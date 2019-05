Dýmějový mor zaskočil turisty. Uvěznil je na týden do mongolské karantény

Místní úřady minulý týden potvrdily smrt manželského páru, který v západomongolské provincii Bayan-Ölgii podlehl dýmějovému moru. „Předběžné výsledky testů ukazují, že úmrtí obou manželů pravděpodobně způsobil právě dýmějový mor,“ uvedly ve vyjádření pro list The Siberian Times.

Podle nich bylo nutné učinit okamžitá bezpečností opatření, aby se zabránilo případnému rozšíření smrtelné nákazy. Celou oblast proto uzavřely minulou středu do karantény, kterou odvolali až v úterý.

Všichni cestující, kteří minulý týden letěli ze západních provincií Bayan-Ölgii, Uvs nebo Khovd do hlavního mongolského města Ulánbátar, museli podle listu New York Post povinně podstoupit kontrolu.Turisté cestující z provincie Bayan-Ölgii museli povinně putovat do nemocnice, kde zůstali týden na pozorování.



Town in Mongolia closed for quarantine after Bubonic plague claimed two lives. US, Dutch, Swiss, Swedish, South Korean, German and Russian tourists banned from leaving the area https://t.co/q6byexWMZH pic.twitter.com/rGdtAXOpgW — The Siberian Times (@siberian_times) 4. května 2019

Omezení pocítili také Rusové cestující z Uralu nebo Sibiře, kteří se přes rusko-mongolskou hranici nedostali až do chvíle, než se odborníkům podařilo vyloučit možnost vzniku epidemie dýmějového moru. Na místě uvízly také desítky turistů z dalších zemí, kteří netrpělivě čekali na povolení k odjezdu.

„Mysleli jste si, že je mor něco středověkého? My taky! Právě jsme chtěli opustit Ölgii a vydat se hlouběji do Mongolska, ale všechny východy z města byly uzavřené a my jsme nedostali povolení odejít. Polovina města je zavřená kvůli kontaminovaným svišťům,“ napsala Ruska Jelena Koněvová, která se na cesty vydala se svým manželem.

Společně s nimi v hlavním městě provincie uvízli také občané USA, Nizozemska, Švédska, Jižní Koreje nebo Německa. „Řekli nám, ať počkáme do 6. května. Ale zatím se nic nezměnilo,“ popsal v pondělí situaci Timur Koněv.

Dýmějový mor přenášejí v Mongolsku nejčastěji svišti, jejichž maso pojídají místní obyvatelé syrové a jako specialitu ho nabízejí také turistům. Podle úřadů se oba manželé, osmatřicetiletý muž a jeho sedmatřicetiletá těhotná žena, nakazili právě z vnitřností těchto hlodavců. Mongolové věří, že tak posílí své tělo a zdraví. Oficiálně je však konzumace svišťů zakázaná.

„Muž lovil sviště navzdory tomu, že je zakázáno je jíst. Maso nejedl sám, ale dal ho také své těhotné ženě. Oba se nakazili a zemřeli. Zůstaly po nich čtyři děti,“ popisuje N. Tsogbadrakh, ředitel Národního centra pro zoonotickou dermatologii a lékařství. Osiřelým dětem je od dvou do třinácti let.

Alert on Russian border with Mongolia after two deaths from ‘bubonic plague’. Russian tourists stuck in western Mongolia after closure of frontier to stop spread of infection.https://t.co/tAKAHfIZTg#plague #Mongolia pic.twitter.com/WxORlWZ8NG — The Siberian Times (@siberian_times) 3. května 2019

Pod dohledem lékařů bylo celkem 158 lidí, kteří mohli potenciálně přijít do styku s nakaženým párem. Dýmějový mor je bakteriální onemocnění, které na člověka přenášejí blechy žijící na infikovaných hlodavcích, jako jsou právě svišti. Podle Světové zdravotnické organizace může nemoc zabít dospělého člověka i za méně než 24 hodin, pokud nedostane včas antibiotika.