Sestřelili jsme 98 ukrajinských dronů, šest mířilo na Moskvu, tvrdí Rusko

  7:42
Ruská protivzdušná obrana v noci na sobotu sestřelila 98 ukrajinských dronů, tvrdí ruské ministerstvo obrany. Podle něho šest bezpilotních letounů mířilo na metropoli Moskvu.
Nejvíce dronů bylo podle ministerstva zlikvidováno nad Belgorodskou oblastí, kde jich Rusko sestřelilo 45. Nad Moskevskou oblastí to bylo 11 strojů, z toho šest mířících na hlavní město.

Ukrajinské drony útočí už třetí den na Moskvu. Rusko tvrdí, že jich sto sestřelilo

Rusko obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených dronech. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody.

Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už čtvrtým rokem, součástí bojů jsou vzdušné útoky, které podnikají obě země. Ukrajina v posledních měsících stále častěji cílí své dronové i jiné údery na ruský ropný průmysl.

Deklarovaným záměrem je přerušit zásobování ruské armády palivem a ztížit Moskvě financování války prostřednictvím vývozu ropných produktů.

27. října 2025
