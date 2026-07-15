„Naše konzulka v Paříži byla francouzskými úřady informována o tragickém úmrtí dvou českých občanů na hoře Mont Blanc. Třetí český občan utrpěl lehká zranění a byl převezen do nemocnice. Naši kolegové jsou v kontaktu s rodinami a poskytují jim potřebnou konzulární pomoc. Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.
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V rakouském horském areálu u Salcburku zahynul při výstupu třiadvacetiletý Čech
Zástupce PGHM uvedl, že nehoda se odehrála na jedné z tradičních stezek využívaných k výstupu na nejvyšší horu Francie v kuloáru u hory Goûter.
Podle Christiana Trommsdorfa z Francouzské asociace horských vůdců (SNGM) zemřeli dva Češi kolem 03:00 při pádu kamenů. Na stejném místě, kde je pád kamenů poměrně častý, se podle něj stalo již několik nehod.