Moskva tvrdí, že dobyla Kosťantynivku na východě Ukrajiny. Město má strategickou pozici na silnici vedoucí k posledním velkým městům Donbasu, která jsou stále pod ukrajinskou kontrolou. Velký strategický význam ovládnutí města na setkání s generálním štábem armády ocenil i ruský prezident Vladimir Putin. Podle něj to otevírá přímou cestu k dalšímu postupu směrem ke Kramatorsku a Slovjansku a dalším oblastem na Donbase. Ukrajina ruské informace zatím nepotvrdila.
Moskva tvrdí, že dobyla Kosťantynivku, Ukrajina to nepotvrdila
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