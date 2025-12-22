Bomba v autě zabila ruského generála, Moskva podezírá Ukrajince

„Vyšetřovatelé zkoumají několik stop týkajících se této vraždy. Jednou z nich je, že zločin byl zorganizován ukrajinskými zpravodajskými službami,“ uvedla mluvčí ruského Vyšetřovacího výboru Světlana Petrenková.
Výbušné zařízení explodovalo podle deníku The Washington Post s odkazem na ruské agentury kolem sedmé hodiny ráno na parkovišti v jižní části Moskvy. Sarvarov zemřel na následky zranění.
Při výbuchu zemřel ruský generál. Práce naší tajné služby, tvrdí Ukrajinci
Letos v dubnu při výbuchu nálože nastražené v autě ve městě Balašicha u Moskvy zahynul zástupce náčelníka hlavní operační správy ruského generálního štábu, generálporučík Jaroslav Moskalik. Loni v prosinci zahynul při atentátu v Moskvě náčelník sil radiační, chemické a biologické ochrany ruské armády Igor Kirillov. Ukrajina o den dříve oznámila, že generála podezřívá z válečných zločinů.