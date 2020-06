Mongolsko má málo případů koronaviru. Může za to Čingischán, tvrdí místní

Za poslední den se v Mongolsku objevily dva nové případy koronaviru. Celkem jich je 215. Nikdo nebyl nakažen přímo v zemi, všechny případy jsou importované. Na covid-19 nikdo nezemřel.

Doktor Chinburen Jigjidsuren, zdravotnický poradce premiéra, považuje za klíčový prvek úspěšného boje Mongolska s koronavirem jasnou a rychlou komunikaci vlády s veřejností. Přiznává, že inspirací pro vládu byl právě Čingischán, jenž vytvořil efektní komunikační systém, který umožňoval v krátkém čase vyslat posly do všech částí impéria.

„Udělali jsme to stejně jako za časů Čingischána. Vládní zprávy z Ulánbátaru (hlavního města Mongolska, pozn. red.) byly rychle doručeny nomádům ve vzdálených provinciích,“ řekl Chinburen serveru South China Morning Post.

Poradce věří, že všechna vládou přijatá opatření proti šíření koronaviru fungovala, protože je občané dodržovali. A opět, i to lze přičíst nejslavnějšímu Mongolovi. „Čingischánova armáda byla velmi disciplinovaná. A tato disciplína v nás přetrvává dodnes,“ tvrdí Chinburen.

Někteří Mongolové věří, že proslulý vojevůdce si Mongolsko vybral jako požehnanou zem a stále ji chrání. Podle šamanky Enkh-Oujn Bjambadorjové malý počet případů koronaviru souvisí též s prostým životním stylem Mongolů, kteří se nepřejídají a nepodléhají konzumerismu a stresu jako lidé ze západních zemí.

„Když lidé ze Západu mají problém, musí ho vyřešit. Mongolové s ním jednoduše žijí. Pokud mají maso, jedí maso. Když nemají nic, vystačí i tak,“ vysvětluje šamanka. Jako Čingischán se musel spoléhat jen na sebe, i Mongolové na rozdíl od západních lidí nemůžou čekat na záchranu zvenku, dodává.

Podle jedné teorie Mongolům pomohla expanze, při které se dostali do kontaktu s miliony lidí z různých regionů. Vystavila je širokému spektru nemocí a tím jim mohla poskytnout větší imunitu.

Chinburen poukazuje, že nejsou žádná „vědecká data“, která by předpoklady této teorie dokazovala. Nicméně se zdá, že ji částečně podporuje případ infikovaného francouzského turisty, který přišel do kontaktu se skoro 200 Mongoly. Nikdo z nich se nenakazil, i když to může být tím, že nosili masky.

Poradce premiéra též upozorňuje, že i v čínské autonomní provincii Vnitřní Mongolsko, kde žije početná mongolská menšina, byli nakažení výhradně Chanové, majoritní čínská etnická skupina.

Mongolská vláda zavedla přísná koronavirová omezení jako jedna z vůbec prvních zemí na světě – už 12. března. Zavřela hranice i všechny druhy školských zařízení. Zatím není jisté, kdy se hranice otevřou, školy by měly být opět v provozu v září. Mongolský premiér Ukhnaagiin Khürelsükh prohlásil, že omezení budou v platnosti do té doby, než se najde vakcína proti covid-19.



Ve středu se v Mongolsku konaly parlamentní volby. Politické strany k pobouření občanů během volební kampaně několikrát porušily karanténní opatření, například zákazy shromažďování. Občané si proto stěžují na dvojí normy pro privilegované a ty ostatní, uvádí agentura AFP.