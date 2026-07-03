Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bombu na oligarchu v Monaku nastražila žena v přestrojení za muže. Hledají Ukrajinku

Autor: ,
  13:28
Snímek zachycuje Ukrajinku Anastasiji Berezovskou, kterou úřady podezírají ze...

Snímek zachycuje Ukrajinku Anastasiji Berezovskou, kterou úřady podezírají ze spojitosti s výbuchem v Monaku. (3. července 2026) | foto: Interpol via Bestimage / Bestimage / ProfimediaProfimedia.cz

Podnikatel Vadym Jermolajev
Anna Nasobinová, partnerka ukrajinského podnikatele Vadyma Jermolajeva.
Při výbuchu v Monaku byl zraněn ukrajinský oligarcha Vadym Jermolajev. (30....
Při výbuchu v Monaku byl zraněn ukrajinský oligarcha Vadym Jermolajev. (30....
16 fotografií
Mezinárodní policejní organizace Interpol pátrá po devětatřicetileté Ukrajince Anastasiji Berezovské. Žena je podezřelá z bombového útoku, při kterém byl v pondělí zraněn ukrajinský oligarcha Vadym Jermolajev a další dva lidé. Vyšetřovatelé nevylučují, že za útokem stála cizí mocnost.

Berezovská byla podle zástupce monackého prokurátora Morgana Raymonda v přestrojení za muže. Podle dalších informací monackých úřadů Berezovská žije v Německu a vzhledem ke složitosti, jakým bylo výbušné zařízení vyrobeno, policie pátrá ještě po případných komplicích.

Snímek zachycuje Ukrajinku Anastasiji Berezovskou, kterou úřady podezírají ze spojitosti s výbuchem v Monaku. (3. července 2026)
Podnikatel Vadym Jermolajev
Anna Nasobinová, partnerka ukrajinského podnikatele Vadyma Jermolajeva.
Při výbuchu v Monaku byl zraněn ukrajinský oligarcha Vadym Jermolajev. (30. června 2026)
16 fotografií

„Žena z Monaka zmizela přes Francii a Itálii,“ dodal Raymond. Generální prokurátor Stéphane Thibault ocenil práci policie i „účinnou mezinárodní spolupráci“ orgánů činných v trestném řízení, díky níž se podle něj podařilo podezřelou identifikovat „v mimořádně krátké době“.

Výbuch bomby v Monaku zranil ukrajinského oligarchu, manželka přišla o nohy

Výbuch vážně zranil Jermolajeva a jeho partnerku, lehčí zranění utrpěl také jejich třináctiletý syn. Zatímco oligarcha už není v přímém ohrožení života, stav jeho zraněné přítelkyně, šestačtyřicetileté Anny Nasobinové, je stále vážný. Podle deníku Le Figaro jí lékaři museli amputovat obě nohy.

Jermolajev, který čelí ukrajinským sankcím kvůli svým obchodům na Ruskem okupovaném Krymu, se podle stanice CNN vzdal v roce 2019 ukrajinského občanství a stal se občanem Kypru. V minulosti v rozhovoru s ukrajinskými médii tvrdil, že žádné obchodní vazby na Krymu nemá.

Média po útoku spekulovala, že výbuch by mohl mít ruskou i ukrajinskou stopu, vyloučeno není ani vyřizování účtů mezi konkurenty. Jako jeden z motivů se objevil také odkaz na podvodné telefonáty.

Stanice CNN také uvedla, že Jermolajevův syn Artur je známou postavou ukrajinské kriminální scény. Kvůli podvodům za 100 milionů eur byl Artur Jermolajev zadržen na Kypru a následně vydán do Estonska. Zde se přiznal, že jen v této pobaltské zemi připravil lidi v podvodech s investicemi o 5,4 milionu eur.

Soud v Estonsku ho poslal na pět let do vězení, ale díky následné dohodě se po čtyřech měsících dostal na svobodu, zaplatil pokutu 8,5 milionu eur a byl vyhoštěn do Izraele.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...

Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra...

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...

Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...

Něco mezi D1 a Václavákem. Vodáci vzali ve vedru Vltavu útokem

Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na...

Extrémně teplé počasí přilákalo na Vltavu na jihu Čech stovky vodáků. Na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou patřil k jedněm z nejvytíženějších míst jez Herbertov, kde se tvořily fronty...

Homokomando a bitva o vlajky. Sálající Budapeští duněl pochod hrdosti

Budapest Pride. V hlavním městě Maďarska se uskutečnil první post-orbánovský...

Od našich zpravodajů v Maďarsku Ani extrémní teploty, ani naschvály nacionalistů nezastavily mohutný pochod hrdosti v Budapešti. První demonstrace LGBTQ komunity po konci šestnáctileté vlády Viktora Orbána se nesla ve znamení oslav...

Bombu na oligarchu v Monaku nastražila žena v přestrojení za muže. Hledají Ukrajinku

Snímek zachycuje Ukrajinku Anastasiji Berezovskou, kterou úřady podezírají ze...

