Rezignace souvisí s politickým rozkolem v PiS, napsala agentura PAP.
Rozhodnutí odstoupit Morawiecki podle dopisu zveřejněného ECR zdůvodnil tím, že se chce plně soustředit na „výzvy v Polsku“. Bývalý polský premiér stál v čele frakce Evropských konzervativců a reformistů od loňského ledna. Mluvčí PiS mezitím podle stanice TVN24 uvedl, že předseda strany PiS Jaroslaw Kaczyński doporučí nového kandidáta na tuto pozici.
Frakce ECR, v níž zasedají mimo jiné zákonodárci zvolení za českou stranu ODS, na síti X uvedla, že rezignace Morawieckého lituje, jeho rozhodnutí ale plně respektuje a těší se na další spolupráci. Úřadujícím předsedou ECR je nyní podle ní europoslanec Carlo Fidanza ze strany Bratři Itálie premiérky Giorgie Meloniové.
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Největší polská opoziční strana PiS prožívá rozkol. Její předseda Kaczyński v pátek oznámil, že uskupení opustí více než 30 poslanců včetně Morawieckého. PiS s původně 186 poslanci měla největší poslanecký klub v Sejmu, dolní komoře polského parlamentu, napsala dříve agentura DPA. Rozkol, který následoval po vnitřním mocenském boji, podle ní pramení z konfliktu o budoucí směřování strany.
Kaczyński v březnu jako svého kandidáta na premiéra v příštích parlamentních volbách v roce 2027 nominoval Przemyslawa Czarnka, který je považován za ultrakonzervativního představitele tvrdé linie. Podle médií Kaczyński tento krok učinil v naději, že získá voliče krajní pravice.
Ekonomicky liberální místopředseda strany, expremiér Morawiecki se prý tímto rozhodnutím cítil být uražen. Spolu s dalšími umírněnými politiky PiS založil na jaře skupinu s názvem Rozvoj Plus (Rozwój Plus) a požadoval, aby se PiS opět stala významnou středopravou stranou oslovující podnikatele a mladé lidi. Kaczyński reagoval ultimátem požadujícím, aby skupina byla rozpuštěna a aby všichni členové podepsali prohlášení, že ke skupině nepatří. Morawiecki obojí odmítl.
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Dnes se sešel politický výbor strany, aby formálně vyloučil Morawieckého a lidi kolem něj. K vyloučení však zatím nedošlo, otázkou se bude zabývat disciplinární činitel, uvedl server stanice TVP Info. Skupina v případě svého vyloučení z PiS plánuje vytvořit v Sejmu vlastní parlamentní klub.
PiS vládla Polsku v letech 2015 až 2023. Během této doby významně přeměnila soudní systém, což mimo jiné vedlo ke konfliktu s Evropskou komisí. V říjnu 2023 PiS prohrála parlamentní volby a od té doby byla největší opoziční stranou v zemi.