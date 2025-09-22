Moskva plánuje před Vánocemi omezený útok na Polsko, tvrdí ruský zběh

Oficiálně nepotvrzená zpráva přichází v době, kdy Moskva pokračuje v tlaku na NATO a testování jeho odhodlání se bránit.
Estonský vzdušný prostor narušily před několika dny tři stíhačky MiG-31 vybavené hypersonickými raketami. Předtím do polského vzdušného prostoru proniklo 19 ruských dronů.
Plány Moskvy podle britských zpravodajských zdrojů prozradil ruský důstojník, pravděpodobně generálmajor, který utekl z Ruska. Tvrdí, že Kreml plánuje nejaderný útok na polské půdě. Má jít o promyšlený, ale omezený krok zaměřený na odhad reakce NATO a vyvolání politického chaosu v Evropě.
Tyto zpravodajské informace byly předány Američanům a v současnosti je vyhodnocují nejvyšší transatlantičtí představitelé, dodává list Daily Star.