Moldavský premiér oznámil odchod z politiky, v čele nové vlády nestane

Strana Akce a solidarita (PAS) prezidentky Maii Sanduové získala v parlamentních volbách z 28. září většinu a v nadcházejících týdnech hodlá vytvořit novou vládu.
Proevropský premiér Recean, který je ve funkci od února 2023, oznámil, že po ustavení nového kabinetu se vzdá i svého poslaneckého mandátu za PAS a vrátí se do soukromého sektoru.
V Moldavsku triumfovaly proevropské síly. Ruskému vměšování navzdory
„Mé funkční období končí současně s mandátem této vlády,“ uvedl na společné tiskové konferenci s předsedou parlamentu Igorem Grosuem. „Ihned poté, co parlament schválí novou vládu, vzdám se svého mandátu,“ dodal.
Ústavní soud Moldavska má potvrdit výsledky voleb 16. října. Poté prezidentka Sanduová jmenuje nového premiéra, jehož kabinet bude následně schvalovat parlament.
Rusko dostalo v Moldavsku přes prsty a teď laje: Západ falšuje volby lépe než my
Od nového předsedy vlády se mimo jiné očekává, že pozvedne stagnující ekonomiku, na kterou dopadla ruská invaze na sousední Ukrajinu. PAS usiluje o to, aby Moldavsko vstoupilo do Evropské unie do roku 2030.
PAS ve volbách porazila opoziční proruský Vlastenecký blok, který chtěl Moldavsko odklonit od užších vztahů s Evropskou unií.
Moldavsko patří k nejchudším státům v Evropě. Nezávislost na Sovětském svazu vyhlásilo v srpnu 1991 a od počátku nezávislosti musí řešit otázku ruskojazyčné a Moskvou podporované, avšak mezinárodně neuznané Podněsterské republiky. Ta se odtrhla od Moldavska na počátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Rusko v regionu udržuje vojenský sbor, který označuje za mírovou misi.