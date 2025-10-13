Moldavský premiér oznámil odchod z politiky, v čele nové vlády nestane

Autor: ,
  16:10
Moldavský premiér Dorin Recean v pondělí oznámil, že nebude usilovat o nové funkční období a odejde z politiky. Otevírá se tím cesta pro výměnu na postu předsedy vlády poté, co Receanova prozápadní strana zvítězila v zářijových volbách.
Moldavský premiér Dorin Recean během tiskové konference v volebním štábu Strany...

Moldavský premiér Dorin Recean během tiskové konference v volebním štábu Strany akce a solidarity v Kišiněvě. (29. září 2025) | foto: DUMITRU DORU / EPA / ProfimediaProfimedia.cz

Moldavská prezidentka Maia Sanduová během parlamentních voleb v Kišiněvě (28....
Bývalý moldavský prezident a šéf proruských socialistů Igor Dodon mluví ke svým...
Příznivec proevropské strany PAS reaguje na výsledku evropských voleb. (28....
Moldavská prezidentka Maia Sanduová během parlamentních voleb v Kišiněvě (28....
52 fotografií

Strana Akce a solidarita (PAS) prezidentky Maii Sanduové získala v parlamentních volbách z 28. září většinu a v nadcházejících týdnech hodlá vytvořit novou vládu.

Proevropský premiér Recean, který je ve funkci od února 2023, oznámil, že po ustavení nového kabinetu se vzdá i svého poslaneckého mandátu za PAS a vrátí se do soukromého sektoru.

V Moldavsku triumfovaly proevropské síly. Ruskému vměšování navzdory

„Mé funkční období končí současně s mandátem této vlády,“ uvedl na společné tiskové konferenci s předsedou parlamentu Igorem Grosuem. „Ihned poté, co parlament schválí novou vládu, vzdám se svého mandátu,“ dodal.

Ústavní soud Moldavska má potvrdit výsledky voleb 16. října. Poté prezidentka Sanduová jmenuje nového premiéra, jehož kabinet bude následně schvalovat parlament.

Rusko dostalo v Moldavsku přes prsty a teď laje: Západ falšuje volby lépe než my

Od nového předsedy vlády se mimo jiné očekává, že pozvedne stagnující ekonomiku, na kterou dopadla ruská invaze na sousední Ukrajinu. PAS usiluje o to, aby Moldavsko vstoupilo do Evropské unie do roku 2030.

PAS ve volbách porazila opoziční proruský Vlastenecký blok, který chtěl Moldavsko odklonit od užších vztahů s Evropskou unií.

Moldavsko patří k nejchudším státům v Evropě. Nezávislost na Sovětském svazu vyhlásilo v srpnu 1991 a od počátku nezávislosti musí řešit otázku ruskojazyčné a Moskvou podporované, avšak mezinárodně neuznané Podněsterské republiky. Ta se odtrhla od Moldavska na počátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Rusko v regionu udržuje vojenský sbor, který označuje za mírovou misi.

Vstoupit do diskuse

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...

Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) stála od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky....

Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder

Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji za blázna trpícího problémy se zvládáním hněvu a řekl, že potřebuje lékaře. Aktivistka odpověděla,...

Na východním Slovensku se srazily dva rychlíky. Na místě jsou desítky zraněných

Před tunelem u slovenské obce Jablonov nad Turňou se v pondělí srazily dva rychlíky. Podle policie oběma vlaky jelo asi osmdesát lidí. Předběžnou příčinou srážky by mělo být pochybení jednoho ze...

13. října 2025  10:59,  aktualizováno  16:27

Dětská ozdravovna u Dvora Králové po novele zákona končí, ty v Krkonoších zůstanou

Kvůli novele zákona o zdravotních službách končí jedna ze čtyř dětských ozdravoven v Česku. Podle Královéhradeckého kraje, který poslední zařízení tohoto typu u nás zřizuje, je provoz Dětské...

13. října 2025  16:23

Kauza Dozimetr opět u soudu. Další obžalovaný uzavřel dohodu o vině a trestu

Po přestávce opět pokračovalo hlavní soudní líčení v kauze Dozimetr. V pondělí vypovídal klíčový svědek, podnikatel Pavla Dovhomilja. Ten byl původně mezi obžalovanými, ale na konci dubna uzavřel s...

13. října 2025,  aktualizováno  16:22

Halloween

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, den před křesťanským Svátkem Všech svatých. Dospělí i děti se převlékají do kostýmů, děti chodí koledovat. Lidé si zdobí domy...

13. října 2025  16:21

Byznys s léky určenými k likvidaci. Muž je přeprodával a vydělal stovky tisíc

Jihočeští kriminalisté viní sedmatřicetiletého muže z toho, že přeprodával léky, psychofarmaka či opioidy určené k likvidaci. Dopouštěl se toho v průběhu několika uplynulých let a přišel si na stovky...

13. října 2025  16:12

Moldavský premiér oznámil odchod z politiky, v čele nové vlády nestane

Moldavský premiér Dorin Recean v pondělí oznámil, že nebude usilovat o nové funkční období a odejde z politiky. Otevírá se tím cesta pro výměnu na postu předsedy vlády poté, co Receanova prozápadní...

13. října 2025  16:10

„Přináší to naději.“ Zelenskyj uvítal příměří v Gaze, věří v to samé pro Ukrajinu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí uvítal příměří v Pásmu Gazy, kterého bylo dosaženo po dvou letech bojů za zprostředkování amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle Zelenského to...

13. října 2025  16:01

Uprchlý exposlanec Wolf je v Česku a zamířil do vazby. Skrýval se v Paraguayi

Bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf, který se téměř 13 let ukrýval v cizině, aby se vyhnul nástupu do vězení za dotační podvod, je zpátky v Česku. V doprovodu policistů vystoupil v pondělí odpoledne z...

13. října 2025  15:57

Konec legendy? MTV v Evropě po 38 letech končí s hudbou, zaměří se na reality show

Nejslavnější hudební televize MTV uzavře pět svých hudebních kanálů. Zůstane jen jediný kanál MTV HD, který ovšem už delší dobu nefunguje jako hudební televize, ale vysílá reality show. Důvodem jsou...

13. října 2025  15:43

Rusko se nezalekne konfrontace, varuje německá rozvědka. Medveděv opět chrastí atomovkami

Rusko se nezalekne ani přímé konfrontace se Západem, pokud to bude považovat za nutné, řekl v pondělí šéf německé tajné služby BND Martin Jäger. Ruský exprezident Dmitrij Medveděv téhož dne uvedl, že...

13. října 2025  15:42

Kněz podle soudu zneužil desetiletou dívku u zpovědi, řízení s ním vede i Vatikán

Kroměřížský kněz a učitel náboženství na církevní základní škole Karel Hořák byl v minulém týdnu nepravomocně odsouzený za pohlavní zneužití desetileté dívky, ke kterému mělo dojít před pěti lety....

13. října 2025  15:41

Nerezignuji, odmítl Macron výzvy opozice. Francii čeká další hlasování o důvěře vládě

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí odmítl výzvy k rezignaci a ostře kritizoval své oponenty, které obvinil z destabilizace Francie. Nejnověji jmenovaná vláda už čelí dvěma návrhům na...

13. října 2025  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.