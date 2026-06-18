Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zavřete ty, co šíří záběry z hořící Moskvy, vyzývají propagandisté. A Putin vtipkuje

Autor:
  16:54aktualizováno  16:59
Sám ruský prezident Vladimir Putin se zatím k ukrajinskému útoku na Moskvu, o němž se mluví jako o největším za poslední dva roky, nevyjádřil. Místo toho popřál obyvatelům Kazaně k oslavě svátku nebo vtipkoval se sluchátky. O události se zdráhají informovat i ruské stanice. Obyvatelé si mezitím stěžují, že je před útoky nikdo nevaroval. A ruští propagandisté zase varují je, ať nesdílejí videa z úderů.
Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin v Kazaňském kremlu během summitu skupiny ASEAN...
Po masivním dronovém náletu urvala exploze víko nádrže v moskevské ropné...
Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)
24 fotografií

Putin na summitu Rusko-ASEAN mluvil o svátku Sabantuj, probíhajícím v Kazani a dalších regionech Povolží. „Chtěl bych poblahopřát všem, kteří budou tyto události slavit. Tradičně jsou spojeny s koncem jarních polních prací. Chtěl bych k tomu všem poblahopřát. Pokud bude mít někdo z účastníků našeho summitu možnost zdržet se o pár dní déle, jsem si jistý, že pestrý a rozmanitý program těchto oslav na něj udělá dojem,“ prohlásil.

Vyjádřil se též k íránsko-americké dohodě o ukončení konfliktu. Válku na Ukrajině, kterou rozpoutal, ani masivní ukrajinský útok na Moskvu však šéf Kremlu nezmínil. Útok přitom zasáhl moskevskou ropnou rafinerii, uzavřel letiště a vedl k velkému dýmu nad hlavním městem, kvůli němuž úřady varovaly obyvatele, ať nevycházejí ven.

Portál Agentstvo si všímá, že Putin záležitost nekomentoval ani v kuloárech summitu, přestože je už od samého rána pod drobnohledem kamer. Namísto toho vtipkoval s účastníky, když jim ukazoval, jak používat sluchátko – což je jeho oblíbený vtip.

Pouze ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že slova jako reakce na poslední ukrajinský útok na Moskvu nestačí a že budou následovat „reálné kroky“. Putin podle něj nedávno oznámil, že ruská armáda bude v reakci na ukrajinské útoky ve vnitrozemí pravidelně podnikat rozsáhlé údery na Ukrajinu, a to na cíle, na nichž závisí bojeschopnost ukrajinských ozbrojených sil. „Naše ozbrojené síly tento úkol plní a budou plnit,“ dodal.

VIDEO: Putin se předváděl jako milovaný vůdce lidu, šarádu zkazil bodyguard

Zmínkám o ostřelování Moskvy se vyhýbají i ruské stanice. První kanál jej zmínil jen krátce v polovině pořadu. Zprávy ve dvanáct hodin začaly reportáží právě o Putinově účasti v Kazani.

Zatýkejte šiřitele videí, chtějí propagandisté

Obyvatelé si mezitím stěžují, že přes oficiální kanály nedostali žádné zprávy o útoku ani je nevarovaly sirény. „Všechny informace jsou v místních chatech; je jich tam mnohem víc než v televizi,“ napsal portálu Meduza jeden čtenář z jihovýchodní Moskvy, kde se nachází ropná rafinerie. Někteří obyvatelé hlavního města a přilehlého okolí uvádějí, že se o útoku dozvěděli, až když jim přeletěly drony nad hlavou.

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Správa městské části Kotelniki, která se nachází nedaleko moskevské ropné rafinerie, sdělila obyvatelům, že nemá na starost aktivaci varovných systémů, to centrálně řeší ministerstvo pro mimořádné události. Též odmítla zveřejnit umístění krytů s tím, že takové informace budou poskytnuty jen během mobilizace a za války.

Ruské sociální sítě jsou zaplněné záběry a fotkami zkázy, kterou napáchal ukrajinský dronový útok v centrální části Ruska. A právě to vidí ruští propagandisté velice neradi.

„Navzdory stokrát opakovaným slovům o nepřípustnosti zveřejňování záběrů z míst dopadů, které nepříteli usnadňují práci, je domácí internetový segment už od rána plný videí s následky jednoho z ukrajinských útoků,“ postěžoval si vlivný telegramový proválečný kanál Rybar. Podle něj se pak nelze divit uvažování tajných služeb, které se pokoušejí zablokovat internetové spojení.

Jako UFO. Exploze v Moskvě urvala střechu ropné nádrže, letěla vysoko do vzduchu

Ještě přísnější byl moderátor Vladimir Solovjov, který vyzval k zatýkání lidí šířících tato videa. Jiný propagandista Armen Gasparjan vyzval k trestnímu stíhání těchto Moskvanů za vlastizradu.

Jedním z těch, kteří ukrajinský úder dokumentovali, byl válečný bloger Maxim Kalašnikov. Uvedl, že kvůli tomu musel jít na policii.

Vstoupit do diskuse (53 příspěvků)

Nejčtenější

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...

V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

Semjon Skrepeckij

Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...

Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...

KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané

V obdobném odění dříve chodili lidé na Hané.

Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...

Plachetnice Čechů měnila směr, odmítá vinu důstojník chorvatského katamaránu

Katamarán, který se nedaleko Splitu v Chorvatsku srazil s plachetnicí. Při...

