„Bylo spolehlivě zjištěno, že do Moskvy vyslaný druhý tajemník Janse Van Rensburg Albertus Gerardus, narozený 1. 6. 1996, při získávání povolení ke vstupu do naší země úmyslně uvedl nepravdivé údaje,“ uvedla tajná služba. „FSB zároveň odhalila u uvedeného diplomata známky zpravodajské a podvratné činnosti,“ dodala.
FSB dále tvrdí, že Gerardus se během neoficiálních setkání s ruskými odborníky na ekonomiku pokoušel získávat citlivé informace. Ruské ministerstvo zahraničí proto britskému diplomatovi podle TASS odebralo akreditaci a ten musí do dvou týdnů opustit Rusko.
Vyhoštění se odehrává v době silného napětí mezi Moskvou a Západem kvůli ruské válce proti Ukrajině. Moskva v lednu oznámila vyhoštění britského diplomata, o kterém tvrdila, že ho kontrarozvědka odhalila jako pracovníka britské zpravodajské služby. Londýn tehdy ruské obvinění odmítl a recipročně vyhostil ruského diplomata.