Zacharovová uvedla, že funkce pro Fedorova je směšná a mohla by se stát námětem satirické povídky. „Nevím ale, zda by byla zábavnější než to, co se skutečně stalo,“ uvedla ruská mluvčí. Podle ní ukrajinští představitelé přeměňují boje s Ruskem v „mezinárodní kontrakty“ pro sebe.
Italský ministr Crosetto v pátek uvedl, že Fedorov přijal jeho nabídku, aby se stal poradcem pro inovace ministerstva obrany. Podle něj má ukrajinský exministr významnou zkušenost „s digitální inovací aplikovanou na veřejnou správu a obranu“ a také s nasazením bezpilotních prostředků v bojích.
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Crosetto dal v úterý najevo, že si za svou volbou stojí. „Chápu, že chtějí, aby v Itálii rozhodoval někdo, kdo to nejdřív probere s Moskvou, ale zatím tomu tak není,“ uvedl Crosetto, který v italské vládě patří k nejhlasitějším podporovatelům Ukrajiny. Z pátečního prohlášení ministerstva ani z dalších informací není zcela jasné, co bude funkce poradce přesně znamenat.
Fedorov skončil po šesti měsících v ministerské funkci poté, co odstoupila premiérka Julija Svyrydenková a s ní celý kabinet. Do nové vlády premiéra Serhije Koreckého nebyl nominován. To vyvolalo v Kyjevě i v dalších městech pouliční protesty, které jsou jinak v době války s Ruskem poměrně vzácné. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle médií nabídl Fedorovovi, který je považován za inovátora a reformátora, různé možnosti v novém kabinetu, ale exministr stál pouze o ministerstvo obrany.
Média uváděla, že Fedorov, který mimo jiné spustil reformy v zadávání veřejných zakázek či v mobilizaci, se dostal do konfliktu s vojenským vedením a politickými rivaly.