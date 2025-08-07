Na univerzitě v Moskvě zkoumali stroj času a teleportaci. Překvapilo to i děkana

Institut výzkumu podstaty času fungoval na MGU, nejstarší a největší univerzitě v Rusku, od roku 1999. Mezi uvedenými tématy, kterými se zabýval, bylo mimo jiné „porozumění podstatě proměnlivosti světa“ nebo „vývoj adekvátních metod měření proměnlivosti“.
Ústav měl 24 laboratoří a uspořádal celkem 859 seminářů, na nichž vystupovali také teoretici některých pseudovědeckých směrů. Jeden přednášející například tvrdil, že „člověk viděl živého stegosaura“, ačkoliv tento druh vymřel před 150 miliony let.
Děkan fakulty biologie MGU Michail Kirpičnikov v rozhovoru v RTVI řekl, že o existenci takového ústavu nevěděl. „Oficiálně taková struktura určitě neexistuje. O žádné takové instituci nevím, a to jsem děkanem skoro 20 let. Kolega, veterán fakulty, říká, že nějaká struktura, která se tak sama označuje, prý existuje. (...) Upřímně říkám, že o tom slyším poprvé,“ sdělil.
Redakce RTVI se obrátila na tiskové oddělení univerzity s dotazem, zda tento ústav oficiálně existoval a zda jeho témata odpovídají poslání univerzity a současným vědeckým standardům. Do doby vydání zprávy univerzita neodpověděla. Krátce po zaslání dotazu se však webová stránka ústavu stala nedostupnou.