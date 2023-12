Mongolské pastevectví vymírá. Mizí tráva ke spásání, lidé odcházejí do měst

„Když jsem byla malá holka, rodiče mě v trávě často neuměli najít, jak byla vysoká. Měli jsme spoustu lučního kvítí a v létě pořád pršelo. V posledních letech máme sotva nějakou trávu,“ vypráví osmašedesátiletá Jamb Navganová. Stejně jako další mongolští pastevci se i ona se svou rodinou dostala do dluhů. Z vlastních úspor už neměla ani na krmivo, minulou zimu si proto vzala půjčku ve výši 13 milionů mongolských tugriků (86 tisíc korun).

Navganovi doufali, že dluhy splatí prodejem jehňat na jaře, podvyživená zvířata však nevrhla dost mláďat. Rodina proto přemítá, že starou půjčku zalepí novou. „Je to jako smyčka. To, co sami vyprodukujeme, nestačí na to, abychom splatili dluhy,“ pokračuje žena. Její problémy pramení z proměn klimatu a přírody, které Mongolsko pozoruje s čím dál většími obavami.

Rozlehlá země má necelých 3,5 milionu obyvatel. Z toho se zhruba třetina živí pastevectvím. Stále se drží i ženin soused. „Tento nomádský styl života je naše dědictví a já jsem hrdý, že v něm mohu pokračovat,“ říká Ganzorig Tserenchimed, zatímco ve svém geru (jurtě) pije zkvašené kobylí mléko.

„Kvůli extrémům počasí je to však čím dál těžší. Je mi skoro padesát a občas si říkám: ‚Jaký to má v takových podmínkách smysl? Mohl bych to všechno prodat a najít si práci ve městě‘,“ popisuje. Když vzpomíná na minulou zimu, zašklebí se. Na mysl mu vytane ostrý zimní vítr a tuhá ledová krusta, jež pokryla step a bránila dobytku, aby se dostal k trávě pod sebou.

Teploty klesaly až k minus 35 stupňům a část zesláblého hladového dobytka uhynula. Zbylá zvířata se zoufale tiskla k sobě, aby se aspoň trochu zahřála. Aby je zachránil, pastevec projezdil stovky kilometrů a hledal přívětivější místo. Týdny spal ve svém autě.

Od roku 1940 se průměrná teplota v Mongolsku podle dat OSN zvedla o 2,2 stupně, což je víc než celosvětový průměr. Ročně také méně naprší, což vedlo k suchým létům. A když už přijde déšť, často se objeví s takovou silou a rychlostí, že po krajině jen steče a s sebou odnese i část půdy. Stále častější jsou také krupobití, prachové bouře a další extrémy.

Zvířata nacházejí méně potravy a hůře pak čelí zimním mrazům. Obzvlášť drsným zimám Mongolové říkají dzud. Kdysi se ohlásily jednou dvakrát za dekádu. „Teď je to skoro každý rok,“ říká Tserenchimed a začíná jmenovat: 2019, 2020, 2021, 2022.

Touha po kašmíru v Číně a špína v metropoli

Nejen kvůli globálnímu oteplování, ale i kvůli nevhodným zásahům člověka se mongolské stepi ničí. Nyní je podle listu The Guardian 90 procent tamních travnatých plání ohroženo desertifikací – hrozí jim, že se z nich stanou pouště. Svou roli hraje třeba fakt, že sousední Číňané zatoužili po kašmíru.

Aby uspokojili rostoucí poptávku, pastevci víc a víc chovají kozy. Ty žerou trávu i s kořínky, čímž poškozují step ještě víc než ostatní druhy dobytka. „Ale v této oblasti není jiná možnost. Není tu poptávka po mase,“ říká zadlužená Mongolka. Příjmy její rodiny z osmdesáti procent pocházejí z prodeje vlny. A na to, aby se zvedla z krize, by potřebovala nakoupit víc koz.

