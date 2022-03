Víc uprchlíků už nezvládneme, hlásí Moldavsko a vyhlíží ruské tanky

„Ze zemí sousedících s Ukrajinou jsme nejzranitelnější... potřebujeme pomoc, abychom se udrželi na nohou,“ uvedl v pondělí pro britský list The Financial Times moldavský ministr zahraničí Nicu Popescu a připomněl tak západním státům, že jeho země by se pod tlakem současných problémů mohla zhroutit.

„Válka pro Moldavsko představuje zásadní problém. Není v nikoho zájmu, aby se Moldavsko dostalo do situace, kdy nebude schopno udržet svoji současnou politickou a socioekonomickou stabilitu. A to riziko je velice vysoké,“ dodal zkušený diplomat.