Moskva plánuje před Vánocemi omezený útok na Polsko, tvrdí ruský zběh

Autor:
  22:21
Moskva plánuje útok v takzvané šedé zóně na Polsko před Vánocemi, tvrdí britský bulvární portál Daily Star s odvoláním na vysoce postavený ruský vojenský zdroj. Varování předal minulý týden nejmenovaný východoevropský činitel během londýnského zbrojního veletrhu DSEI.

Americké ministerstvo obrany zveřejnilo video, které podle něj zachycuje incident nad Černým mořem, při němž se ruský stíhací letoun Su-27 srazil s americkým průzkumným dronem MQ-9 Reaper. (14. března 2023) | foto: Reuters

Oficiálně nepotvrzená zpráva přichází v době, kdy Moskva pokračuje v tlaku na NATO a testování jeho odhodlání se bránit.

Estonský vzdušný prostor narušily před několika dny tři stíhačky MiG-31 vybavené hypersonickými raketami. Předtím do polského vzdušného prostoru proniklo 19 ruských dronů.

Plány Moskvy podle britských zpravodajských zdrojů prozradil ruský důstojník, pravděpodobně generálmajor, který utekl z Ruska. Tvrdí, že Kreml plánuje nejaderný útok na polské půdě. Má jít o promyšlený, ale omezený krok zaměřený na odhad reakce NATO a vyvolání politického chaosu v Evropě.

Tyto zpravodajské informace byly předány Američanům a v současnosti je vyhodnocují nejvyšší transatlantičtí představitelé, dodává list Daily Star.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Letiště v Kodani blokují kroužící drony. Všechny lety byly přerušeny

Aktualizujeme

Kodaňské letiště od zhruba půl deváté večer pozastavilo všechny vzlety a přílety. Důvodem je podle policie přítomnost dvou až tří velkých dronů, které krouží nad areálem.

22. září 2025  21:35,  aktualizováno  22:23

Moskva plánuje před Vánocemi omezený útok na Polsko, tvrdí ruský zběh

Moskva plánuje útok v takzvané šedé zóně na Polsko před Vánocemi, tvrdí britský bulvární portál Daily Star s odvoláním na vysoce postavený ruský vojenský zdroj. Varování předal minulý týden...

22. září 2025  22:21

Černochová podpořila sestřelení ruského letounu při opakování provokací

Ministryně obrany a jednička kandidátky SPOLU v Praze Jana Černochová v debatě volebních lídrů na CNN Prima News řekla, že nic jiného než síla na Rusko neplatí. Podpořila možnost sestřelení ruské...

22. září 2025,  aktualizováno  22:15

Francie uznala Stát Palestina, tento krok má podle Macrona vést k míru

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí oznámil, že jeho země oficiálně uznala Stát Palestina. Krok má podle něj vést k míru mezi Palestinci a Izraelci, uvedla agentura AFP. Palestinská...

22. září 2025  22:11

Itálii ochromily propalestinské protesty, demonstranti zablokovali přístav i dálnici

Na 100 tisíc lidí v pondělí napříč Itálií demonstrovalo za příměří v Pásmu Gazy. Blokádami několika silnic i dálnic a přístavů a celodenní stávkou zaměstnanců, zejména v dopravě, vyjadřovali podporu...

22. září 2025  16:05,  aktualizováno  20:17

„Konflikt v Gaze již nelze ospravedlnit.“ Prezident Pavel se obrací proti Izraeli

Rozšiřování izraelských osad na okupovaném Západním břehu jde podle českého prezidenta Petra Pavla přímo proti tomu, co by mělo být řešením palestinsko-izraelského konfliktu, tedy určité formě...

22. září 2025  20:02

Republikáni oplakali svého mučedníka. Kirkovu smrt teď vyždímají ve volbách

Premium

Více než pět hodin trvala na stadionu ve Phoenixu tryzna za Charlieho Kirka. Republikáni v čele s Donaldem Trumpem ji změnili v demonstraci duchovní jednoty, což prezident v zákulisí potvrdil stiskem...

22. září 2025

Je to jako přešlapovat na místě. Američany paralyzuje ekonomická nejistota

Trh práce ve Spojených státech stagnuje, stejně jako prodej nemovitostí. Kombinace vysokých nákladů na úvěry, ubývajících pracovních příležitostí i rostoucí ekonomická a politická nejistota...

22. září 2025

Kvůli výpadku v Austrálii tísňová linka nefungovala a čtyři lidé zemřeli

Austrálie zvažuje změny u telekomunikačních firem poté, co se stovky lidí kvůli výpadku sítě minulý týden nedovolaly na tísňovou linku a čtyři z nich zemřeli. Podle webu ABC nefungovalo číslo...

22. září 2025  19:59

Svědek o úplatcích v Dozimetru: TOP 09 a STAN šly napůl, Redl bral podíl od STAN

Klíčovým důkazem v korupční kauze Dozimetr je výpověď bývalého obchodního ředitele pražského dopravního podniku Mateje Augustína, do které měla možnost nahlédnout redakce serveru Odkryto.cz. V ní...

22. září 2025  19:35

Pěstounství je potřeba víc propagovat, říká jihočeská lídryně Starostů

Jihočeská lídryně Starostů Pavla Pivoňka Vaňková chce pokračovat v rozdělané práci ve Sněmovně. Věnuje se hlavně sociální oblasti. „Pro mě je důležitá nejen prorodinná politika a slaďování soukromého...

22. září 2025  19:14

Na Plzeňsku spadlo letadlo v těžce přístupném terénu, pilot nehodu nepřežil

Nedaleko Balkové na severním Plzeňsku spadlo menší letadlo, které následně začalo hořet. Policisté informovali, že pilot stroje nepřežil. Zatím nevyloučili zranění či úmrtí dalších lidí. Prohledávají...

22. září 2025  16:27,  aktualizováno  19:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.