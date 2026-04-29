Přehlídka v Moskvě bude bez kolony vojenské techniky. Poprvé od začátku války

  8:44
Na přehlídce k výročí konce druhé světové války na moskevském Rudém náměstí letos nebude kolona vojenské techniky. V úterý to oznámilo ruské ministerstvo obrany. Ruskojazyčný servis BBC uvedl, že vojenská vozidla během přehlídky nevyjedou poprvé během více než čtyři roky trvající ruské invaze na Ukrajinu.
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky nacistického Německa. (9. května 2025) | foto: Reuters

Na přehlídce budou defilovat vojáci z jednotlivých druhů vojsk ruských ozbrojených sil, uvedl resort obrany. Kolona vojenské techniky se podle něj přehlídky letos účastnit nebude „v souvislosti se současnou operační situací“. Co tím je myšleno, ministerstvo dále nevysvětlilo. Na ruském území prakticky denně útočí ukrajinské drony.

Letecká část přehlídky se ale konat bude, vyplývá z prohlášení ministerstva. Slibuje, že v jejím závěru „piloti útočných letounů Su-25 zbarví nebe nad Moskvou barvami vlajky Ruské federace“.

BBC uvádí, že o tom, že přehlídka letos bude bez vojenské techniky, psali už před několika dny například ruští váleční blogeři. Všímali si toho, že se nekonají generální zkoušky, kvůli kterým jsou zavírány ulice v ruské metropoli. Na uzavírky úřady předem upozorňují.

Rusko si bude 9. května připomínat 81. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem. Loni se přehlídky účastnilo přes 10 tisíc ruských vojáků, včetně více než 1 500 účastníků invaze na Ukrajinu. Po Rudém náměstí pochodovali i vojáci z jiných zemí.

Významnou roli na přehlídkách mají také zahraniční hosté. Letos účast podle Rádia Svoboda potvrdil zatím jen běloruský autoritářský lídr Alexandr Lukašenko, věrný spojenec Moskvy. Slovenský premiér Robert Fico má také v plánu jet do Moskvy, na přehlídku se ale nechystá.

9. května 2025
