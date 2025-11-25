V Moldavsku evakuovali kvůli pádu dronu vesnici, Rumunsko vyslalo stíhačky

  10:36
Rumunsko ráno nasadilo do akce stíhací letouny poté, co jeho vzdušný narušila dvojice dronů u hranic s Ukrajinou. Narušení vzdušného prostoru dronem ráno oznámilo také sousední Moldavsko. Tamní policie evakuovala vesnici a její blízké okolí na severozápadě země poté, co tam bezpilotní letoun narazil do jednoho z domů.
Letoun F-16 rumunského letectva

Letoun F-16 rumunského letectva | foto: Profimedia.cz

Ruský dron Šáhed
Volodymyr Zelenskyj (21. listopadu 2025)
Dvě stíhačky typu Eurofighter německého vojenského letectva (21. března 2016)
Ruské drony dopadly na území Rumunska, tvrdili Ukrajinci.
První dron překročil vzdušnou hranici Rumunska na jihovýchodě země v 5:28 SEČ. Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že v reakci na toto narušení vzdušného prostoru vyslalo do vzduchu dva německé letouny Eurofighter Typhoon.

Druhý vpád dronu do země byl zaznamenán asi o dvacet minut později, načež byly do vzduchu vyslány dvě rumunské stíhačky F-16. O narušení rumunského vzdušného prostoru ruským dronem informovalo také ukrajinské letectvo. Rumunsko muselo vyslat čtyři stíhačky kvůli podobnému narušení vzdušného prostoru ruskými drony již minulý týden.

Moldavské úřady evakuovaly obec Cuhurestii de Jos v okrese Floresti poté, co dron narazil v ranních hodinách do obytné budovy.

Kreml poslal drony na Kyjev, zabil šest lidí. Ukrajina útočila na jihu Ruska

„Policejní pyrotechnická jednotka už míří na místo incidentu. Obyvatelé byli evakuováni a oblast byla policií okresu Floresti uzavřena,“ uvedly moldavské úřady, aniž by upřesnily počet evakuovaných osob.

Moldavští pohraničníci také oznámili, že nad moldavským vzdušným prostorem přeletěl ruský dron íránské výroby Šáhid, který se pohyboval směrem k rumunské hranici, a ihned o tom informovali sousední zemi.

K situaci se vyjádřil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na svém účtu na sociální síti X. V příspěvku zdůraznil, že narušení vzdušného prostoru těchto zemí jasně připomíná důležitost posílení obranných systémů a zvýšení sankčního tlaku na Rusko.

Cuhurestii de Jos

Cuhurestii de Jos

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

V sídle Správy železnic zasahují policisté z NCOZ

ilustrační snímek

V sídle Správy železnic zasahují kriminalisté z centrály proti organizovanému zločinu. Podle webu Odkryto.cz se zásah týká stavebních zakázek na železnici.

25. listopadu 2025

Saúdové rozvolnili prodej alkoholu, stačí zlatá víza. Lidé si brali desítky lahví

Příprava nealkoholického koktejlu v baru v Rijádu. (23. ledna 2024)

Saúdská Arábie částečně uvolnila zákaz prodeje alkoholu a umožnila vybrané kategorii cizinců nakupovat alkoholické nápoje v obchodě, který byl dosud vyhrazen pouze diplomatům nemuslimského vyznání....

25. listopadu 2025  10:59

Ať si ho nachystají sami, odmítá Fiala, aby jeho vláda předělávala rozpočet

Premiér Petr Fiala (ODS) jednal s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě....

Premiér a šéf ODS Petr Fiala kategoricky odmítl možnost, že by jeho končící vláda ještě mohla předělávat návrh státního rozpočtu na příští rok, jak to požaduje nová koalice ANO, SPD a Motoristů....

25. listopadu 2025  10:45

OBRAZEM: Zlatovláska, Honza málem králem... Slavné role Jorgy Kotrbové

Jorga Kotrbová a Jaromír Hanzlík ve filmu Dva muži hlásí příchod (1975)

Jednou z nejslavnějších rolí zesnulé Jorgy Kotrbové byla samozřejmě Zlatovláska ve stejnojmenné hudební pohádce z roku 1973. Známá herečka, která zemřela ve věku 78 let, má však za sebou mnoho...

25. listopadu 2025  10:41

Pobodání v centru Ústí za bílého dne. Zraněný sám přišel k hlídce strážníků

Muž přišel v centru Ústí nad Labem k hlídce strážníků s tím, že ho jiný muž...

Přímo v centru Ústí nad Labem na ulici došlo za bílého dne k podobání. Když hlídka městské policie procházela frekventovanou Hrnčířskou ulicí, oslovil ji najednou muž s tím, že ho před chvíli...

25. listopadu 2025  10:40

V Moldavsku evakuovali kvůli pádu dronu vesnici, Rumunsko vyslalo stíhačky

Letoun F-16 rumunského letectva

Rumunsko ráno nasadilo do akce stíhací letouny poté, co jeho vzdušný narušila dvojice dronů u hranic s Ukrajinou. Narušení vzdušného prostoru dronem ráno oznámilo také sousední Moldavsko. Tamní...

25. listopadu 2025  10:36

Otvírací doba na Vánoce 2025: jak budou otevřené obchody od 24. prosince

Supermarket Albert o Vánocích. (2009)

Vánoční svátky 2025 připadají na středu až pátek, to ale neznamená, že při nich nakoupíte pohodlně jako v pracovní dny. Kde a kdy bude otevřeno na Štědrý den, první svátek vánoční a na Štěpána?...

25. listopadu 2025  10:20

Devadesátiletý řidič dostal na kluzké silnici smyk, po nárazu do domu zemřel

Devadesátiletý řidič dostal v obci Stavenice na Šumpersku smyk a poté narazil s...

Pondělní sníh na silnicích přinesl v Olomouckém kraji na tři desítky dopravních nehod. Většina měla spíše lehčí charakter, jedna ovšem skončila tragicky. Po nárazu do zdi domu zemřel na Šumpersku...

25. listopadu 2025  10:15

Agrofert koupil společnost, která vlastní terminál čpavku v Nizozemsku

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Holding Agrofert předsedy hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše koupil za 290 milionů eur (zhruba sedm miliard korun) nizozemskou společnost OCI Ammonia Holding B.V.

25. listopadu 2025  10:14

Rusko je stále agresivnější a testuje meze, připravme se i na nejhorší, apeluje Řehka

Karel Řehka (9. dubna 2025)

Česká armáda na velitelském shromáždění projednává hlavní úkoly pro příští rok. „Rusko je nebezpečné a nevyzpytatelné, to platí více než kdy jindy. Je to do očí bijící realita současného světa,“...

25. listopadu 2025  8:35,  aktualizováno  9:57

Na Staroměstském náměstí přes noc vztyčili vánoční strom. Rozsvítí ho v sobotu

Instalace vánočního stromu na pražském Staroměstském náměstí. (25. listopadu...

Pracovníci firmy Technologie hlavního města Prahy (THMP) v noci na Staroměstském náměstí v Praze usadili a vztyčili vánoční strom. Dopoledne začnou s jeho zdobením. Slavnostní rozsvícení se uskuteční...

25. listopadu 2025  6:44,  aktualizováno  9:56

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

25. listopadu 2025  9:08,  aktualizováno  9:50

