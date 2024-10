Ukrajina je náš štít. Rusko cítí, že Moldavsko je k mání, varuje analytik

Zdá se mi že, Moldavsko se od začátku války vydalo opačným směrem než Gruzie, kde se také brzy konají důležité volby. Dá se říci, že Rusko už nad směřováním Moldavska ztrácí vliv?

To je přehnané tvrzení. Je těžké odhadnout celý rozsah ruského vlivu. Stačí se podívat na jeho špionážní operace. Za poslední dobu jsme měli šest skandálů kolem členů ruské ambasády, příslušníků moldavské armády, ale i poslanců, kteří předávali citlivé informace do Moskvy. Policie nyní odhalila schéma pro podplácení voličů, do kterého se zapojilo přes 130 tisíc lidí. To je gigantické číslo a myslím, že v Evropě to nemá obdoby, dá se to srovnávat jen s Indií. Pro Rusko to jsou vzhledem k velikosti Moldavska drobné. Na ovlivňování voleb mu stačí částky, které utratí za jeden den na ukrajinské frontě. Skrze svá schémata rozehrává protievropské nálady a zneužívá strach, aby naše prozápadní směřování nebylo úspěšné.

O post prezidenta se uchází jedenáct kandidátů, pouze dva nemají problémy s integritou nebo přímé vazby na Rusko. To ukazuje, jak velký vliv si ruská strana stále udržuje v moldavské politice. S největší pravděpodobností se nám podaří udržet evropský kurz, ale dokud bude na Ukrajině válka, tak budeme ve stavu obležení. Můžeme jen těžko soudit, jak daleko je Rusko ochotno zajít, aby si Moldavsko udrželo v zóně vlivu. Ale dokud v ní budeme, tak zůstaneme zranitelní a chudí.