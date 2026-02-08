Šéf kabinetu britského premiéra Starmera kvůli kauze Epstein položil funkci

„Po pečlivém zvážení jsem se rozhodl odejít z vlády. Rozhodnutí jmenovat Petera Mandelsona bylo špatné. Poškodil naši stranu, naši zemi a důvěru v politiku jako takovou,“ vysvětlil svůj krok McSweeney, který jím podle svého vyjádření bere plnou zodpovědnost za to, že Starmerovi Mandelsona na post velvyslance doporučil.
Princ temnoty potápí britskou vládu. Zoufalý premiér musí někoho obětovat
Starmer v reakci uvedl, že pro něj byla čest tolik let s McSweeneym pracovat, a ocenil ho za to, že labouristům dopomohl k jasnému vítězství v parlamentních volbách v roce 2024.
Jeden z nejbližších spolupracovníků britského premiéra je dalším politickým představitelem, na něhož kauza Epsteina dopadla. V Británii je spojena především s Mandelsonem, který kvůli ní byl loni odvolán z postu velvyslance v USA, a s britským princem Andrewem.
Britský exministr Mandelson kvůli vazbám na Epsteina opustí Sněmovnu lordů
Dvaasedmdesátiletý Mandelson čelí podezření, že zesnulému americkému finančníkovi poskytoval tajné vládní informace, zatímco ten jemu či jeho tehdejšímu partnerovi, dnes manželovi, vyplácel finanční obnosy.