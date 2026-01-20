Moldavsko opouští ruské Společenství nezávislých států. Kremlu je to líto

Autor: ,
  12:33
Moldavsko zahájilo proces vystoupení z Ruskem vedeného Společenství nezávislých států (SNS), které sdružuje většinu postsovětských zemí. Oznámil to moldavský ministr zahraničí Mihai Popşoi. Moskva kroku Kišiněva lituje, zemi varovala před „pohlcením“ ze strany Evropské unie.
Moldavský ministr zahraničí Mihai Popşoi (22. prosince 2025)

Moldavský ministr zahraničí Mihai Popşoi (22. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

Moldavská prezidentka Maia Sanduová během parlamentních voleb v Kišiněvě (28....
Tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov během příprav na výroční konferenci...
Proevropská demonstrace v Kišiněvě (29. září 2025)
Sergej Lavrov (20. ledna 2026)
15 fotografií

Moldavsko – jeden z nejchudších států Evropy mezi Ukrajinou a Rumunskem – se přestalo účastnit všech aktivit SNS už v roce 2023. „Dovolte mi jen říci, že jsme v procesu potvrzení vypovězení tří dohod se SNS,“ řekl v pondělí Popşoi stanici Radio Moldova s odkazem na dohody, které daly v roce 1991 vzniknout této organizaci.

„Vypovězení těchto tří dohod bude znamenat, že budeme moci říci, že z právního hlediska už nejsme členem. Fakticky jsme naši účast pozastavili, ale de iure tam stále jsme,“ dodal.

Hlasovala bych pro připojení k Rumunsku, překvapila moldavská prezidentka

Proevropská prezidentka Maia Sanduová, která stojí v čele snah o vstup Moldavska do Evropské unie do konce tohoto desetiletí, odsuzuje ruskou invazi na Ukrajinu a viní Kreml, že se snaží svrhnout její vládu. Sanduová byla v roce 2024 zvolena na druhé funkční období a loni si její Strana akce a solidarity udržela většinu v parlamentních volbách.

Během posledních 150 let bylo Moldavsko součástí carského Ruska, Velkého Rumunska i Sovětského svazu. V posledních třiceti letech byly vlády v Kišiněvě někdy nakloněny Rusku, jindy naopak proti úzkým vztahům s Moskvou.

Sanduová minulý týden řekla, že pokud by se nyní konalo referendum o znovusjednocení s Rumunskem, hlasovala by pro. Bylo to poprvé, kdy se nějaký moldavský lídr k takovému postoji přihlásil.

Kreml se přepočítal, i část Podněstří chce do EU, říká český velvyslanec v Kišiněvě

Šéf proruské opoziční Socialistické strany a bývalý prezident Igor Dodon označil rozhodnutí vystoupit ze SNS za „nepřijatelné“. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov pak řekl, že rozhodnutí Moldavska opustit SNS nebylo nečekané s ohledem na skutečnost, že moldavští zástupci se fungování organizace už delší dobu neúčastní. Moldavsko podle něj směřuje k odmítání jakýchkoliv vztahů s Ruskem, což Kreml vnímá s lítostí.

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov v úterý poznamenal, že Moldavsko svým směřováním k „pohlcení“ Evropskou unií i úvahami uspořádat referendum o sjednocení s Rumunskem ničí svou státnost.

SNS nyní tvoří devět z patnácti bývalých republik Sovětského svazu. Kromě Moldavska a Ruska jsou to Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán. Z organizace vystoupila Gruzie po válce s Ruskem v roce 2008 a také Ukrajina po proevropské revoluci na Majdanu v 2014.

Pobaltské státy Estonsko, Lotyšsko a Litva do SNS nikdy nevstoupily a od počátku směřovaly k integraci do Evropské unie a NATO. Turkmenistán není formálně členem SNS, ale má status přidruženého člena.

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Nejčtenější

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

ANALÝZA: Takhle se kuchá NATO zevnitř. Jak se USA upsaly, že je Grónsko navždy Dánů

Premium
Letadlo s logem Trump přistává v Nuuku v Grónsku, (7. ledna 2025)

Tak naschvál, která alianční země měla největší ztráty v Afghánistánu na počet svých obyvatel? Překvapivá odpověď: Dánové. V tom, co si USA nazvaly válkou s terorismem, jich tam nakonec padlo v...

20. ledna 2026  13:57

Zelenskyj nechce být v Radě míru s Rusy. Do Davosu by jel jen pro Trumpovy záruky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (19. ledna 2026)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Ukrajina dostala pozvánku do Rady míru amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle něj si lze stěží představit, že by země byla v tomto orgánu spolu...

