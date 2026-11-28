„Jste v epicentru všeho toho, co se stalo v Hirošimě, a zároveň si dáte moc dobré jídlo. Mají skvělý rámen. Rozhodně ho doporučuji. Myslím, že mají i hovězí udon,“ doporučuje podnik muž jménem Sergej.
Bar se skládá ze dvou prostorných pater se dvěma barovými pulty. Naleznete v něm několik šikmých rohů, spoustu neobvyklých detailů, a dokonce pohovku v koupelně.
„Při návštěvě si všimněte známek výbuchu na stropě, koberce s atomovou bombou, časopisů kolem baru ve druhém patře,“ popsal svůj výlet na Instagramu jeden uživatel. „Doporučuji vám si prostě vzít pivo a projít si podnik několikrát dokola, abyste si prohlédli všechny kouty.“
Kromě piva bar nabízí také speciální koktejly, víno i japonský likér. Jídelní lístek doplňují další japonské pochutiny jako pikantní houby, tataki z lososa a avokáda, salát z kalamárů, různé druhy nudlí a maso.
Někteří v komentářích vyjádřili nadšení, jiní se pozastavili nad touto tematickou volbou. „Je to opravdu podivné, že jako inspiraci pro návrh interiéru zvolili právě tragédii v Hirošimě.“
Majitelé baru provozují v Moskvě čtyři další podniky pod společným jmenovatelem „rodiny“ PticaSinica. Všechny spojuje temná atmosféra a propracovaný interiér, jeden například vypadá jako polorozpadlá učebna. Žádný však netemazituje skutečnou historickou katastrofu.
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Hirošima si připomněla smutné výročí, řečníci vyzvali k zákazu jaderných zbraní
Atomová bomba vybuchla nad centrem japonského města Hirošima 6. srpna 1945 ve čtvrt na devět. Město bylo okamžitě srovnáno se zemí, desítky tisíc lidí zemřely bezprostředně po výbuchu a další tisíce na následky ozáření. Do konce roku se počet obětí vyšplhal na 140 tisíc. O tři dny později potkal stejný osud také japonské město Nagasaki.
„Zdá se, že Rusové morbidní estetiku milují. Už zbývá otevřít restauraci s tematikou Osvětimi. Nebo bychom jim neměli dávat další nápady?“ stojí v příspěvku na síti X.