Mezinárodní policejní organizace Interpol pátrá po devětatřicetileté Ukrajince Anastasiji Berezovské. Žena je podezřelá z bombového útoku, při kterém byl v pondělí zraněn ukrajinský oligarcha Vadym...

3. července 2026  13:28

Už žádné dlouhé řeči jako Okamura. Poslanci si upravili jednací řád

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD)...

Se zdržováním má být utrum. Sněmovna schválila změnu svého vlastního jednacího řádu. Omezí řečníky při navrhování změn programu schůzí Sněmovny a dá i možnost omezit řečnickou dobu při projednávání...

3. července 2026  5:30,  aktualizováno  13:05

Od auta se za jízdy odpojil přívěs a najel na násep trati, na hodinu zastavil vlaky

Přívěs pro převoz koní, který se za jízdy odpojil od auta, u Hanušovic následně...

Nezvyklá dopravní nehoda zastavila ve čtvrtek odpoledne železniční provoz na trati do Hanušovic. Příčinou byl přívěs pro převoz koní, který si to namířil do kolejiště z přilehlé silnice poté, co se...

3. července 2026  13:04

Při focení pod vodou připlaval k modelkám obří krokodýl. Fotograf toho využil

Focení modelek a krokodýla mexickém jezeře Casa Cenote na poloostrově Yucatan

To, co začalo jako poklidné podvodní focení v mexickém jezeře Casa Cenote na poloostrově Yucatan, se během několika vteřin proměnilo v setkání, na které účastníci jen tak nezapomenou. Přímo ke...

3. července 2026

Moldavský premiér překvapivě oznámil rezignaci. Proruská opozice slaví

Moldavský premiér Alexandru Munteanu. (13. listopadu 2025)

Moldavský premiér Alexandru Munteanu dnes překvapivě oznámil rezignaci, v čele vlády byl od loňského listopadu. Jeho odstoupení znamená pád celé vlády. Munteanu bude plnit povinností předsedy vlády...

3. července 2026  10:02,  aktualizováno  12:56

Poslanci si alkohol nezakázali. Je dostupný na všech pracovištích, tvrdí Šťastný

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku ministr pro sport, prevenci a zdraví...

Zákaz alkoholu v dolní komoře parlamentu v době, kdy jednají poslanci, neprošel. „Ukažme lidem, že normální je nechlastat,“ vyzývala marně poslankyně STAN Ester Weimerová. Ministr pro sport, prevenci...

3. července 2026  10:29,  aktualizováno  12:54

Čelní srážka kamionů na Havlíčkobrodsku. Po nehodě začaly hořet, řidiči zemřeli

Tragická dopravní nehoda u obce Štoky na Havlíčkobrodsku. 3. července 2026)

Provoz na silnici I/38 u obce Štoky na Havlíčkobrodsku v pátek dopoledne zastavila čelní srážka dvou nákladních vozidel. Kamiony začaly po nehodě hořet. Oba řidiči zemřeli, uvedla mluvčí krajských...

3. července 2026  11:19,  aktualizováno  12:30

Nejdřív do Turecka odletí Macinka a Babiš, poté Pavel. Jeho další program jasný není

Prezident Petr Pavel na setkání se zástupci z ČT, ČRo a Evropské vysílací unie...

Prezident Petr Pavel v úterý ráno odletí vládním letadlem z armádního letiště v pražských Kbelích do Ankary na summit Severoatlantické aliance (NATO), potvrdila to v pátek Kancelář prezidenta...

3. července 2026  12:27

Fiala pronajal byty cizincům, Rajchl drží miliony. Jaký majetek mají poslanci SPD

Premium
Šéf poslanců a místopředseda SPD Radim Fiala před koaličním jednáním (2. března...

Poslanec za SPD Radim Fiala pronajal své byty dvěma cizincům, již mu za roční pronájem zaplatili 18 tisíc a 25 tisíc korun. Vyplývá to z majetkového přiznání, které musí politici každoročně odevzdat...

3. července 2026  12:24

GLOSA: Zvučné jméno neznamená lepší show. DJ R3hab v Ostravě překonal Harrise

Druhý den ostravského festivalu Beats for Love si získal DJ R3hab. (2. července...

Druhý den ostravského festivalu elektronické taneční hudby Beats for Love navázal na skvěle rozjetý program úvodního dne. O magický zážitek se postaral maskovaný DJ Marshmello nebo nizozemsko-marocký...

3. července 2026  12:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tržby skupiny Prima loni překročily sedm miliard korun, pomohly televizní stanice

TV Prima

Skupina Prima zveřejnila souhrnné finanční výsledky za rok 2025. Konsolidované tržby patnácti společností tvořících mediální skupinu dosáhly 7,195 miliardy korun, zisk na úrovni EBITDA činil 1,803...

3. července 2026

Ničíte kulturní hodnoty, láteří památkáři. Spor o dlažbu na náměstí se vyostřuje

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni zahrnuje rekonstrukci dlažby na...

Nakládání s historickou dlažbou ze žulových desek představuje svévolné a neobhajitelné ničení jedné z kulturně-historických a památkových hodnot městské památkové rezervace. I to se píše ve...

3. července 2026  11:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.