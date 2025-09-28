V mormonském kostele na severu USA útočil střelec, policie ho zneškodnila

Autor: ,
  18:39
Několik lidí v neděli postřelil útočník v mormonském kostele ve městě Grand Blanc v americkém státě Michigan. Střelec byl podle policie zneškodněn a veřejnosti další nebezpečí nehrozí.
Fotogalerie2

Několik lidí postřelil útočník v mormonském kostele ve městě Grand Blanc v americkém státě Michigan. (28. září 2025) | foto: X: Public Exposer

Kostel hoří a na místě zasahuje řada hasičů i záchranářů.

Důvod útoku na kostel Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zatím není známý.

Grand Blanc je město se zhruba 7700 obyvateli, které leží přibližně 80 kilometrů severozápadně od Detroitu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Stanula před ním skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky...

Lídři budou v superdebatě ČT mluvit o bezpečnosti Česka i o tom, jak se má žít lépe

Lídři stran se zúčastní předvolební superdebaty České televize z Národního muzea od 20:10. Za ANO se jí má účastnit první místopředseda Karel Havlíček. Koalici SPOLU bude zastupovat premiér Petr...

28. září 2025,  aktualizováno  19:35

Arménie odstraní z razítek horu Ararat. Úlitba Turkům, zlobí se kritici

Pět tisíc metrů vysoká hora Ararat zdobí státní znak Arménie i její pasová razítka. Jméno vrcholu nese tamní oblíbená značka cigaret nebo fotbalový klub z Jerevanu. Má to ale háček – Ararat neleží v...

28. září 2025  19:19

Na demonstraci v centru Prahy přišly tisíce lidí, Rusko tady nechceme, skandovaly

Tisíce lidí se v neděli odpoledne sešly na Staroměstském náměstí v centru Prahy na předvolební akci spolku Milion chvilek pro demokracii. Pořadatelé chtěli upozornit na to, že se po podzimních...

28. září 2025  17:01,  aktualizováno  19:09

V mormonském kostele na severu USA útočil střelec, policie ho zneškodnila

Několik lidí v neděli postřelil útočník v mormonském kostele ve městě Grand Blanc v americkém státě Michigan. Střelec byl podle policie zneškodněn a veřejnosti další nebezpečí nehrozí.

28. září 2025  18:39

Počněte u nás v hotelu, získáte odměnu. Polský magnát válčí s klesající porodností

Polský realitní magnát Wladyslaw Grochowski se rozhodl, že vlastními silami přispěje k boji s klesající porodností ve své vlasti. Nechce však plodit další vlastní děti, ale pobídnout k tomu ostatní....

28. září 2025  18:25

Policie vyšetřuje pobodání na chomutovském sídlišti, jeden muž je v cele

Policie prověřuje násilný trestný čin, který se stal v noci ze soboty na neděli na sídlišti v Chomutově. Zemřel při něm jeden člověk. Kriminalisté zadrželi jednoho muže, je v policejní cele. Oznámila...

28. září 2025  18:19

Režisér Strach dostal od papeže rytířský titul za šíření víry ve svých pohádkách

Režisér populárních pohádek Jiří Strach obdržel od papeže Lva XIV. rytířský Řád svatého Silvestra za šíření víry. Ocenění si Strach převzal při příležitosti Svatováclavské pouti do Staré Boleslavi....

28. září 2025  17:37

VIDEA TÝDNE: Obří koš plný hub, Dozimetr před soudem a krvavá řež v autobusu

U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v ostře sledované kauze Dozimetr. Z pokusu o vraždu byl obviněn muž, který v autobusu pražské MHD pobodal dva lidi. Houbaři v Brdech nasbírali...

28. září 2025  17:04

Dostavět dálniční síť do osmi let? Vláda si věří, opozice je spíš skeptická

Zúžení, dálnice končí někde v poli a jede se devadesátkou. Tak to už by se za osm let stát nemělo. Vláda postupně buduje další a další kilometry dálnic, které chybějí ke kompletnímu dokončení...

28. září 2025  17:02

Z uličky hrůzy je květinový ráj. Sousedé v Anglii proměnili skládku v oázu klidu

V britském Manchesteru vyčistili místní obyvatelé uličku, která byla roky místem pro nelegální skládky a domovem spousty potkanů. Po pětiletém úsilí a i díky finanční podpoře města se prostor...

28. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

28. září 2025  16:37

Moldavsko pod tlakem ruských dezinformací. Volí se nový parlament

Parlamentní volby v Moldavsku jsou v plném proudu. Podle ústřední volební komise dopoledne odevzdalo svůj hlas více než 400 tisíc lidí, což je asi 14 procent oprávněných voličů. Byla mezi nimi i...

28. září 2025  16:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.