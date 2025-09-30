Volby v Moldavsku byly podvodné a zmanipulované, soptí Lavrov

Autor: ,
  13:05
Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov označil nedělní parlamentní volby v Moldavsku, v nichž jasně zvítězila proevropská Strana akce a solidarita (PAS) prezidentky Maii Sanduové, za podvodné a zmanipulované. Sanduovou obvinil z protiruské rétoriky.
Sergej Lavrov (30. září 2025)

Sergej Lavrov (30. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Příznivec proevropské strany PAS reaguje na výsledku evropských voleb. (28....
Moldavská prezidentka Maia Sanduová během parlamentních voleb v Kišiněvě (28....
Bývalý moldavský prezident a šéf proruských socialistů Igor Dodon mluví ke svým...
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na Valném shromáždění OSN v New Yorku....
37 fotografií

Ve volbách v zemi se 2,5 milionu obyvatel zvítězila Sanduové proevropská strana PAS s 50,2 procenta hlasů. Proruský Vlastenecký blok skončil s odstupem druhý, přízeň mu vyjádřilo asi 24,2 procenta voličů. Proevropský tábor zvítězil mnohem výrazněji, než naznačovaly předvolební průzkumy.

Sanduová a moldavský prozápadní kabinet opakovaně Moskvu obviňovaly z vměšování do vnitřních záležitostí země, dezinformačních kampaní ve snaze svrhnout vládu a ze zasahování do voleb. Úřady v Kišiněvě před volbami z hlasování vyloučily proruskou stranu Velké Moldavsko pro podezření z nelegálního financování a uskupení Srdce Moldavska, které bylo součástí proruského vlasteneckého bloku.

Rusko dostalo v Moldavsku přes prsty a teď laje: Západ falšuje volby lépe než my

„Maia Sanduová se už dávno stala jedním z hlasatelů protiruské rétoriky. Volby – podvodné. Já se dokonce divím, jak lze tak otevřeně manipulovat s hlasy voličů,“ řekl Lavrov, aniž by své tvrzení podpořil jakýmikoliv důkazy o volebních manipulacích.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí uvedl, že volby v Moldavsku zatím nebude hodnotit. Obvinil také úřady v Kišiněvě, že Moldavanům v Rusku bránily se voleb účastnit, protože pro ně byly otevřeny pouze dvě volební místnosti.

V Moldavsku triumfovaly proevropské síly. Ruskému vměšování navzdory

Moldavsko patří k nejchudším státům v Evropě. Nezávislost na Sovětském svazu vyhlásilo v srpnu 1991 a od počátku nezávislosti musí řešit otázku ruskojazyčné a Moskvou podporované, avšak mezinárodně neuznané Podněsterské republiky. Ta se odtrhla od Moldavska na počátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Rusko v regionu udržuje vojenský sbor, který označuje za mírovou misi.

Vstoupit do diskuse (29 příspěvků)

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Volby v Moldavsku byly podvodné a zmanipulované, soptí Lavrov

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov označil nedělní parlamentní volby v Moldavsku, v nichž jasně zvítězila proevropská Strana akce a solidarita (PAS) prezidentky Maii Sanduové, za podvodné a...

30. září 2025  13:05

S chameleonem Babišem hrozí Česku obrat na východ po vzoru Fica, píší Němci

Česko by mohlo po nadcházejících parlamentních volbách změnit dosud jasný prozápadní kurz a obrátit se po vzoru Slovenska na východ. Rýsuje se totiž vítězství politického chameleona Andreje Babiše,...

30. září 2025  13:02

Strážníci čelí obvinění kvůli přejetí muže v garáži. Opilého ho nechali na místě

Už rok se policisté zabývají tragickým případem z brněnské garáže, kde SUV přejelo a usmrtilo ležícího muže. Zatímco řidič podle vyšetřování neměl šanci nehodě zabránit, protože oběť při vjezdu do...

30. září 2025  13:01

Obžaloba chce výjimečné tresty za smrt Arména. Pohřbení zaživa znalec zpochybnil

Pro hlavní obviněné v případu pohřbení Arména v pražském parku žádá státní zástupkyně Jana Murínová výjimečné tresty 28 a 25 let vězení. Vraždu si podle ní objednal ze msty jiný Armén Richard...

30. září 2025  12:48

NCOZ zasahuje u krajských silničářů na jihu Moravy, ředitel má nedostupný telefon

Elitní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) dnes podnikli razii na jihu Moravy. Podle informací iDNES.cz zasahují v krajské příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic...

30. září 2025  11:54,  aktualizováno  12:45

Pětiletý hoch i děda chodili v krvi. Za dvojnásobnou vraždu má otec dítěte doživotí

Ústecký krajský soud poslal na doživotí za mříže čtyřiačtyřicetiletého muže za brutální dvojnásobnou vraždu a pokus o vraždu. Podle obžaloby koncem loňského roku na Teplicku úmyslně surově zavraždil...

30. září 2025  9:59,  aktualizováno  12:39

Sedmý den Dozimetru. Kučera z DPP měnil předchozí výpověď a vysvětloval přezdívky

Úterní jednání v hlavním líčení kauzy Dozimetr znamenal již sedmý den celého procesu. Stejně jako v pondělí, také v úterý vypovídal Dalibor Kučera, bývalý šéf právního odboru Dopravního podniku...

30. září 2025  7:24,  aktualizováno  12:29

Předvolební projev prezidenta Petra Pavla v TV: kde a kdy sledovat živě?

Prezident Petr Pavel vystoupí zítra večer s projevem k národu. Krátký projev budou vysílat všechny tři hlavní televize – Česká televize, Nova i Prima. Podle Hradu půjde o mimořádné vystoupení určené...

30. září 2025  12:25

Maggie měla před dvaceti lety pravdu. Simpsonovi se dočkají druhého filmu

Filmové pokračování oblíbeného animovaného seriálu o žluté rodince přijde do kin po dvou dekádách od uvedení prvního dílu. Produkce oznámila novinku na oficiální instagramovém účtu. Premiéru plánuje...

30. září 2025  12:20

Volby 2025 ONLINE: Svěrák v emotivním videu apeluje na mladé voliče, aby šli volit

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

30. září 2025  12:09,  aktualizováno  12:17

Muž hodil čerstvě narozená koťata do kontejneru na sklo, dostal podmínku

S podmínkou a zákazem držení a chovu zvířat odešel od domažlického okresního soudu devětatřicetiletý muž, který se v Holýšově brutálním způsobem zbavil čerstvě narozených koťat. Sebral je kočce a...

30. září 2025  12:14

Volební místnosti 2025: kde a kdy volit do Poslanecké sněmovny

Už jen hodiny zbývají do otevření volebních místností v pátek 3. října ve 14 hodin. V tu chvíli začnou ve všech okrscích po celé republice sněmovní volby 2025. Jak najít správnou volební místnost a...

30. září 2025  12:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.