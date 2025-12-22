Bomba v autě zabila ruského generála, Moskva podezírá Ukrajince

Autor:
  8:27aktualizováno  8:47
V Moskvě při výbuchu bomby v autě zemřel generál odpovědný za operační výcvik Fanil Sarvarov. Ruské úřady podle agentury Reuters nevylučují akci ukrajinských speciálních sil.

„Vyšetřovatelé zkoumají několik stop týkajících se této vraždy. Jednou z nich je, že zločin byl zorganizován ukrajinskými zpravodajskými službami,“ uvedla mluvčí ruského Vyšetřovacího výboru Světlana Petrenková.

V Moskvě při výbuchu bomby v autě zemřel generál odpovědný za operační výcvik. (22. prosince 2025)
V Moskvě při výbuchu bomby v autě zemřel generál odpovědný za operační výcvik. (22. prosince 2025)
V Moskvě při výbuchu bomby v autě zemřel generál odpovědný za operační výcvik. (22. prosince 2025)
V Moskvě při výbuchu bomby v autě zemřel generál odpovědný za operační výcvik. (22. prosince 2025)
4 fotografie

Výbušné zařízení explodovalo podle deníku The Washington Post s odkazem na ruské agentury kolem sedmé hodiny ráno na parkovišti v jižní části Moskvy. Sarvarov zemřel na následky zranění.

Při výbuchu zemřel ruský generál. Práce naší tajné služby, tvrdí Ukrajinci

Letos v dubnu při výbuchu nálože nastražené v autě ve městě Balašicha u Moskvy zahynul zástupce náčelníka hlavní operační správy ruského generálního štábu, generálporučík Jaroslav Moskalik. Loni v prosinci zahynul při atentátu v Moskvě náčelník sil radiační, chemické a biologické ochrany ruské armády Igor Kirillov. Ukrajina o den dříve oznámila, že generála podezřívá z válečných zločinů.

Vstoupit do diskuse (41 příspěvků)

Nejčtenější

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Bomba v autě zabila ruského generála, Moskva podezírá Ukrajince

V Moskvě při výbuchu bomby v autě zemřel generál odpovědný za operační výcvik....

V Moskvě při výbuchu bomby v autě zemřel generál odpovědný za operační výcvik Fanil Sarvarov. Ruské úřady podle agentury Reuters nevylučují akci ukrajinských speciálních sil.

22. prosince 2025  8:27,  aktualizováno  8:47

Babišovo řešení střetu zájmů považuje za dostatečné necelá polovina Čechů

Tisková konference nově jmenovaného kabinetu Andreje Babiše (ANO) složeného ze...

Způsob, jakým hodlá nový premiér Andrej Babiš z ANO vyřešit svůj střet zájmů, považuje za dostatečný 46 procent Čechů. Opačný názor má 39 procent lidí. Vyplývá to z prosincového průzkumu agentury NMS...

22. prosince 2025  8:42

Noční požár v Liberci. Sedm zraněných, hasiči zachraňovali lidi přes balkon

Při nočním požáru rodinného domu v libereckých Ruprechticích utrpělo zranění...

Při nočním požáru rodinného domu v libereckých Ruprechticích utrpělo zranění sedm lidí. Muže a ženu se středně těžkým poraněním záchranáři převezli na popáleninové centrum do pražských Vinohrad....

22. prosince 2025  8:36

Ukrajinské drony zasáhly ruská plavidla v Krasnodarském kraji, hoří přístav

Sledujeme online
V ruském Krasnodarském kraji vypukl rozsáhlý požár ve skladu pohonných hmot....

Ukrajinský dronový útok v noci na pondělí poškodil dvě plavidla a dvě kotviště v přístavu v ruském Krasnodarském kraji. Uvedl to tamní krizový štáb, podle kterého v přístavu vypuklo několik požárů....

22. prosince 2025  7:46,  aktualizováno  8:16

Mrtvá žena a zraněný muž na Olomoucku. Policie z útoku podezírá jejich dceru

ilustrační snímek

Kriminalisté od nedělního rána vyšetřují násilnou smrt ženy v Bohuňovicích na Olomoucku. Podle zjištění reportérky iDNES.cz se střílelo v domě v Bohuňovicích, který podle místních nyní slouží jako...

21. prosince 2025  14:15,  aktualizováno  22. 12. 8:15

Na D5 u Králova Dvora bourala dvě auta, směr na Prahu se znovu rozjíždí

Po nehodě dvou nákladních vozidel na dálnici D5 transportoval vrtulník jednoho...

Nehoda dvou osobních vozidel u Králova Dvora na čas uzavřela dálnici D5 ve směru na Prahu. Středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová uvedla, že na místě zasahovaly všechny složky...

22. prosince 2025  6:39,  aktualizováno  8:05

Trump jmenoval zvláštního vyslance pro Grónsko, stane se jím guvernér Louisiany

Guvernér Louisiany Jeff Landry mluví s reportéry. (3. září 2025)

Americký prezident Donald Trump jmenoval zvláštního vyslance pro Grónsko. Stane se jím guvernér Louisiany Jeff Landry. Trump to v neděli večer uvedl na své síti Truth Social. Prezident dal letos...

22. prosince 2025  7:29

Vánoce na sněhu? Někde ano, slibují meteorologové, noci budou mrazivé

První sníh v Praze. (24. listopadu 2025)

Nový týden odstartuje pokračující inverzní počasí. Hranice inverze se zvýší, takže zataženo nebo mlhy přibudou postupně i na horách. Oproti předchozím dnům se tam tedy ochladí, v nižších polohách by...

22. prosince 2025  7:03

Rozhovory s Rusy byly produktivní, Moskva chce mír, prohlásil Witkoff

Sledujeme online
Americký zmocněnec Steve Witkoff (vlevo) a zeť amerického prezidenta Donalda...

Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff označil dvoudenní rozhovory zástupců Spojených států a Ruska na Floridě za produktivní a konstruktivní pro pokrok mírového plánu. Moskva...

22. prosince 2025  6:31

Vláda projedná počet míst na úřadech. Babiš chce ušetřit na provozu

Premiér Andrej Babiš a Karal Havlíček přichází na zasedání nové vlády ANO, SPD...

Počet a strukturu míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci, projedná na posledním letošním zasedání vláda Andreje Babiše. Ještě předtím se schází koaliční rada ANO, SPD a...

22. prosince 2025  5:57

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Praskající panelák v Brně půjde k zemi, ve hře je i demolice domů v sousedství

Propadající se a již prázdný bytový dům v Židenicích čeká místo opravy...

Je jedním z nejznámějších městských bytových domů v brněnském Juliánově. Žlutý panelák na adrese Krásného 2, 4 a 6 se „proslavil“ velkými trhlinami a popraskanými zdmi uvnitř. Budova se špatnými...

22. prosince 2025  5:42

Kdo nemá nové šaty, skončí na Islandu v břiše vánoční kočky Jólakötturinn

Obří socha kočky Jólakötturinn stojí v centru Reykjavíku. Je osvětlená 6500 LED...

Vánoční období je ve většině kultur obestřeno mnoha pověrami. Oslavy na Islandu nesou směs křesťanských motivů i staroseverské mytologie. Sváteční atmosféru tady tvoří i třináct vánočních mužíčků a...

22. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.