20. ledna 2026  13:48

Narcis a macho, kritizují Macrona někdejší zastánci. Žádají jeho ústup do pozadí

Macron navštívil vojenskou základnu v Istres na jihu Francie. (15. ledna 2026)

Nová kniha vykresluje francouzského prezidenta Emmanuela Macrona jako osamělého vládce obklopeného loajálními přikyvovači a zatíženého sérií chybných rozhodnutí. Autoři tvrdí, že jeho způsob vládnutí...

20. ledna 2026  13:38

Požár na Žižkově má druhou oběť, žena zemřela v nemocnici. Je nařízená pitva

Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna...

Pondělní požár ve sklepě bytového domu v Přibyslavské ulici v Praze 3 má druhou oběť. Zatímco jedna žena zemřela na místě, druhou záchranáři oživovali a převezli do nemocnice. I tato pacientka však...

20. ledna 2026  13:35

Stíhání vnímám jako politicky motivované, řekl Okamura po jednání výboru

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura po jednání mandátového a imunitního...

Premiér Andrej Babiš a šéf Sněmovny Tomio Okamura zamířili v úterý na jednání mandátového a imunitního výboru, Babiš kvůli kauze Čapí hnízdo, Okamura kvůli varování před „chirurgy“ z dovozu. Výbor dá...

20. ledna 2026  6:01,  aktualizováno  13:18

Napadl ženu při půjčování sdíleného auta, policie útočníka zadržela a obvinila

Kriminalisté zadrželi muže podezřelého z přepadení ženy v autě

Policisté i díky pomoci veřejnosti dopadli sedmatřicetiletého muže, který koncem listopadu na pražském Žižkově napadl ženu při půjčování sdíleného auta. Zaútočil na ni uvnitř vozu, žena se vysmekla a...

20. ledna 2026  13:17

Proč si nevzal pořádné podklady? obul se Babiš do prezidenta kvůli letounům L-159

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

Premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš v úterý kritizoval prezidenta Petra Pavla za návrh prodat Ukrajině čtyři letouny L-159. Předseda vlády tvrdí, že „žádná letadla nejsou na skladě“. Uvedl také, že...

20. ledna 2026  13:12

Janda, Kozub i Basiková. Podívejte se, kdo vzdal hold Patriku Hezuckému v O2 areně

Petr Janda a Leoš Mareš na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena,...

Přátelé nejen z hudební branže se v pondělí 19. ledna sešli v pražské O2 areně, aby dali poslední sbohem moderátorovi Patriku Hezuckému, který 5. prosince podlehl vážné nemoci. Večerem nazvaným...

20. ledna 2026  13:11

Obrat o 180 stupňů. Drahé ETCS nedává na lokálkách smysl, zní ze Správy železnic

IV. železniční koridor Praha - České Budějovice (28. listopadu 2025)

Snaha vybavit celou železniční síť celoevropským zabezpečovačem ETCS dostala další trhlinu. Podle ředitele strategie Správy železnic Radka Čecha nedává jeho instalace na méně vytížených tratích...

20. ledna 2026  13:10

Muž nesouhlasí s pokutou za zveřejněné údaje Sobotky a Špidly, soud řeší odvolání

ilustrační snímek

Případem Igora Mižáka, který založil a spravoval web White Media, se v úterý začal zabývat odvolací Krajský soud v Brně. Web podle žalobce zveřejnil stovky až tisíce soukromých listin a dat včetně...

20. ledna 2026  9:42,  aktualizováno  13:05

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...

Naředěná kejda na Znojemsku doputovala do národního parku, havárii šetří policie

Protržená jímka na Znojemsku, z níž unikly tisíce metrů krychlových kejdy do...

Vodou naředěná kejda z protržené jímky na farmě u Podmyčí na Znojemsku se dostala do Národního parku Podyjí. Znečištění v řece Dyji dosahovalo v úterý před polednem k rakouskému Hardeggu. V pondělí...

20. ledna 2026  12:31,  aktualizováno  12:48

Bez lékařů a sester se nehneme. Proč je práce ve zdravotnictví jistota

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Zdravotnictví v Česku zažívá v posledních letech nápor. Pandemie covidu-19, stárnutí obyvatel a únava personálu ukázaly, jak moc jsou lékaři a sestry potřební. Zároveň se ukazuje, že práce ve...

20. ledna 2026  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.