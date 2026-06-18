Putin na summitu Rusko-ASEAN mluvil o svátku Sabantuj, probíhajícím v Kazani a dalších regionech Povolží. „Chtěl bych poblahopřát všem, kteří budou tyto události slavit. Tradičně jsou spojeny s koncem jarních polních prací. Chtěl bych k tomu všem poblahopřát. Pokud bude mít někdo z účastníků našeho summitu možnost zdržet se o pár dní déle, jsem si jistý, že pestrý a rozmanitý program těchto oslav na něj udělá dojem,“ prohlásil.
Vyjádřil se též k íránsko-americké dohodě o ukončení konfliktu. Válku na Ukrajině, kterou rozpoutal, ani masivní ukrajinský útok na Moskvu však šéf Kremlu nezmínil. Útok přitom zasáhl moskevskou ropnou rafinerii, uzavřel letiště a vedl k velkému dýmu nad hlavním městem, kvůli němuž úřady varovaly obyvatele, ať nevycházejí ven.
Portál Agentstvo si všímá, že Putin záležitost nekomentoval ani v kuloárech summitu, přestože je už od samého rána pod drobnohledem kamer. Namísto toho vtipkoval s účastníky, když jim ukazoval, jak používat sluchátko – což je jeho oblíbený vtip.
Pouze ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že slova jako reakce na poslední ukrajinský útok na Moskvu nestačí a že budou následovat „reálné kroky“. Putin podle něj nedávno oznámil, že ruská armáda bude v reakci na ukrajinské útoky ve vnitrozemí pravidelně podnikat rozsáhlé údery na Ukrajinu, a to na cíle, na nichž závisí bojeschopnost ukrajinských ozbrojených sil. „Naše ozbrojené síly tento úkol plní a budou plnit,“ dodal.
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Zmínkám o ostřelování Moskvy se vyhýbají i ruské stanice. První kanál jej zmínil jen krátce v polovině pořadu. Zprávy ve dvanáct hodin začaly reportáží právě o Putinově účasti v Kazani.
Zatýkejte šiřitele videí, chtějí propagandisté
Obyvatelé si mezitím stěžují, že přes oficiální kanály nedostali žádné zprávy o útoku ani je nevarovaly sirény. „Všechny informace jsou v místních chatech; je jich tam mnohem víc než v televizi,“ napsal portálu Meduza jeden čtenář z jihovýchodní Moskvy, kde se nachází ropná rafinerie. Někteří obyvatelé hlavního města a přilehlého okolí uvádějí, že se o útoku dozvěděli, až když jim přeletěly drony nad hlavou.
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Správa městské části Kotelniki, která se nachází nedaleko moskevské ropné rafinerie, sdělila obyvatelům, že nemá na starost aktivaci varovných systémů, to centrálně řeší ministerstvo pro mimořádné události. Též odmítla zveřejnit umístění krytů s tím, že takové informace budou poskytnuty jen během mobilizace a za války.
Ruské sociální sítě jsou zaplněné záběry a fotkami zkázy, kterou napáchal ukrajinský dronový útok v centrální části Ruska. A právě to vidí ruští propagandisté velice neradi.
„Navzdory stokrát opakovaným slovům o nepřípustnosti zveřejňování záběrů z míst dopadů, které nepříteli usnadňují práci, je domácí internetový segment už od rána plný videí s následky jednoho z ukrajinských útoků,“ postěžoval si vlivný telegramový proválečný kanál Rybar. Podle něj se pak nelze divit uvažování tajných služeb, které se pokoušejí zablokovat internetové spojení.
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Ještě přísnější byl moderátor Vladimir Solovjov, který vyzval k zatýkání lidí šířících tato videa. Jiný propagandista Armen Gasparjan vyzval k trestnímu stíhání těchto Moskvanů za vlastizradu.
Jedním z těch, kteří ukrajinský úder dokumentovali, byl válečný bloger Maxim Kalašnikov. Uvedl, že kvůli tomu musel jít na policii.