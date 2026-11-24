Za plánování útoku soud ve Vídeňském Novém Městě letos na jaře poslal na 15 let do vězení mladého Rakušana.
„Varování týkající se této hrozby původně přišlo od našich rakouských partnerů,“ uvedl Barnea. Mosad podle něho využil „své jedinečné schopnosti v oblasti zpracování zpravodajských informací či prolomení infrastruktury“. Díky tomu byla mezinárodní džihádistická buňka zatčena, dodal. TOI napsal, že to bylo poprvé, kdy Barnea o podílu Mosadu na odhalení chystaného útoku promluvil.
Barnea uvedl, že Mosad a rakouská tajná služba zabránily vraždě stovek lidí. TOI připomíná, že doposud se zmiňovala pomoc amerických zpravodajských služeb.
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Swiftová měla v srpnu 2024 ve Vídni naplánované tři koncerty. Úřady ale všechna vystoupení z preventivních důvodů zrušily, protože úroveň hrozby podle nich byla velmi vysoká.
K plánování útoku se přiznal Beran A., který u soudu vypověděl, že před stadionem, kde se měl koncert konat, plánoval zaútočit nožem a výbušným zařízením. Před plánovaným útokem byl v kontaktu se členy teroristické organizace Islámský stát. Společně s ním byl před soudem mladý Slovák žijící ve Vídni, který s Beranem A. podle soudu vytvořil teroristickou buňku. Dostal 12letý trest. Loni v srpnu berlínský soud uložil podmíněný trest 16letému Syřanovi kvůli přípravě závažného násilného činu ohrožujícího stát.
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28. dubna 2026