvalitním inkoustem. Ale já jsem stejně vzala svou vlastní propisku a čísla jsem znovu napsala,“ dodala.



Případem se nyní zabývá policie. Opoziční politik Ilja Jašin uvedl, že incident ukázal, že korupce je problém na všech vládních úrovních v Rusku. „Nejde jen o krádeže miliard rublů, ale také o podvody na úrovni sousedství,” řekl.

Podle oficiálních údajů stála korupce ruský rozpočet během prvních osmi měsíců loňského roku více než 102 miliard rublů (34 miliard korun).

Šéf protikorupčního oddělení ruského ministerstva vnitra Dmitrij Sevasťjanov uvedl, že na podvodech se podílelo kolem tří tisíc státních úředníků. Opozice nicméně tvrdí, že skutečná částka bude ještě mnohem vyšší.

Mizící inkoust má v Rusku mnoho využití. Podle The Times se údajně používá také ve volebních místnostech, aby se zajistilo, že volební úředníci mohou vymazat hlasy udělené opozičním kandidátům.