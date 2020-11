Z Utahu zmizel záhadný kovový kvádr. Pro úřady je případ uzavřený

Ryan Bacher, pilot vrtulníku v Utahu, který místo navštívil v pátek odpoledne, uvedl, že když se další den jel jeho přítel na místo podívat, bylo „to“ pryč.



„O čtyřiadvacet hodin později se můj blízký přítel odletěl také podívat na místo a zjistil, že monolit je pryč,“ řekl pro BBC News a dodal, že by rád věděl, kdo to udělal.

Úřady uvedly, že nikoho nepověřily odstraněním monolitu a protože byl objekt pravděpodobně soukromým vlastnictvím, nebudou se dále zabývat vyšetřováním jeho zmizení.

Podivný kovový kvádr poprvé spatřila posádka vrtulníku, která ze vzduchu počítala ovce, 18. listopadu. Následně se po sociálních sítích začaly šířit jeho videa a fotografie spolu se spekulacemi, kde se tam vzal.



Přesto, že úřady jeho přesnou polohu nikde neuvedly, místo stihlo vypátrat několik zvědavců. Jeden z nich pak jeho polohu sdílel i na sociálních sítích.

„Úžasná cesta za monolitem,“ napsal na Instagram bývalý důstojník americké armády David Surber a sdílel jeho polohu. „Bez ohledu na to, kdo jej postavil nebo odkud pochází, je to pozitivní únik z dnešního světa,“ napsal dále v příspěvku, který zveřejnil The Guardian.

Mnoho pozorovatelů předpokládalo, že se jednalo o uměleckou instalaci, kterou zanechal sochař. Nikdo se k ní ale nepřihlásil.