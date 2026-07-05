Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pro rodinu cokoliv. Vedle nadace Putinovy ​​dcery vyrostla protiraketová obrana

Autor:
  15:35
Jekatěrina Tichonovová, dcera Vladimira Putina. (20. října 2025)

Jekatěrina Tichonovová, dcera Vladimira Putina. (20. října 2025) | foto: east2west news / WillWest News / ProfimediaProfimedia.cz

Ruský protiletadlový a protiraketový systém S-400 Triumf
Vladimir Putin (28. června 2026)
Marija Voroncovová, lékařka specializující se na genetiku, na fóru hovořila o...
Alina Kabajevová na mezinárodních hrách BRICS v ruské Kazani (20. června 2024)
58 fotografií
Moskva buduje nový komplex protivzdušné obrany v blízkosti výzkumného institutu spojeného s dcerou ruského prezidenta Vladimira Putina. Nové stanoviště zřejmě tvoří součást širšího úsilí o ochranu metropole. Kyjev v posledních měsících zesílil útoky na cíle hluboko na ruském území.

V areálu nadace Innopraktika vznikla betonová plošina, na kterou dělníci následně rozmístili systémy protivzdušné obrany S-400. Státem podporovanou organizaci zaměřenou na vědu a technologie vede Putinova nejmladší dcera Jekatěrina Tichonovová. Její sídlo leží v centru Moskvy, necelých deset kilometrů od Kremlu.

Nové stanoviště PVO leží na vyvýšeném místě zhruba 300 metrů od jedné z budov Moskevské státní univerzity. Svým uspořádáním podle Rádia Svobodná Evropa (RFE) kopíruje dalších nejméně pět podobných objektů, které v poslední době v ruské metropoli vyrostly.

Rusko už dříve rozmístilo po Moskvě systémy Pancir-S1, které mají město chránit před ukrajinskými drony. Nově budovaná stanoviště se systémy S-400 však cílí na jinou hrozbu – mají zachytávat rakety a posílit obranu proti rozvíjejícím se balistickým schopnostem Kyjeva.

Ukrajinský zbrojní podnik Fire Point v červnu oznámil, že vyvinul dvě balistické střely. Podle společnosti jde o první zbraně tohoto typu, které Ukrajina vyrobila vlastními silami od získání nezávislosti.

Putinova dcera ovládne tajné AI centrum. Nepustí nás k superpočítači, zuří vědci

Výstavba komplexu u nadace Innopraktika podle RFE znovu ukazuje, jakou ochranu Kreml zajišťuje místům spojeným s Putinem a jeho nejbližším okolím.

Kolem jeho rezidence ve Valdaji severozápadně od metropole vyrostlo už více než 25 stanovišť protivzdušné obrany, včetně systémů S-400. Bezpečnostní zóny vznikly také v okolí prezidentových sídel v Novo-Ogarjovu u Moskvy, černomořském Soči nebo Kaliningradu. V těchto lokalitách úřady rozmístily převážně systémy Pancir-S1.

Právě Valdaj patří k Putinovým nejoblíbenějším rezidencím. Do přísně střeženého areálu často jezdí jeho partnerka, bývalá gymnastka Alina Kabajevová, se kterou má prezident podle ruských investigativců dva syny – Ivana a Vladimira narozené v letech 2015 a 2019.

Kolem Putinovy rezidence v Soči vzniká bezpečnostní zóna, Kreml se bojí dronů

Šéf Kremlu má oficiálně dvě dcery, obě z manželství s Ljudmilou Putinovou. Maria (dnes Voroncovová) se narodila v Leningradu v roce 1985. Jekatěrina přišla na svět roku 1986 v Drážďanech v tehdejším východním Německu, kde Putin pracoval jako důstojník tajné služby KGB.

Kromě nich má Putin navíc třiadvacetiletou dceru, kterou zplodil s podnikatelkou Světlanou Krivonogichovou. Dívka žije ve Francii, média opakovaně upozornila na její výraznou podobu s otcem.

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Rusko rozšiřuje protivzdušnou obranu v Moskvě poté, co Ukrajina výrazně zesílila údery hluboko v ruském týlu. Útoky rozpoutaly nejhorší nedostatek pohonných hmot v zemi za poslední léta. Nejméně sedmnáct regionů napříč Ruskem už zavedlo omezení prodeje benzinu a nafty.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koncem června oznámil, že schválil čtyřicetidenní operaci ukrajinské tajné služby, jejímž cílem je „ovlivnit agresorský stát tak, aby přistoupil na ukončení války“.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...

Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra...

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...

Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...

Něco mezi D1 a Václavákem. Vodáci vzali ve vedru Vltavu útokem

Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na...

Extrémně teplé počasí přilákalo na Vltavu na jihu Čech stovky vodáků. Na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou patřil k jedněm z nejvytíženějších míst jez Herbertov, kde se tvořily fronty...

Homokomando a bitva o vlajky. Sálající Budapeští duněl pochod hrdosti

Budapest Pride. V hlavním městě Maďarska se uskutečnil první post-orbánovský...

Od našich zpravodajů v Maďarsku Ani extrémní teploty, ani naschvály nacionalistů nezastavily mohutný pochod hrdosti v Budapešti. První demonstrace LGBTQ komunity po konci šestnáctileté vlády Viktora Orbána se nesla ve znamení oslav...

