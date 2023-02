Moldavsko dráždí Moskvu, nový premiér chce odsun Rusů z Podněstří

Podněstří by mělo být demilitarizováno. Jen pár dní po nástupu do funkce to prohlásil nový moldavský premiér Dorin Recean. Moskva v reakci uvedla, že vztahy s Kišiněvem jsou extrémně napjaté.