Placené z Ruska? Moldavská komise z voleb vyškrtla dvě politické strany

  17:05
Moldavská volební komise vyloučila z nedělních parlamentních voleb proruské strany Velké Moldavsko (Moldova Mare) a Srdce Moldavska kvůli podezření z nelegálního financování. Volební komise oznámila, že strany vyloučila na základě zjištění bezpečnostních a zpravodajských služeb, že uskupení využívaly nelegální financování a zahraniční prostředky.
Leninova socha v Kišiněvu (1. listopadu 2024)

Leninova socha v Kišiněvu (1. listopadu 2024) | foto: Vadim GhirdaAP

Šéfka zakázané proruské strany Velké Moldavsko Victoria Furtunaová.
Předvolební kampaň v Moldavsku (září 2025)
Předvolební kampaň v Moldavsku (září 2025)
Předvolební kampaň v Moldavsku (září 2025)
25 fotografií

Stranu Velké Moldavsko komise vyškrtla na základě pátečního rozhodnutí, které zveřejnila v sobotu. Srdce Moldavska o účast ve volbách přišlo už v minulém týdnu. Strana je součástí proruského vlasteneckého bloku.

Vyloučení obou stran přichází v době, kdy v Moldavsku panují obavy, že se Rusko snaží zasahovat do voleb, a také z toho, jaký dopad mohou mít volby na moldavské směřování k členství v Evropské unii. Rusko dlouhodobě tvrdí, že se do vnitřních záležitostí jiných zemí nijak nevměšuje.

Volební komise v pátečním rozhodnutí dodala, že strana Velké Moldavsko je mimo jiné podezřelá z uplácení voličů s cílem ovlivnit výsledky voleb. Šéfka strany Victoria Furtunaová rozhodnutí označila za zaujaté a uvedla, že se strana proti němu odvolá.

Volební komise zároveň zjistila, že Velké Moldavsko využívalo neohlášené finanční zdroje. Strana je také podezřelá z toho, že poskytovala voličům peníze ve snaze ovlivnit výsledky voleb. Úředníci podezřívají Velké Moldavsko i z toho, že působilo jako nástupce už dříve zakázané strany vedené uprchlým proruským obchodním magnátem Ilanem Šorem.

V Moldavsku přituhuje. Evropané chystají okupaci, našeptává před volbami Moskva

Nedělní parlamentní volby jsou považovány za zlomové pro Moldavsko, bývalou sovětskou republiku a kandidáta na členství v Evropské unii. Vládnoucí proevropská Strana akce a solidarity (PAS) vedená prezidentkou Maiou Sanduovou má od roku 2021 parlamentní většinu. Průzkumy veřejného mínění však ukazují, že by o ni mohla přijít.

Opoziční strany se snaží získat voliče, kteří jsou znepokojeni vysokými životními náklady, rostoucí chudobou a stagnující ekonomikou. Analytici se domnívají, že nutnost vládnout v koalici by mohla zkomplikovat snahu PAS o vstup Moldavska do EU do roku 2030.

Volby v Moldavsku: proč je sleduje celá Evropa a o čem rozhodnou

Moldavsko, kde žije zhruba 2,5 milionu obyvatel, patří k nejchudším státům v Evropě. Nezávislost na Sovětském svazu vyhlásilo v srpnu 1991 a od počátku nezávislosti musí řešit otázku ruskojazyčné a Moskvou podporované, avšak mezinárodně neuznané Podněsterské republiky. Ta se odtrhla od Moldavska na počátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Rusko v regionu udržuje vojenský sbor, který označuje za mírovou misi.

Za razantním úbytkem českého medu stojí i novodobí „bio-chovatelé“, říká včelař

Premium

Skokové změny počasí, nemoc varroáza a novodobí „bio-chovatelé“ stojí za razantním úbytkem českého medu, tvrdí včelař Petr Malý. „Oproti době před třiceti lety ho vytvoříme polovinu,“ říká muž z...

27. září 2025

Dálnice D46 byla zavřená kvůli skoku ženy z mostu, provoz stál tři hodiny

Na dálnici D46 u Olomouce-Slavonína byl v sobotu ve směru na Olomouc kvůli skoku ženy z mostu zhruba na tři hodiny zastaven provoz. Před místem nehody se vytvořily kolony vozidel, provoz byl obnoven...

27. září 2025  12:14,  aktualizováno  13:58

