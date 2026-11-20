„Prezident Vladimir Putin v Číně poukázal na naše rozhodnutí pozvat do Moskvy představitele takzvané evropské trojky. Je to z kroků, které by měly přijít v nejbližší době, ten, o kterém se uvažuje a který se připravuje,“ řekl Rjabkov.
Zároveň dodal, že pro Rusko je při jednáních se zástupci EU a NATO nejdůležitější bezpečnost pro všechny. „Nemůžete posilovat svoji bezpečnost na úkor bezpečnosti druhých,“ uvedl diplomat.
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Podle něj je nepřijatelné, aby měla Ukrajina, proti které Moskva vede válku, byť jen neúplné členství v NATO. Moskva také nevidí velký rozdíl mezi Aliancí a Evropskou unií. V minulosti přitom ruští představitelé naznačovali, že proti sbližování Kyjeva s EU výhrady nemají.
Ukrajina se ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní letecké útoky po celé zemi, brání od února 2022. Na začátku listopadu se v Abú Zabí uskutečnila trojstranná mírová jednání mezi Ukrajinou, USA a Ruskem, která byla první od letošního února. Zástupci Evropy se hlavních rozhovorů nezúčastnili, jednali však s představiteli USA a Ukrajiny.
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Ukrajina požádala o vstup do NATO v září 2022, několik měsíců po zahájení ruské invaze. Kyjev považuje členství za nejspolehlivější bezpečnostní záruku, jeho přijetí ale nemá podporu všech 32 členských zemí Aliance. Americký prezident Donald Trump v minulosti členství Ukrajiny v NATO opakovaně odmítl.
Kyjev proto jednal s USA a dalšími partnery o alternativních bezpečnostních zárukách, které by se podobaly článkům 4 a 5 Severoatlantické smlouvy, avšak bez plného členství.