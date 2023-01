Moldavsko koketuje se slovem „aliance“, posvátná neutralita je passé

„Dnes u nás probíhá vážná debata... o naší schopnosti se ubránit, zdali bychom to zvládli sami a nebo jestli bychom měli být součástí větší aliance,“ prohlásila v rozhovoru pro Politico Maia Sanduová, bývalá vysoce postavená činitelka Světové banky, která se prezidentské funkce chopila před dvěma lety.

„A pokud v určitý moment dojdeme k závěru, že je potřeba naši neutralitu změnit, mělo by se to stát demokratickým procesem,“ odpověděla prozápadní politička na dotaz, jestli ruská agrese proti Ukrajině změnila postoj Moldavska k neutralitě, která je od roku 1994 zakotvena v jeho ústavě.

Sanduová během rozhovoru ani jednou nezmínila NATO, protože si je dobře vědoma, že Rusko vládu v Kišiněvu před sbližováním se západní vojenskou aliancí opakovaně varuje. Faktem však je, že v dvouapůlmilionové zemi se od jara debatuje o potřebě nových bezpečnostních garancí i bídném stavu tamní armády.

Členství v Severoatlantické alianci je ovšem zatím jen velmi vzdáleným přeludem. Listopadový průzkum ukázal, že v případném referendu by pro vstup hlasovala necelá čtvrtina obyvatel. Více než 54 procent respondentů se vyslovilo proti vstupu.

Moldavsko přesto s Aliancí už několik let aktivně spolupracuje, podílí se například na mírové misi v Kosovu. Šéf moldavské diplomacie Nico Popescu se také v prosinci zúčastnil setkání aliančních ministrů zahraničí v Bukurešti, kde bylo Moldavsku přislíbeno pokračování výcviku jeho ozbrojených složek.

Kišiněv zatím více sází na vstup do EU, status kandidátské země získal v červnu minulého roku. Opatrný prozápadní kurz signalizuje také prosincový zásah proti ruské propagandě, která má v postsovětské zemi stále silný vliv. Vládní komise nechala vypnout šest televizních stanic, které podle jejího závěru poskytovaly „nekorektní informace o válce Ruska proti Ukrajině“.

Pro nejchudší zemi Evropy představuje válka za východní hranicí několikanásobnou krizi. Kromě přívalu uprchlíků a pravidelných výpadků proudu rostou obavy, že se konflikt přelije i na její území. Před dvěma týdny spadly na moldavské území úlomky rakety, které museli zlikvidovat pyrotechnici. Byl to už třetí takový případ během jedenácti měsíců války.

Největší překážkou pro případný vstup do NATO je nevyřešený konflikt v Podněstří, které se od Moldavska odtrhlo počátkem 90. let. Rusko tam stále udržuje malý kontingent. Z Moskvy loni na jaře dokonce přicházely signály, že cílem „speciální vojenské operace“ je mimo jiné ovládnout jih Ukrajiny a připravit si tak cestu do Podněstří.

Podle moldavských tajných služeb hrozba ruské invaze zůstává stále reálná. „Otázkou není, zda Ruská federace provede novou ofenzivu na území Moldavské republiky, ale kdy se tak stane: buď začátkem roku, v lednu, únoru, nebo později, v březnu nebo dubnu,“ řekl v prosinci šéf Zpravodajské a bezpečnostní služby Alexandru Musteatsa.

Podle portálu Politico moldavská vláda předvádí delikátní tanec mezi vejci. Na jednu stranu musí Západ přesvědčit o svém prozápadním a proevropském směřování, na druhou stranu nesmí vyprovokovat Moskvu k vojenskému zásahu. Navíc musí brát ohledy na postsovětské sentimenty v podstatné části populace.

„Ruské propagandě se podařilo přesvědčit část obyvatelstva, že neutralita znamená, že nemusíme investovat do obranného sektoru a že stejně nic nezmůžeme. Že nejsme schopni se ubránit. To je špatně,“ vysvětlila pro Politico Sanduová.