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Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v plamenech a kouři zachytili fotoreportéři.
Autor: AP
Podle britské stanice BBC šlo o vůbec nejrozsáhlejší hlášený útok na ruskou metropoli od začátku války. Z více než 1600 bezpilotních letounů mířilo zhruba 450 přímo na Moskvu. Vedle energetické infrastruktury zasáhly stroje či jejich trosky také civilní zástavbu – v moskevském regionu byl poškozen mimo jiné obytný dům v obci Kotelniki.
Autor: Reuters
Prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil úspěšný úder na klíčovou rafinerii v moskevském regionu, která slouží k financování ruské agrese.
Autor: Reuters
„Naše dalekonosné odpovědi měly o uplynulé noci značný dopad v moskevském regionu,“ uvedl Zelenskyj. Jako dalekonosné odpovědi či sankce označuje Kyjev údery svých dronů a střel s dlouhým doletem.
Autor: Reuters
Ruské úřady pak efektivitu úderů popíraly: „Dosud nejrozsáhlejší útok nepřátelských dronů na Moskvu byl odražen,“ napsal starosta Moskvy Sobjanin.
Autor: Reuters
V samotné Moskvě zranění hlášena nebyla. V Moskevské oblasti však dopady dronů poškodily obytné domy a úřady zaznamenaly dva mrtvé a šest zraněných.
Autor: Reuters
Jeden z dronů zasáhl třípodlažní obytný dům v obci Sofjino (na snímku), ve kterém zemřela 44letá žena. Druhou obětí byl starší muž v Orechovo-Zujevském okrese.
Autor: Reuters
Již v sobotu musely kvůli dronovému poplachu a hrozbě „trosek“ úřady v několika zasažených místech dočasně uzavřít volební místnosti. Na snímku je zasažený panelový dům v obci Kotelniki v moskevském regionu.
Autor: Reuters
Moskva zorganizovala volby i na dobytých ukrajinských územích, což Kyjev i mezinárodní organizace označily za nelegitimní pseudovolby a porušení mezinárodního práva.
Autor: Reuters
Volební komise v okupovaných oblastech byly „střeženy“ skupinami ozbrojených ruských vojáků.
Autor: Alexander Ermochenko, Reuters
Z průběhu hlasování přicházela svědectví o předem vyplněných lístcích i nucené účasti zaměstnanců státního sektoru. V okupovaných oblastech Ukrajiny se pak někteří divili, že za ně již bylo odhlasováno bez jejich vědomí.
Autor: Alexander Ermochenko, Reuters
Vojenské i bezpečnostní kruhy dlouhodobě upozorňují, že uzavření volebních uren rozvazuje Kremlu ruce k nepopulárním krokům.
Autor: Reuters
Vzhledem k těžkým ztrátám na ukrajinské frontě a rostoucímu tlaku se spekuluje, že režim po skončení volební frašky přistoupí k další vlně mobilizace, které se před hlasováním z politických důvodů vyhýbal.
Autor: Reuters
Zelenskyj zopakoval ochotu zastavit údery na energetiku, pokud tak učiní i Moskva. „Kroky k deeskalaci jsou na stole – v energetické a potravinové bezpečnosti. Co potřebujeme, je politická vůle,“ dodal.
Autor: Reuters