Premiér neupřesnil, proč se takto rozhodl, uvedla agentura Reuters.
„Dnes končí mé funkční období jako premiéra,“ napsal Munteanu na sociální síti X. „Zodpovědnost za výkon funkce premiéra jsem přijal s hlubokým smyslem pro povinnost a pevným přesvědčením, že mohu pomoci k dosažení pozitivní změny. V okamžiku, kdy jsem si uvědomil, že už nemohu vykonávat mandát v souladu se svými zásadami a přesvědčením, jsem se rozhodl odstoupit,“ dodal.
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Den před premiérovým oznámením demise několik telegramových kanálů informovalo, že Munteanu se ve čtvrtek setkal s prezidentkou Maiou Sanduovou a s představiteli vládnoucí Strany akce a solidarity (PAS), během níž je informoval o svém úmyslu rezignovat, napsal server Moldovalive.
Připomněl, že Munteanu byl jmenován premiérem loni 1. listopadu po parlamentních volbách, v nichž PAS získala většinu v zákonodárném sboru.
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