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Na Mont Blanku zemřel český horolezec. V nebezpečném úseku ho zasáhl kámen

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Aktualizujeme   16:40

3842 metrů vysoký vrcholek Aiguille du Midi má tvar úzké pyramidy. | foto: Petr a Patricie Sudik

Ve francouzských Alpách zahynul při výstupu na Mont Blanc český horolezec. V nebezpečném úseku ho zasáhl padající kámen, uvedla agentura AFP.
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Na Mont Blanku zemřel český horolezec. V nebezpečném úseku ho zasáhl kámen

Aktualizujeme
3842 metrů vysoký vrcholek Aiguille du Midi má tvar úzké pyramidy.

Ve francouzských Alpách zahynul při výstupu na Mont Blanc český horolezec. V nebezpečném úseku ho zasáhl padající kámen, uvedla agentura AFP.

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