První důstojník chorvatského katamaránu Krilo Eclipse odmítá odpovědnost za nedělní srážku s plachetnicí českých turistů u Splitu, při níž zemřeli čtyři Češi. Při výslechu uvedl, že udělal vše pro...

18. června 2026  15:59,  aktualizováno  17:23

Schwarzenegger zavítal do Prahy. Na letišti ho vyhlíželi netrpěliví fanoušci

Arnold Schwarzenegger po příletu do české metropole. (18. června 2026)

Legendární Terminátor přiletěl v odpoledních hodinách do Prahy. Hollywoodský herec, kulturista a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger vystoupí ve čtvrtek večer na akci Noc s legendou v...

18. června 2026  12:41,  aktualizováno  17:20

Zavřete ty, co šíří záběry z hořící Moskvy, vyzývají propagandisté. A Putin vtipkuje

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Sám ruský prezident Vladimir Putin se zatím k ukrajinskému útoku na Moskvu, o němž se mluví jako o největším za poslední dva roky, nevyjádřil. Místo toho popřál obyvatelům Kazaně k oslavě svátku nebo...

18. června 2026  16:54,  aktualizováno  16:59

Budeme podnikat rozsáhlé útoky na Ukrajině, řekl Lavrov po úderu na Moskvu

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se účastní setkání prezidenta Vladimira...

Rusko bude pravidelně podnikat rozsáhlé útoky na objekty na Ukrajině, na nichž závisí bojeschopnost ukrajinské armády, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ukrajina v noci podnikla největší...

18. června 2026  15:51,  aktualizováno  16:57

Šofér bez řidičáku a pod vlivem drog srazil devítiletou dívku, je vážně zraněná

V Praze srazil mladík dívku, na místě zasahovaly složky IZS. (18. června 2026)

K nehodě v pražských Kunraticích vyjeli dnes odpoledne policisté a záchranáři, osobní vozidlo tam srazilo devítiletou dívku. Šofér podle policie neměl řidičský průkaz a navíc byl pod vlivem drog. Na...

18. června 2026  16:12,  aktualizováno  16:32

Vaše jméno v zahraničí rezonuje, ocenil Macinka Klause a udělil mu medaili

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) uvítal Václava Klause u příležitosti...

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ve čtvrtek v Černínském paláci udělil medaili bývalému prezidentovi Václavu Klausovi za mimořádný přínos v oblasti diplomacie. „Vaše jméno v zahraničí...

18. června 2026  12:12,  aktualizováno  16:31

Urny spisovatele Kundery a jeho ženy uložili v Brně pod „levitujícím“ náhrobkem

Urny spisovatele Kundery a jeho ženy jsou od 18. června 2026 na Ústředním...

Poslední volný hrob v čestném kruhu na Ústředním hřbitově v Brně připadl významnému českému spisovateli Milanu Kunderovi a jeho manželce Věře. Urny s jejich ostatky dnes do hrobu jen v úzkém kruhu...

18. června 2026  16:27

Na D35 u Olomouce se po požáru kamionu tvoří kolony. Řidič hořící návěs odpojil

Požár návěsu kamionu omezil dopravu na dálnici D35 u Olomouce. (18. června 2026)

Dálnice D35 u Přáslavic na Olomoucku je mezi 276. a 281. kilometrem ve směru od Ostravy na Olomouc uzavřena po rozsáhlém požáru kamionu. Dým byl vidět z dálky několika kilometrů. Podle mluvčí policie...

18. června 2026,  aktualizováno  16:23

Soud potvrdil čtrnáct let vězení pro otce chlapce, který ve škole zabil deset lidí

Srbská policie odvádí podezřelého žáka. (3. května 2023)

Ke 14 rokům vězení poslal soud v Srbsku za mříže otce chlapce, který v roce 2023 ve škole v Bělehradě zastřelil devět žáků a pracovníka ostrahy. Matka dostala dvouletý trest vězení. Oba rodiče, které...

18. června 2026  16:18

Kauza otrávených nápojů: našli v nich i jed na krysy, obžalovaný se hájí nepříčetností

Premium
Olomoucký krajský soud se začal zabývat případem otrávených nápojů ve...

Olomoucký krajský soud ve čtvrtek otevřel kauzu otrávených nápojů ve šternberské zbrojovce a na dalších místech v krajském městě. Jiří Kudlička z Moravského Berouna na Olomoucku čelí obžalobě z...

18. června 2026,  aktualizováno  16:15

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Orešnik má kritickou chybu, proto míjí. Rusku zbývá už jen jeden, tvrdí analýza

Premium
Ukrajinská bezpečnostní služba potvrdila, že Rusko zasáhlo oblast...

Ruským prezidentem Vladimirem Putinem vychvalovaná raketa středního doletu Orešnik má kritický nedostatek, kvůli kterému míjí cíle až o desítky kilometrů. Tvrdí to nová analýza. Uvádí také, že Rusku...

18. června 2026  16:15

Let není hlavní problém cestování, stresuje odbavení a kontroly, zjistil průzkum

Nastartované vozidlo bez řidiče komplikovalo v pondělí dopoledne dopravu směrem...

Samotný let nepředstavuje nejvíce stresující faktor leteckého cestování. Mnohem více pasažéry trápí úzkostné pocity z bezpečnostních kontrol nebo z toho, že spoj nestihnou. Klasickou fobií ze ztráty...

18. června 2026  16:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.