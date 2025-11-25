V Moldavsku evakuovali kvůli pádu dronu vesnici, Rumunsko vyslalo stíhačky

První dron překročil vzdušnou hranici Rumunska na jihovýchodě země v 5:28 SEČ. Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že v reakci na toto narušení vzdušného prostoru vyslalo do vzduchu dva německé letouny Eurofighter Typhoon.
Druhý vpád dronu do země byl zaznamenán asi o dvacet minut později, načež byly do vzduchu vyslány dvě rumunské stíhačky F-16. O narušení rumunského vzdušného prostoru ruským dronem informovalo také ukrajinské letectvo. Rumunsko muselo vyslat čtyři stíhačky kvůli podobnému narušení vzdušného prostoru ruskými drony již minulý týden.
Moldavské úřady evakuovaly obec Cuhurestii de Jos v okrese Floresti poté, co dron narazil v ranních hodinách do obytné budovy.
„Policejní pyrotechnická jednotka už míří na místo incidentu. Obyvatelé byli evakuováni a oblast byla policií okresu Floresti uzavřena,“ uvedly moldavské úřady, aniž by upřesnily počet evakuovaných osob.
Moldavští pohraničníci také oznámili, že nad moldavským vzdušným prostorem přeletěl ruský dron íránské výroby Šáhid, který se pohyboval směrem k rumunské hranici, a ihned o tom informovali sousední zemi.
K situaci se vyjádřil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na svém účtu na sociální síti X. V příspěvku zdůraznil, že narušení vzdušného prostoru těchto zemí jasně připomíná důležitost posílení obranných systémů a zvýšení sankčního tlaku na Rusko.