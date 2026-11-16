Kyjev se k obvinění zatím nevyjádřil. Zadržená je obyvatelkou Moskvy narozená v roce 2005, uvedly ruské úřady na platformě Telegram. Vyšetřovatelé tvrdí, že se žena nejprve stala obětí podvodu, při němž ji neznámí pachatelé vydávající se za pracovníky banky přesvědčili, aby převedla větší částku peněz na takzvané bezpečné účty.
|
V Moskvě vybuchlo auto s bývalým mluvčím proruského expremiéra Ukrajiny
Následně podle nich dostávala pokyny od anonymních zadavatelů, aby pod automobil umístila výbušné zařízení, které bylo později odpáleno na dálku.
Na případu spolupracovaly ruský Vyšetřovací výbor, Federální bezpečnostní služba (FSB) a ministerstvo vnitra. Vyšetřování podle úřadů pokračuje a policie pátrá po dalších možných spolupachatelích.
Zavorotnyj utrpěl zranění v pátek 13. listopadu při výbuchu automobilu v Kirovogradské ulici v Moskvě. Podle ruských médií byl ve vážném stavu hospitalizován. Působil jako tiskový mluvčí ukrajinského premiéra Mykoly Azarova, který stál v čele vlády za prezidentství Viktora Janukovyče, vnímaného mnohými jako proruského politika. Azarov po svržení Janukovyče v roce 2014 uprchl do Ruska.
Zavorotnyj v 80. a 90. letech pracoval jako zpravodaj deníku Komsomolskaja pravda v Latinské Americe, později působil v oblasti politického PR a pracoval například ve Státní dumě. V amerických dokumentech o ruském vměšování do prezidentských voleb v USA v roce 2016 se o něm píše jako o důstojníkovi ruské civilní rozvědky SVR, který se zapojil do vlivových operací, informoval telegramový kanál Astra.