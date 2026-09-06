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Obvinění Západu z útoku v Lipsku jsou v podstatě začátkem války, řekl Lavrov

Autor: ,
  13:14
Obvinění ze strany západních zemí, že se Moskva podílela na dronovém incidentu v Lipsku, jsou v podstatě začátkem skutečné války, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Německá vláda srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko/Halle přičítá Rusku, které to popírá.

Válka na Ukrajině

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Zaměstnanec letiště poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov objevil 4. srpna dron s výbušninou, ale s nefunkční roznětkou.

Německo obvinilo Rusko z útoku na své letiště. A začalo trestat

„Našli nějaký dron. Tvrdili, že se jednalo o ruský dron, ale nikdo se to neobtěžoval vyšetřit. To je v podstatě začátek skutečné války,“ řekl Lavrov v rozhovoru s ruskými médii.

Německo v reakci na letištní incident rozhodlo mimo jiné o uzavření ruského generálního konzulátu v Bonnu a vypovězení smlouvy kulturnímu institutu Ruský dům v Berlíně. Podle kritiků totiž dlouho nesloužil umělcům, ale špionům.

Lavrov v rozhovoru na tyto kroky reagoval. „Pamatuji si, že před začátkem druhé světové války, nebo spíše velké vlastenecké války, Němci rovněž zavírali své diplomatické mise,“ prohlásil šéf ruské diplomacie. Lavrov už dříve oznámil, že Moskva na opatření Berlína hodlá odpovědět uzavřením Goetheho institutů v Rusku.

Německé úřady útok v Lipsku označují za součást ruských hybridních operací. Útok podle německého ministerstva vnitra provedli naverbovaní agenti najatí ruskými státními orgány.

Sergej Lavrov (24. července 2026)
Policejní pyrotechnik pracuje u ukrajinského letadla na letišti Lipsko/Halle v Německu. (5. srpna 2026)
Policejní pyrotechnik pracuje s robotem u ukrajinského letadla na letišti Lipsko/Halle v Německu. (5. srpna 2026)
Ukrajinská nákladní letadla Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu. (5. srpna 2026)
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