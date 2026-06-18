Z nebe se snáší černý ropný déšť.
K nebi stoupají sloupy štiplavého dýmu.
Na benzinkách se tvoří fronty, protože palivo už dochází i v Moskvě.
Ale při sledování státem kontrolované televize máte dojem, že všechno jde podle plánu. První kanál, Rossija 1 i NTV ve svých zpravodajských relacích masivnímu dronovému náletu ze čtvrtečního rána věnovaly maximálně minutu. Stačí ocitovat starostu a zdůraznit, že většinu dronů se podařilo sestřelit.
Jen moderátor Vladimir Solovjov diváky připravuje, že budou muset přinést oběti. Za následky útoku podle něj nemůže selhání protivzdušné obrany, ale sami obyvatelé Moskvy, protože si pekelné scény natáčejí, dávají je na internet a tak pomáhají nepříteli.
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„Nehysterčete. Pochopte: to je válka. Čerpejte sílu ze svých rodinných historií,“ napomenul Solovjov diváky, aby útěchu hledali u příběhů svých dědů a pradědů z Velké vlastenecké války. „A pokud jste slabí, pokud v sobě nemáte nic ruského, vydejte se cestou zrádců. Opusťte vlast,“ dodal.
Jenže Moskvané, zdá se, neposlouchají. Telegramové kanály tak od rána plní záběry explodující rafinerie, dronů narážejících do výškových budov, ohnivých sloupů šlehajících k nebi. Největší pozornost vyvolalo video ropné nádrže, ze kterého síla exploze urvala celou střechu. Spekuluje se, že nádrž mohla zasáhnout raketa ruské protivzdušné obrany.