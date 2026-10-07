Moskva našla „nacisty“ v Pobaltí. Krok k ochraně ruských zájmů, říká prokurátor

Podobně už v srpnu tentýž soud na žádost ruské generální prokuratury uznal Stepana Banderu, Romana Šuchevyče, Organizaci ukrajinských nacionalistů a Ukrajinskou povstaleckou armádu za spolupachatele nacistického Německa.
Podle ruské generální prokuratury soud nyní zjistil „skutečnost právního významu“ týkající se účasti některých osob a organizací v pobaltských státech na páchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti během druhé světové války. Zároveň konstatoval, že v dotčených zemích od 90. let minulého století dochází záměrnou státní politikou k oslavování kolaborantů s nacisty a pošpiňování role SSSR.
Ruská generální prokuratura konstatovala, že rozhodnutí je důležité pro „zachování historické paměti“, zabránění „falšování historie“ a „ochranu ruských národních zájmů“ v Pobaltí, píše lotyšský web LA.lv.
Litevské ministerstvo zahraničí akt označilo za součást propagandistické kampaně manipulující s historií, jejímž cílem je odvést pozornost od válečných zločinů na Ukrajině.
„Není to poprvé, co Rusko falšuje historii, aby očernilo pobaltské státy a naše bojovníky za svobodu, a snaží se tak odvést pozornost od svých válečných zločinů a dalších zvěrstev na Ukrajině. S využitím zaujatých a manipulativně vybraných dokumentů uložených pouze v Rusku je prováděna cílená propagandistická kampaň manipulace s historií, která zcela umlčuje zločiny spáchané sovětskými represivními strukturami na obyvatelích pobaltských států a dalších sovětem okupovaných území,“ uvádí se v reakci ministerstva médiím.
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Pobaltí utiskuje ruskojazyčnou menšinu, reagujeme jen humanitárně, řekl Putin
„Rusko je v určitém stavu zoufalství, když se snaží různými prostředky posílit dezinformace a propagandu nejen proti Ukrajině, ale i dalším státům včetně Litvy, reagoval Remigius Motuzas, předseda zahraničního výboru litevského parlamentu. Podle něj jde o další krok k diskreditaci Pobaltí v očích ruské veřejnosti a ospravedlnění dalšího nátlaku na dotčené země.
Motuzas připomíná, že stejně Moskva postupovala před invazí na Ukrajinu, kde potřebou denacifikace kyjevského vedení obhajuje už čtyřleté válečné tažení. „Více reagovat nemá smysl. Známe naši historii,“ dodal.