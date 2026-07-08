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Česká stopa bombového útoku v Monaku. Narodil se tu obžalovaný z vraždy Ukrajinky

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  14:06aktualizováno  14:24
Jeden ze dvou zadržených mužů na Ukrajině kvůli vraždě Ukrajinky Anastasije Berezovské, podezřelé z podílu na bombovém útoku v Monaku, je Ukrajinec narozený v někdejším Československu. Vyplývá to z pasu muže, který ve středu zveřejnil ukrajinský protikorupční portál Antikor. Bomba minulé pondělí zranila ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva a jeho partnerku.

Zadržený muž, označovaný jako důstojník ukrajinské vojenské rozvědky HUR, se jmenuje Jevhen Reut a narodil se 7. července 1986 v Československu. Reuta a druhého zadrženého, o němž je známo, že to je bývalý příslušník bezpečnostních složek, prokuratura obžalovala z úkladné vraždy a požádala o uvalení vazby bez možnosti kauce.

Snímek zachycuje Ukrajinku Anastasiji Berezovskou, kterou úřady podezírají ze spojitosti s výbuchem v Monaku. (3. července 2026)
Při výbuchu v Monaku byl zraněn ukrajinský oligarcha Vadym Jermolajev. (30. června 2026)
Při výbuchu v Monaku byl zraněn ukrajinský oligarcha Vadym Jermolajev. (30. června 2026)
Při výbuchu v Monaku byl zraněn ukrajinský oligarcha Vadym Jermolajev. (30. června 2026)
14 fotografií

Podle ukrajinského poslance Oleksije Hončarenka vyšetřovatelé jejich spojení s Berezovskou zjistili díky převodům na účet zavražděné ženy. Portál Antikor napsal, že vyšetřovatelé se nyní snaží rozkrýt, kdo za bombovým útokem v Monaku jako strůjce skutečně stojí.

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V Monaku minulý týden v pondělí vybuchla podomácku vyrobená bomba, která vážně zranila ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva a jeho partnerku. Lehce zraněn byl také jejich třináctiletý syn.

Bezpečnostní kamery podle médií zachytily osobu, která krátce před explozí u vchodu do domu položila batoh, v němž patrně byla bomba. Zmíněnou osobou byla podle úřadů Berezovská, která následně utekla do Francie, kde stopa zmizela. Vyšetřovatelé nevylučují, že za útokem stála cizí mocnost.

V pondělí se tělo Berezovské našlo u Kyjeva. Podle generální prokuratury byla zastřelena. Jeden ze zadržených se přiznal, že Ukrajinku zavraždil, zatímco druhý byl činu přítomen. Ukrajinské úřady oznámily, že Berezovská se do vlasti vrátila legálně, neboť v době překročení hranic ještě nebyla mezinárodně hledanou osobou.

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Nejasný však zůstává motiv bombového útoku. Jermolajev, který se v roce 2019 vzdal ukrajinského občanství a stal se občanem Kypru a je rovněž obyvatelem Monaka, čelí ukrajinským sankcím kvůli obvinění z obchodování na Ruskem okupovaném Krymu. V minulosti v rozhovoru s ukrajinskými médii tvrdil, že žádné obchodní vazby na Krymu nemá.

Média ve výčtu spekulací uváděla, že výbuch by mohl mít ruskou i ukrajinskou stopu, vyloučeno není ani vyřizování účtů mezi konkurenty. Jako jeden z motivů se objevil i odkaz na podvodné telefonní ústředny. Stanice CNN v této souvislosti uvedla, že Jermolajevův další syn Artur je známou postavou ukrajinské kriminální scény.

Právě kvůli takovým podvodům za 100 milionů eur byl Artur Jermolajev zadržen na Kypru a následně vydán do Estonska. Zde se přiznal, že jen v této pobaltské zemi připravil lidi v podvodech s investicemi o 5,4 milionu eur. Soud v Estonsku ho poslal na pět let do vězení, ale díky následné dohodě se po čtyřech měsících dostal na svobodu, zaplatil pokutu 8,5 milionu eur a byl vyhoštěn do Izraele.

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