Monzunové deště splachují jihovýchodní Asii, úřady hlásí už přes 200 mrtvých

Autor:
  9:53aktualizováno  10:16
Po záplavách a sesuvech půdy v několika zemích jihovýchodní Asie přišlo o život už přes dvě stě lidí. Na indonéském ostrově Sumatra vzrostl počet obětí na nejméně 90. V Thajsku hlásí 87 mrtvých a na Srí Lance při sesuvech půdy a povodních zahynulo více než 56 lidí.

„Naší prioritou zůstává evakuace a pomoc. Doufáme, že se počasí zlepší, abychom mohli na místo vyslat vrtulník,“ řekl mluvčí policie provincie Severní Sumatra, podle něhož je mnoho silnic neprůjezdných.

Voda ve městě Medan na severu ostrova dosahovala podle fotografa AFP po pás. Obyvatelka ze západu Sumatry mluvila o stoupající vodě, která jí postupně sahala až po prsa. „Celou noc jsme nezamhouřili oka, jen jsme sledovali (hladinu) vody,“ dodala.

Thajsko zřizuje polní nemocnice

Počet obětí záplav v Thajsku vzrostl na 87. Počasí se dotklo více než tří milionů lidí a v jihothajské provincii Songchlá od začátku týdne platí stav nouze. Povodně, které začaly o víkendu, ve 12 jižních provinciích postihly přes tři miliony obyvatel, uvedl úřad pro prevenci a zmírňování následků katastrof.

Povodně zaplavily thajská města. (27. listopadu 2025)
Monzunové deště rozvodnily řeku v Indonésii. (28. listopadu 2025)
Cyklista projíždí ulicí na Srí Lance. (28. listopadu 2025)
Povodně zasáhly také Thajsko. (28. listopadu 2025)
Na Srí Lance povodně zaplavily nemocnici. (27. listopadu 2025)
10 fotografií

Voda, která zaplavila rozsáhlé oblasti, začala ve čtvrtek v některých oblastech opadávat. Nejvíce obětí, podle mluvčího vlády 55, zaznamenala Songchlá na hranicích s Malajsií.

Premiér Anutin Čánvirakun v této provincii na začátku týdne vyhlásil stav nouze, který platí i pro největší město na jihu země Chat Jaj. Ministerstvo zdravotnictví tam nechalo zřídit osm polních nemocnic, aby pomohly místní nemocnici, která nemohla fungovat naplno.

Na Srí Lance trpí čajové plantáže

Na Srí Lance lijáky z uplynulého týdne způsobily povodně a sesuvy půdy a zanechaly za sebou více než 56 mrtvých. V některých částech ostrovní země byla přerušena osobní přeprava na železnici a uzavřeny silnice.

Vládní úřad pro zvládání katastrof uvedl, že 25 z hlášených obětí pocházelo z centrálních horských oblastí Badulla a Nuvara Elija, známých pěstováním čaje. Ze stejných oblastí úřad hlásí 21 pohřešovaných a deset zraněných.

Rozsáhlé povodně v Thajsku a Malajsii si vyžádaly desítky obětí, hrozí další deště

Srí Lanka se minulý týden potýkala s nepříznivým počasím, které ještě zhoršily víkendové lijáky. Voda zaplavila domy, pole a silnice. Přetekly i vodní nádrže a řeky se vylily z břehů, což vedlo k zablokování silnic. Některé klíčové komunikace spojující provincie byly uzavřeny, uvedly úřady.

V některých horských oblastech byla přerušena i železniční doprava poté, co kameny, bláto a stromy spadly na železniční koleje. Televize ukázala záběry dělníků odstraňujících sutiny. V některých oblastech byly koleje zaplaveny.

Na celém ostrově bylo zničeno nebo poškozeno 425 domů a více než 1800 rodin muselo vyhledat nouzové ubytování.

V tuto dobu zažívá Srí Lanka každoročně silné deště způsobené severovýchodním monzunem. V posledních dnech ho zesílil systém nízkého tlaku vzduchu na východě ostrova. Vědci zdůrazňují, že změna klimatu zhoršuje intenzitu a dopad extrémních povětrnostních jevů způsobených sezonními monzuny.

