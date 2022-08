Výstup na Mont Blanc jedině po složení mastné kauce, navrhuje starosta

Místní úřady vydaly varování před výstup na Mont Blanc, a to především po nejpopulárnější trase přes chatu Goûter. Kvůli vysokým teplotám a suchu podle nich hrozí uvolnění velkých kamenů a balvanů či otevření puklin, které dříve pokrýval led a sníh. „Vidíme, že se podmínky zhoršují každým dnem,“ řekl agentuře AFP jeden z provozovatelů alpských chat v okolí Noé Vérité.

Již v polovině července alpští průvodci přestali vodit turisty na vrchol Mont Blanku a výstup nedoporučují nikomu, kdo nemá v horách zkušenosti. „Mont Blanc má někdy pověst snadného výstupu, ale vůbec to tak není, a letos to platí o to více,“ uvedl předseda horských průvodců ve francouzském Chamonix Olivier Grébert.

Podle starosty města Saint-Gervais-les-Bains, které rovněž leží u Mont Blanku, úřady a policie navzdory varování zaznamenaly desítky lidí, kteří se vydali na výstup bez dostatečného vybavení a zkušeností. Kvůli nedostatku úsudku těchto „kandidátů na smrt“ radnice navrhne vybírat kauci patnáct tisíc eur, tedy asi 370 tisíc korun, což odpovídá výdajům na zásah horské služby a snesení těla, napsal starosta. „Je nepřípustné, aby tyto výdaje financovali francouzští daňoví poplatníci,“ uvedl Peillex.

Situace je špatná i v jiných částech Alp. „Aktuálně platí varování u desítky vrcholů,“ uvedl generální tajemník švýcarských horských průvodců Pierre Mathey. Týká se to Matterhornu na italských hranicích či populárního Jungfrau. „Ledovce jsou nyní ve stavu, v jakém jsou obvykle na konci léta či později,“ uvedl expert z curyšské univerzity Andreas Linsbauer.

Řadu omezení vydaly i italské úřady, které přísněji monitorují hory po pádu kusu ledovce u Marmolady, kde zahynulo jedenáct lidí. I zde na řadě míst alpští průvodci pozastavili své služby. Poukazují při tom na svou těžkou situaci po dvou letech pandemie, kdy do Alp přijelo výrazně méně rekreantů.

„Dá se tady dělat spoustu jiných věcí, ale obvykle lidi, kteří chtějí vidět Mont Blanc, tak prostě chtějí vidět Mont Blanc,“ řekl předseda horských průvodců v italském regionu Valle d´Aosta Ezio Marlier. Jeho švýcarský kolega Mathey ale věří, že se podaří najít nové a bezpečné trasy. „Rozhodují však hory, nikoliv člověk,“ řekl agentuře AFP.