Nákladní loď nahlásila útok neznámými ozbrojenci v Rudém moři

Záběr na nákladní loď M/V Touska plující pod íránskou vlajkou, zatímco...

V Rudém moři nedaleko jemenských břehů se dnes dostala pod palbu nákladní loď. Její posádka oznámila, že ji přibližně 30 námořních mil (55 kilometrů) od pobřežního města Hudajdá napadli neznámí...

5. července 2026  11:01,  aktualizováno  15:58

Pro rodinu cokoliv. Vedle nadace Putinovy ​​dcery vyrostla protiraketová obrana

Jekatěrina Tichonovová, dcera Vladimira Putina. (20. října 2025)

Moskva buduje nový komplex protivzdušné obrany v blízkosti výzkumného institutu spojeného s dcerou ruského prezidenta Vladimira Putina. Nové stanoviště zřejmě tvoří součást širšího úsilí o ochranu...

5. července 2026  15:35

Foldynu zaskočila Okamurova schůzka se zbrojařem Strnadem, chce vysvětlení

Poslanec Jaroslav Foldyna na státní návštěvě Srbska (30. března 2026)

Poslance SPD Jaroslava Foldynu překvapila čtvrteční schůzka předsedy Sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury s majitelem zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) Michalem Strnadem v dolní komoře. V...

5. července 2026  15:32

VIDEA TÝDNE: Start festivalu ve Varech, rvačka o klimatizace a drsná nehoda

Hvězda letošního filmového festivalu Dustin Hoffman s manželkou Lisou. (3....

Filmový festival v Karlových Varech v pátek odstartoval ve velkém stylu. Hlavními hvězdami červeného koberce byli Dustin Hoffman, Harvey Keitel, Jesse Eisenberg a Maggie Gyllenhaalová. Pořádná mela...

5. července 2026  15:30

Dva mladí lidé se zranili při havárii auta na Opavsku, pro řidiče letěl vrtulník

Záchranáři u havarovaného osobního auta poblíž Hertic na Opavsku. Při nehodě se...

Dva třiadvacetiletí lidé utrpěli v sobotu večer zranění při nehodě osobního auta poblíž Hertic na Opavsku. Řidiče museli z havarovaného vozu vyprostit hasiči, kvůli vážnému poranění hlavy jej...

5. července 2026  14:47

Zrušení pravomocí prezidenta k vedoucím misí skončí u Ústavního soudu, řekl Pospíšil

Aktuální schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Jiří Pospíšil (TOP09). (5....

Zrušení pravomocí prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, jak to tento týden schválila Sněmovna, skončí podle poslance opoziční TOP 09 Jiřího Pospíšila u...

5. července 2026  14:27

Proč hned schytat vlnu nadávek? Klempíř se omluvil za svou fotku se Strakatým

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) na jubilejním šedesátém ročníku...

Ministr kultury Oto Klempíř se v neděli omluvil za příspěvek na sociální síti X, ve kterém zveřejnil fotografii s podcasterem Čestmírem Strakatým. Přiznal, že snímek mohl vzbudit dojem bližšího...

5. července 2026  13:41,  aktualizováno  14:15

Pes, hmyz a bázlivá manželka. Dva výstřely rozpoutaly policejní manévry

ilustrační snímek

Střelba a následné policejní manévry vyděsily v neděli 28. června některé obyvatele Zahrádek na Českolipsku i jejich okolí. Starosta David Šmat nyní uklidnil veřejnost a objasnil sérii bizarních...

5. července 2026  13:37

Fronty na ruských pumpách jsou vidět z vesmíru, na pořádek dohlížejí i kozáci

U benzínek v Rusku se táhnou dlouhé fronty

Fronty u ruských čerpacích stanic dosáhly takových rozměrů, že je jako velký úkaz zachycují i satelity ve vesmíru. Nedostatek benzinu zasáhl řadu regionů včetně Moskvy. Úřady už na některých pumpách...

5. července 2026  13:27

Policie řeší úmrtí dítěte v azylovém domě v Jihlavě, cizí zavinění vyloučila

V tomto azylovém domě v Jihlavě zemřelo dvouleté dítě. Cizí zavinění policie...

K tragické události došlo v sobotu po poledni v Žižkově ulici v Jihlavě. Záchranáři tam vyjížděli k úmrtí dvouletého dítěte v azylovém domu. O události byli vzápětí informováni i policisté.

5. července 2026  13:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bez vás by Bartoška Golema neporazil. Mirka Spáčilová dostala cenu od festivalu

Mirka Spáčilová přebírá cenu od karlovarského festivalu za dlouholetou profesní...

Dlouholetá novinářka iDNES.cz a MF DNES Mirka Spáčilová dostala společně s dlouholetou novinářkou Práva Věrou Míškovou speciální ocenění od karlovarského festivalu. Vedení filmové přehlídky jim tím...

5. července 2026  13:18

Týrání i smrt branců uvnitř „Skály“? Elitní ukrajinský pluk vyšetřují kvůli šikaně

Premium
ilustrační snímek

Jako první vstoupili v roce 2022 do osvobozeného Izjumu, bojovali u Bachmutu, Avdijivky i u Pokrovsku. Teď jeden z nejmladších a zároveň nejslavnějších útočných pluků ukrajinské armády – Skelja...

5. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.