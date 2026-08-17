Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Do Moldavska vletěla ruská střela. Kišiněv to označil za vážné porušení suverenity

Autor: ,
  22:18

Laciná ruská střela s plochou dráhou letu Banderol zavěšená pod bezpilotním strojem Orion | foto: t.me/milinfolive

Do Moldavska v pondělí vletěla ruská střela s plochou dráhou letu Banderol, oznámilo ukrajinské letectvo. Chvíli předtím varovalo, že střely Banderol letí na Oděskou oblast na jihu země. Moldavská policie poté informovala o výbuchu u vsi Talmaza, který způsobil lesní požár. Moldavské ministerstvo zahraničí podle médií odsoudilo narušení vzdušného prostoru země.

Moldavská prezidentka Maia Sanduová se v pondělí vyslovila pro větší podporu Ukrajiny, bránící se ruské invazi, což podle prezidentky může mít větší dopad než protestní nóty či vyhoštění ruského velvyslance.

„Tento incident představuje vážné porušení suverenity Moldavské republiky a přímé riziko pro bezpečnost našich občanů. Takové incidenty jsou nepřijatelné. Agresivní válka Ruska proti Ukrajině má nadále přímé důsledky pro moldavskou bezpečnost,“ uvedlo ministerstvo zahraničí.

Do Rumunska znovu pronikl cizí dron, podle NATO byl zřejmě ruský

Sanduová v pondělním televizním rozhovoru usoudila, že některé drony do Moldavska vletěly náhodou, jiné však byly úmyslně vyslány, a to nejen do Moldavska. Případné vyhoštění ruského velvyslance z Kišiněva ani protestní nóty podle hlavy státu nezmění ruské počínání. „Větší dopad může mít větší podpora Ukrajiny,“ prohlásila podle portálu Newsmaker.

Moldavsko minulý týden kvůli zřícení dronu na svém území povolalo svého velvyslance z Moskvy ke konzultacím. Dron nerozpoznaného typu se o den dříve zřítil u obce Crocmaz, ležící u řeky Dněstr na jihovýchodě země.

Kyjev hlásil let ruských raket přes území NATO. Minuly ho, upřesnili Rumuni

Moldavský vzdušný prostor v minulosti opakovaně narušily ruské drony, útočící na sousední Ukrajinu, která se pátým rokem brání ruské agresi. Kišiněv si kvůli těmto incidentům letos v květnu předvolal ruského velvyslance, aby protestoval. V červnu na moldavském území dopadl další dron, který podle úřadů byl zřejmě ukrajinského původu.

„Bez ohledu na původ dronu leží odpovědnost na straně Ruska, které rozpoutalo nelegální válku v sousední zemi,“ uvedl tehdy Kišiněv. Vyjádřil solidaritu s Ukrajinci, kteří „se bijí a umírají za svobodu své země a také za mír v Evropě, včetně Moldavska“.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68

„Česká prostitutka se sovětskými vojáky v jejich táboře v jednom z pražských...

Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...

OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr

Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde...

Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...

OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění

Zatmění Slunce z pražské Ruzyně. (12. srpna 2026)

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička

Hayden Panettiere (15. května 2013)

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...

Překvapení při hledání zdroje znečištění v lomu, potápěči vylovili potopené auto

Ze zatopeného lomu Trojka u Lipnice nad Sázavou hasiči s pomocí jeřábu vytáhli...

Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahují v zatopeném bývalém lomu u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Protože se na hladině objevila olejová skvrna, hledali v...

Do Moldavska vletěla ruská střela. Kišiněv to označil za vážné porušení suverenity

Laciná ruská střela s plochou dráhou letu Banderol zavěšená pod bezpilotním...

Do Moldavska v pondělí vletěla ruská střela s plochou dráhou letu Banderol, oznámilo ukrajinské letectvo. Chvíli předtím varovalo, že střely Banderol letí na Oděskou oblast na jihu země. Moldavská...

17. srpna 2026  22:18

Škody a výpadky elektřiny: silné bouřky řádily v Čechách, doznívaly pak Moravě

Bouřková aktivita v Česku (17. srpna 2026)

Do Česka po dlouhém období sucha dorazily bouřky, které místy provázel prudký vítr, krupobití i přívalový déšť. Hasiči měli v souvislosti s bouřkou přes 550 výjezdů, zasahovali například u stromů...