Finanční potíže, hůř dostupná potrava pro dobytek a extrémnější počasí už přiměly stovky tisíc pastevců k tomu, aby tradiční způsob obživy opustily a odešly za prací do města. Ani mladá generace se do pastevectví nehrne. Na střední škole ve městě Sant chtějí být studenti učiteli, policisty nebo lékaři, pasáčky spíš ne. „S tímto drsným počasím je to těžké,“ míní patnáctiletá Shirnentuya Enkhturová.

Ani v metropoli Ulánbátaru však mnozí neopouštějí svůj tradiční stan. V „gerových čtvrtích“, které ve městě nekontrolovaně vyrostly, jsou příšerné hygienické podmínky a mizerná nabídka služeb. Obyvatelé tam v zimě topí uhlím a dál tak znečišťují jedno z nejšpinavějších měst na světě.

„Znečištění je to nejhorší, hlavně v zimě. V noci cítím ostrou bolest v plicích a když plivnu, vidím černou barvu,“ líčí jeden z imigrantů Bartbaatar Ulzibat. Do města odešel v roce 2010 poté, co jeden obzvlášť krutý dzud vyhladil na osm milionů kusů dobytka po celé zemi. Situace vyvolala masivní vlnu odchodů do hlavního města.

Muž celá léta doufal, že ve špinavém a nevlídném Ulánbátaru bude jen dočasně, dokud nenašetří. Dodnes se mu to nepodařilo, stále však sní, že se jednoho dne nadechne čerstvého vzduchu na otevřené pláni. „Tam, kde jsem žil, už je dnes jen pár pastevců. Všichni se stěhují do města,“ poukazuje však.

Bohatí pastevci jsou součástí problému

Na národní tradici jsou ovšem hrdí i městští Mongolové. „S dobytkem jsme pevně svázáni. Nomádská kultura je v našich genech,“ potvrzuje Byambadorj Sainjargal, představitel provincie Uvurkhangai. Odborníci a aktivisté proto tlačí na politiky, aby pro mizející pastevectví něco udělali. „Pokud nepodniknou okamžité kroky, tento nomádský styl života vymře a naše země zůstane bez identity,“ varuje ředitel organizace Save the Children Bayan-Altai Luvsandorj, který se svými kolegy zajišťuje pomoc pro pastevce.

„Z mého pohledu vláda nedělá dost. Nedokážeme ovládat počasí, ale můžeme zavést postupy, jak se s dopady klimatické změny vypořádat,“ uvádí také ředitelka skupiny na obranu pastevců Stepi a kopyta Nyamtaivan Odongerelová. Měnící se klima však není jediným problémem mongolských pastevců. Jsou jím i oni sami.

Ti nejbohatší z nich totiž vlastní obrovská stáda a celkový počet kusů dobytka spásajícího zemi se od rozpadu Sovětského svazu víc než ztrojnásobil. O to větší problémy pak zvířata mají při hledání poživatelné trávy. Mongolsku navíc chybí legislativa, která by správu stepí jakkoliv upravovala. Další pokus, jak to změnit, leží v parlamentu. Poslanci však budou muset prosadit něco, co mezi jejich venkovskými voliči nadšení nesklidí.

V současnosti mohou pastevci své stádo vypustit prakticky kamkoliv. Nový zákon by to změnil a majitelé stád by získali práva i k lokálním pastvinám. Díky tomu by mohli vyhnat cizí stáda. Teoreticky by jim to mělo umožnit, aby sami během roku střídali pastviny podle svého uvážení a těm, které by právě nevyužívali, by dali čas k zotavení. Jak to bude vypadat v praxi, je však otázka.

„Pastevci mají silný hlas a když promluví společně coby skupina, nikdo je neporazí,“ vysvětluje Burmaa Dashbalová z Národní federace skupin uživatelů pastvin (NFPUG), proč politici váhají. Její organizace spolu se skupinou Stepi a kopyta nabádá k zavedení moderních veterinárních a zemědělských postupů tak, aby zvířata získala větší hodnotu na trhu.

Pastevci by pak svá stáda mohli zmenšit, aniž by přišli o příjmy. „Všichni uznávají, že je degradace půdy problém, se kterým se něco musí dělat. Ale neumí se shodnout na tom, co,“ dodává Dashbalová.