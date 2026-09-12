Na Mont Blanku zemřel český horolezec. V nebezpečném úseku ho zasáhl kámen
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Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují
Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...
Afrika větší, Rusko menší. OSN schválila překreslení staletí používané mapy světa
Afrika na většině používaných map vypadá mnohem menší, než ve skutečnosti je. Valné shromáždění OSN proto v pátek jednalo o návrhu Toga, které chce prosadit přesnější mapu světa a postupně opustit...
Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Pohřbu se účastnil i Pavel
V katedrále v Oslu se konal státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Smuteční procesí s rakví se v poledne vydalo z kaple královského paláce do katedrály za...
Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal
Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...
Studená fronta rozpůlí Česko. Mapa ukazuje, kde bude pršet a kde udeří vedra
Počasí ve středu rozdělí republiku, rozdíl mezi teplotami na západě a na východě bude až 16 stupňů Celsia. Úterních odpoledních 30 stupňů Celsia označují meteorologové za poslední letošní tropy v...
Na Mont Blanku zemřel český horolezec. V nebezpečném úseku ho zasáhl kámen
Ve francouzských Alpách zahynul při výstupu na Mont Blanc český horolezec. V nebezpečném úseku ho zasáhl padající kámen, uvedla agentura AFP.
Pacient pod dohledem i doma. Lázně chtějí rehabilitaci řídit podle dat, říká expert
Takzvaná telerehabilitace a využívaní moderních technologií v pooperační péči je v Česku na vzestupu. Fakultní nemocnice Brno, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT a lázeňská skupina Royal Spa...
Chtěli šály soupeřů. Za loupež musí platit desetitisíce a hokej naživo dlouho neuvidí
Jedna podmínka, peněžité tresty v rozmezí 18 až 27 tisíc korun a nejméně na rok a půl zákaz návštěvy ligových hokejových utkání. S takovým trestem od soudu odešlo šest fanoušků Dukly, kteří po...
Ukrajinský dron unikal palbě a stejně zasáhl tanker, vrtulníku přímo pod nosem
Ukrajinský dron si našel cestu k ruskému tankeru z takzvané stínové flotily, přestože se ho v poslední chvíli pokusil zastavit ruský vrtulník. Video zachycuje, jak operátor manévruje s bezpilotním...
Do Kyjeva jela i bez Sněmovny. Brání nás i zbytek Evropy, řekla Urbanová
Místopředsedkyně Sněmovny Barbora Urbanová z hnutí STAN se vypravila do Kyjeva, i když její cestu dříve hlasy poslanců vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě neschválil organizační výbor české...
Je libo se nechat pohřbít v rybě nebo injekční stříkačce? Rakve vyprávějí příběhy
V Ghaně může i rakev vyprávět příběh člověka, který v ní spočine. Hudebník odpočívá v obří kytaře, učitel v peru a rybář třeba v kánoi. Figurativní rakve tam nejsou jen bizarní kuriozitou, ale...
Asistenti se mají stát pevnou součástí škol. Některým dětem však mohou chybět
Mají pomáhat učitelům vést výuku ve třídách a dětem zase usnadňovat samotné učení. Jenže způsob, jakým se asistenti pedagogů do školních tříd dostávají, je jeden velký zmatek. To se má změnit,...
Jen každý desátý Čech neplánuje do třiceti samostatné bydlení, říká průzkum
Téměř devět z deseti mladých Čechů už buď sami bydlí, nebo se plánují od rodičů osamostatnit nejpozději do 30 let věku. Víc než 21 procent mladých ve věku 16 až 25 let už s rodiči nebydlí. Dalších 12...
Ignorovali judikaturu? Tři členové jednoho soudního senátu čelí kárnému řízení
Tři soudci pražského městského soudu čelí kárnému řízení. Jde o všechny členy senátu 7 To – Richarda Petráska, Zuzanu Zápalkovou a Alexandra Sotoláře. Kárný návrh souvisí s rozhodnutím, které letos v...
Rád bych viděl Irsko sjednocené, nechci ale dělat problémy, řekl Trump v Dublinu
Americký prezident Donald Trump v sobotu dorazil do Dublinu, kde se setkal s prezidentkou Catherine Connollyovou a premiérem Micheálem Martinem. Po jednáních s irskými představiteli zamířil do svého...
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Je to sabotáž, míní úřady po nálezu, který zavinil vykolejení vlaku ve Francii
Cizí zavinění je hlavní verzí při vyšetřování pátečního vykolejení vlaku v Normandii na severozápadě Francie. S odkazem na policejní zdroj to uvedla agentura AFP. Prokurátor mezitím potvrdil, že na...
Zakázali nám choreo před Slavií, tvrdí Tepličáci. Policie to obratem popřela
Policie odmítla tvrzení fanoušků fotbalových Teplic, že by jim před nedělním duelem se Slavií plošně zakázala choreografii. Podle vyjádření bezpečnostních složek šlo pouze o opatření proti velkým...