17. srpna 2026  14:41,  aktualizováno  22:11

Déšť přinesl vláhu, ale nerovnoměrně. Který kraj měl nejvíc a který nejmíň

Celkové srážky za posledních 24 hodin do dnešních 20:00. (17. srpna 2026)

Po šílených vedrech a tropických teplotách v pondělí konečně zapršelo na téměř celém území České republiky. I tak na většině území vládne sucho, které jednodenní srážky nevrátí do normálu, napsal...

17. srpna 2026  21:32

Stát řeší boj zemědělců se suchem. Rozdělí mezi ně miliardy

ilustrační snímek

Kvůli dopadům sucha obdrží zemědělci mimořádné podpory a úlevy v dotačních podmínkách. Ministerstvo zemědělství v pondělí informovalo o chystaném balíku pomoci zemědělským podnikům. Mezi zemědělce by...

17. srpna 2026  21:14

„Zajdeme do kina?“ Babiš vyhlásil soutěž s výherci. Follow na síti mu nabídl i Kupka

ilustrační snímek

Vskutku kontaktní formu politické kampaně zvolil Andrej Babiš, který na sociální síti Instagram láká své příznivce na soutěž o lístky do kina. Podmínky jsou jednoduché – stačí napsat do komentáře pod...

17. srpna 2026  20:14,  aktualizováno  20:53

Norský král skončil v nemocnici, povinnosti převzal korunní princ

Norský král Harald V. (Aarhus, 16. června 2023)

Devětaosmdesátiletý norský král Harald V. byl v pondělí hospitalizován a na dva týdny přerušil výkon svých povinností, informuje s odvoláním na královský palác agentura AFP. Zastupovat ho bude...

17. srpna 2026  20:51

Íránci pohrozili ofenzivou. Vztyčte raději bílou vlajku, vzkázal jim Trump

Prezident Donald Trump při účasti na národní modlitbě ve Washingtonské národní...

Írán se rozhodl přejít z obrany do plné ofenzivy. Mohou za to zablokované snahy o trvalé ukončení války s USA, uvedl v pondělí vysoce postavený íránský zdroj. Americký prezident Donald Trump mezitím...

17. srpna 2026  20:43,  aktualizováno  20:45

Nové nádrže? Za 30 let. Když nezadržíme vodu, můžeme ji kupovat, varuje expert

Premium
Labská přehrada se prázdní, budou se tu těžit sedimenty. (15. května 2026)

Vláda dnes oznámila obnovení zasedání Koalice pro boj proti suchu a opakovaně zmínila plán začít stavět až 20 nových vodních nádrží. Postavit přehradu ale může trvat až 35 let, jak pro iDNES.cz...

17. srpna 2026  20:22

Komunální volby 2026: kdy budou a jak se v nich dávají preferenční hlasy

Volby do obecních zastupitelstev se budou konat 9. a 10. října 2026.

Češi letos na podzim rozhodnou o novém složení zastupitelstev v celé zemi. Termín voleb je dán zákonem, v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026. Komunální volby patří k těm nejsložitějším v Česku. Jak...

17. srpna 2026  20:20

Koalice chce ve Sněmovně v září jednat o zmrazení platů politiků

První schůze vlády po dvoutýdenní vládní přestávce. Na programu je mimo jiné...

Poslanci budou v září jednat o zmrazení platů politiků do roku 2030. Dohodla se na tom vládní koalice poté, co premiér a předseda ANO Andrej Babiš po jednání vlády na dotaz iDNES.cz odvětil, že chce,...

17. srpna 2026  14:51,  aktualizováno 

„Ruský Starlink“ znepokojuje Ukrajinu. Varuje, že je hrozbou i pro Evropu

Premium
Ukrajina zasáhla střelami Flamingo klíčový ruský závod v Samaře na výrobu raket...

Rassvět, ruská odpověď na americký systém satelitního internetu Starlink, vyvolává v Kyjevě znepokojení. Ukrajinci přiznávají, že jej Rusové budují rychleji, než se očekávalo. Ukrajinští...

17. srpna 2026

Babiš zadal v koalici pro boj se suchem zmapovat místa, odkud rychle mizí voda

Tisková konference po jednání vlády (17. srpna 2026)

Po dvoutýdenní letní dovolené se sešla vláda Andreje Babiše. „Řešili jsme hlavně sucho,“ prohlásil premiér. Opatření proti extrémnímu suchu a pro zadržování vody v krajině má chystat Národní koalice...

17. srpna 2026,  aktualizováno  19:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×