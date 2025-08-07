Na univerzitě v Moskvě zkoumali stroj času a teleportaci. Překvapilo to i děkana

Na Moskevské státní univerzitě (MGU) po 25 letech zrušili institut, který se věnoval výzkumu teleportace, stroje času a získávání informací z budoucnosti. Své webové stránky měl na subdoméně oficiálního webu univerzity a využíval její prostory pro pořádání seminářů. Na existenci tohoto ústavu upozornila televize RTVI. Děkan fakulty biologie MGU řekl, že o existenci takového ústavu nevěděl.

Státní univerzita v Moskvě, ilustrační foto. (6. dubna 2018) | foto: ČTK

Institut výzkumu podstaty času fungoval na MGU, nejstarší a největší univerzitě v Rusku, od roku 1999. Mezi uvedenými tématy, kterými se zabýval, bylo mimo jiné „porozumění podstatě proměnlivosti světa“ nebo „vývoj adekvátních metod měření proměnlivosti“.

Ústav měl 24 laboratoří a uspořádal celkem 859 seminářů, na nichž vystupovali také teoretici některých pseudovědeckých směrů. Jeden přednášející například tvrdil, že „člověk viděl živého stegosaura“, ačkoliv tento druh vymřel před 150 miliony let.

V hlavě slavné sochy ve Volgogradu našli mrtvolu moskevského rektora

Děkan fakulty biologie MGU Michail Kirpičnikov v rozhovoru v RTVI řekl, že o existenci takového ústavu nevěděl. „Oficiálně taková struktura určitě neexistuje. O žádné takové instituci nevím, a to jsem děkanem skoro 20 let. Kolega, veterán fakulty, říká, že nějaká struktura, která se tak sama označuje, prý existuje. (...) Upřímně říkám, že o tom slyším poprvé,“ sdělil.

Redakce RTVI se obrátila na tiskové oddělení univerzity s dotazem, zda tento ústav oficiálně existoval a zda jeho témata odpovídají poslání univerzity a současným vědeckým standardům. Do doby vydání zprávy univerzita neodpověděla. Krátce po zaslání dotazu se však webová stránka ústavu stala nedostupnou.

Na univerzitě v Moskvě zkoumali stroj času a teleportaci. Překvapilo to i děkana

