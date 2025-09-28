Kostel hoří a na místě zasahuje řada hasičů i záchranářů.
Důvod útoku na kostel Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zatím není známý.
Grand Blanc je město se zhruba 7700 obyvateli, které leží přibližně 80 kilometrů severozápadně od Detroitu.
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...
Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....
U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Stanula před ním skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky...
Lídři stran se zúčastní předvolební superdebaty České televize z Národního muzea od 20:10. Za ANO se jí má účastnit první místopředseda Karel Havlíček. Koalici SPOLU bude zastupovat premiér Petr...
Pět tisíc metrů vysoká hora Ararat zdobí státní znak Arménie i její pasová razítka. Jméno vrcholu nese tamní oblíbená značka cigaret nebo fotbalový klub z Jerevanu. Má to ale háček – Ararat neleží v...
Tisíce lidí se v neděli odpoledne sešly na Staroměstském náměstí v centru Prahy na předvolební akci spolku Milion chvilek pro demokracii. Pořadatelé chtěli upozornit na to, že se po podzimních...
Několik lidí v neděli postřelil útočník v mormonském kostele ve městě Grand Blanc v americkém státě Michigan. Střelec byl podle policie zneškodněn a veřejnosti další nebezpečí nehrozí.
Polský realitní magnát Wladyslaw Grochowski se rozhodl, že vlastními silami přispěje k boji s klesající porodností ve své vlasti. Nechce však plodit další vlastní děti, ale pobídnout k tomu ostatní....
Policie prověřuje násilný trestný čin, který se stal v noci ze soboty na neděli na sídlišti v Chomutově. Zemřel při něm jeden člověk. Kriminalisté zadrželi jednoho muže, je v policejní cele. Oznámila...
Režisér populárních pohádek Jiří Strach obdržel od papeže Lva XIV. rytířský Řád svatého Silvestra za šíření víry. Ocenění si Strach převzal při příležitosti Svatováclavské pouti do Staré Boleslavi....
U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v ostře sledované kauze Dozimetr. Z pokusu o vraždu byl obviněn muž, který v autobusu pražské MHD pobodal dva lidi. Houbaři v Brdech nasbírali...
Zúžení, dálnice končí někde v poli a jede se devadesátkou. Tak to už by se za osm let stát nemělo. Vláda postupně buduje další a další kilometry dálnic, které chybějí ke kompletnímu dokončení...
V britském Manchesteru vyčistili místní obyvatelé uličku, která byla roky místem pro nelegální skládky a domovem spousty potkanů. Po pětiletém úsilí a i díky finanční podpoře města se prostor...
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...
Parlamentní volby v Moldavsku jsou v plném proudu. Podle ústřední volební komise dopoledne odevzdalo svůj hlas více než 400 tisíc lidí, což je asi 14 procent oprávněných voličů. Byla mezi nimi i...