KOMENTÁŘ: Britská královna na věčnosti. Jaká bude Anglie bez ní

Alžběta II. jako by stála nad vulgární vřavou demokratické politiky. Jako by napomínala vládu, že moc a laskavost se nevylučují. Jako by reprezentovala anglicky stydlivý patriotismus a jednotu národa, kterou politika nesmí rozbíjet, píše ve svém komentáři pro MF DNES politolog Alexander Tomský.